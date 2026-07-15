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أحمد فرهود

الأرجنتين إلى النهائي: ما أفسدته الحرب الإيرانية أصلحه المونديال.. ورسالة للإنجليز "لا تتباكوا على التحكيم وحاسبوا توماس توخيل الجبان فورًا!"

فقرات ومقالات
إنجلترا ضد الأرجنتين
إنجلترا
الأرجنتين
كأس العالم
إسبانيا
توماس توخيل
ليونيل ميسي
لامين يامال
انتوني جوردون
ليونيل سكالوني

نهائي شيق منتظر..

فلترقد في سلام يا دييجو أرماندو مارادونا؛ فمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في أمان، طالما هُناك "11 مقاتلًا" يخوضون المباريات على أرضية الملعب.

نعم.. منتخب الأرجنتين أثبت روحه القتالية العالية، منذ اليوم الأول من بطولة كأس العالم 2026؛ وحتى مواجهة غريمه الإنجليزي "الصعب"، في دور نصف النهائي.

وقلب الأرجنتينيون تأخُرهم بهدف ضد الإنجليز، إلى الفوز بثنائية في النهاية؛ ليحجزوا بطاقة التأهُل إلى نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وتقدم الإنجليز أولًا في الدقيقة 55، بواسطة النجم الشاب أنتوني جوردون؛ بينما أحرز ثنائية الأرجنتين كل من إنزو فيرنانديز ولاوتارو مارتينيز، في الدقيقتين 85 و90+2 تواليًا.

وبالتالي.. لا انتقم منتخب إنجلترا من "هدف يد الرب"، الذي سجله مارادونا عام 1986 في شباكهم، ولا ردوا على واقعة طرد ديفيد بيكهام؛ حيث خرب الأسطورة ليونيل ميسي ورفاقه، خطط "الأسود الثلاثة" تمامًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الأرجنتين ضد إنجلترا..

  • WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    من مسرحية مارادونا إلى عرض الـWWE

    لا يوجد أي عاشق للساحرة المستديرة؛ إلا ويتذكر قمة الأرجنتين وإنجلترا، في ربع نهائي بطولة كأس العالم 1986.

    وقتها.. انتصرت الأرجنتين (2-1) ضد إنجلترا، في عرض تاريخي من الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، على النحو التالي:

    * أولًا: تسجيله هدفًا بيده في شباك إنجلترا؛ وهو ذلك الذي عُرِف باسم "يد الرب".

    * ثانيًا: تسجيله هدفًا بعد انطلاقة من منتصف الملعب راوغ خلالها نصف الفريق الإنجليزي؛ وهو ما عُرِف باسم "هدف القرن".

    المهم.. مارادونا قبل رحيله عن دنيانا، شرح هدف "يد الرب" بالتفصيل؛ عندما قال: "كان من المستحيل أن أصل إلى الكرة، بسبب فارق الطول بيني والحارس الإنجليزي بيتر شيلتون".

    وأضاف الأسطورة الأرجنتينية: "شيلتون طوله 190 تقريبًا، وعندما رفع يده وصل إلى 210 تقريبًا".

    وأشار إلى أنه لم يكن أمامه إلا استخدام يده، لإدخال الكرة إلى الشباك؛ حيث فعل ذلك بسرعة كبيرة للغاية، ثم حرك رأسه لخداع الحكم.

    لم ينتهِ الأمر هُنا؛ مارادونا تابع قائلًا: "أخذت أنظر حولي، وعندما وجدت حكم الراية يركض إلى منتصف الملعب؛ طلبت من زميلي تشيتشو أن يحتضني ويحتفل معي، حتى تكتمل المسرحية".

    ومن مسرحية مارادونا، شاهدنا عرضًا آخر بين الأرجنتين وإنجلترا؛ ولكن هذه المرة ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    هذا العرض كان عبارة عن مصارعة حرة "WWE"؛ حيث شهد الشوط الأول 19 خطأً، مع نسبة 0.08 أهداف متوقعة فقط.

    أي أن الشوط الأول من قمة نصف النهائي؛ جاء بعنوان واضح للغاية، وهو: "الكثير من العنف، والقليل من كرة القدم".

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الشوط الثاني.. الكثير من المتعة الكروية بين الأرجنتين وإنجلترا

    في الشوط الثاني من قمة الأرجنتين وإنجلترا، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم 2026؛ اختلف الأمر تمامًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * منتخب الأرجنتين: خلق مجموعة من الهجمات؛ وذلك من خلال تحركات الأسطورة ليونيل ميسي والمهاجم خوليان ألفاريز، بالإضافة إلى العرضيات والتسديدات البعيدة.

    * منتخب إنجلترا: الوصول إلى مرمى الأرجنتين؛ من خلال تحركات الجناحين الأيمن والأيسر، من خلف المدافعين.

    وهذا ما حدث بالضبط في الهدف الذي سجله أنتوني جوردون، جناح منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، في الدقيقة 55 من عمر نصف نهائي كأس العالم 2026.

    جوردون تحرك خلف مدافعي الأرجنتين بامتياز؛ ليستغل عرضية زميله مورجان روجرز، ويسكنها داخل الشباك.

