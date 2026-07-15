الأرجنتين إلى النهائي: ما أفسدته الحرب الإيرانية أصلحه المونديال.. ورسالة للإنجليز "لا تتباكوا على التحكيم وحاسبوا توماس توخيل الجبان فورًا!"

فلترقد في سلام يا دييجو أرماندو مارادونا؛ فمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في أمان، طالما هُناك "11 مقاتلًا" يخوضون المباريات على أرضية الملعب.

نعم.. منتخب الأرجنتين أثبت روحه القتالية العالية، منذ اليوم الأول من بطولة كأس العالم 2026؛ وحتى مواجهة غريمه الإنجليزي "الصعب"، في دور نصف النهائي.

وقلب الأرجنتينيون تأخُرهم بهدف ضد الإنجليز، إلى الفوز بثنائية في النهاية؛ ليحجزوا بطاقة التأهُل إلى نهائي بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وتقدم الإنجليز أولًا في الدقيقة 55، بواسطة النجم الشاب أنتوني جوردون؛ بينما أحرز ثنائية الأرجنتين كل من إنزو فيرنانديز ولاوتارو مارتينيز، في الدقيقتين 85 و90+2 تواليًا.

وبالتالي.. لا انتقم منتخب إنجلترا من "هدف يد الرب"، الذي سجله مارادونا عام 1986 في شباكهم، ولا ردوا