  • Anthony Gordon Barcelona crestGetty/GOAL

    أنتوني جوردون.. شكر برشلوني واجب إلى ديكو

    وبما أننا نتحدث عن النجم الإنجليزي أنتوني جوردون؛ فيجب الإشادة بالبرتغالي ديكو، المدير الرياضي للعملاق الكتالوني برشلونة.

    نعم.. الكثيرون انتقدوا ديكو في بداية بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك بعد الانطلاقة السيئة لجوردون مع الإنجليز في أول مباراتين تحديدًا، مع غيابه عن اللقاء الثالث.

    وتم اتهام ديكو، بتوريط برشلونة في "صفقة فاشلة"؛ لكن جوردون انفجر بعد ذلك في الأدوار الإقصائية، على النحو التالي:

    * دور الـ32: صناعة هدفين ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية.

    * ثمن النهائي: الحصول على "ركلة جزائية" ضد المكسيك.

    * ربع النهائي: صناعة هدف ضد النرويج.

    * نصف النهائي: تسجيل هدف إنجلترا الوحيد ضد الأرجنتين.

    وما قدّمه جوردون في الأدوار الإقصائية من المونديال، يجعلنا نقول الآن خير ما فعل ديكو؛ هو حسم صفقة هذا اللاعب من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، قبل انطلاق البطولة العالمية.

    وربما لو انتظر ديكو لنهاية كأس العالم؛ لكان نيوكاسل طلب مبلغًا أكبر من الـ80 مليون يورو "70 ثابت و10 متغيّرات"، والتي يُقال إن برشلونة دفعها لضم جوردون.

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  • Thomas Tuchel (C)Getty Images

    رسالة للإنجليز.. لا تتباكوا على التحكيم وحاسبوا توماس توخيل!

    الآن.. لنتحدث عن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم؛ والذي تعرض لانتقادات عنيفة قبل بداية بطولة كأس العالم 2026، بسبب اختياراته.

    إلا أن توخيل رد على الجميع، خلال بطولة كأس العالم؛ وذلك بإدارته الرائعة لكثير من المباريات، خاصة ضد المكسيك عندما لعب ناقصًا لمدة شوط كامل تقريبًا.

    حتى في بداية مواجهة الأرجنتين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم 2026، كسب المدير الفني الألماني الرهان بالفعل؛ بعدما فاجئ الجميع بالاعتماد على دجيد سبينس ومورجان روجرز، في التشكيل الأساسي.

    ورغم ذلك؛ ضيّع توخيل كل ما فعله بعد هدف التقدم ضد الأرجنتين في الدقيقة 55، على النحو التالي:

    * أولًا: تغييرات دفاعية، والتراجع المبالغ فيه للخلف؛ في مظهر يكشف "جُبنه التكتيكي".

    * ثانيًا: تبديل النجم أنتوني جوردون؛ وهو أكثر جناح لديّه يستطيع القيام بالأدوار الدفاعية والضغط المتقدم.

    وبعد ما فعله توماس توخيل، لا يجب أن يُهاجم الإنجليز التحكيم أو يتحدثون عن مجاملة الأرجنتين، مثلما حاولوا أن يفعلوا قبل المباراة؛ بل من الضروري محاسبة مدربهم الألماني، على الفور.

  • spain Getty Images

    الأرجنتين ضد إسبانيا.. ما أفسدته الحرب الإيرانية أصلحه المونديال

    أخيرًا.. يجب الإشادة بمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه الوطني ليونيل سكالوني؛ وذلك بعد انتقاد مستوى "التانجو"، طوال بطولة كأس العالم 2026.

    نعم.. العالم أجمع أخذ يردد أن الأرجنتين تفوز، بدون تقديم أي مستوى - وهو أمر حقيقي -؛ لكن ربما ذلك انتهى تمامًا بعد الأداء الذي أظهره، عقب التأخُر (0-1) ضد إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026.

    منتخب الأرجنتين قدّم أفضل 35 دقيقة له، في النسخة المونديالية الحالية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تنويع مصادر الخطورة؛ سواء من العمق أو الأطراف.

    * ثانيًا: التسديدات القوية من بعيد؛ والذي سجل إنزو فيرنانديز هدف التعادل (1-1)، من إحداها.

    * ثالثًا: العرضيات المتقنة المتتالية؛ والتي فشل الإنجليز في التعامل معها، وسجل لاوتارو مارتينيز هدف التأهُل من إحداها.

    ونظرًا للإبداع الأرجنتيني في الـ35 دقيقة الأخيرة؛ تم قلب التأخُر في النتيجة (0-1) إلى الفوز بهدفين، والتأهُل إلى النهائي رسميًا.

    وسيواجه الأرجنتين المنتخب الإسباني، في المباراة النهائية من بطولة كأس العالم 2026؛ في مواجهة ستجمع بين الأسطورة ليونيل ميسي، وخليفته لامين يامال.

    أيضًا.. هذه المواجهة جاءت لتعوض عشاق الساحرة المستديرة، عن مباراة كأس فيناليسما بين إسبانيا "بطلة أوروبا" والأرجنتين "بطلة أمريكا الجنوبية"؛ والتي تم إلغاؤها في العام الحالي، بسبب الحرب "الإيرانية الأمريكية" في منطقة الشرق الأوسط.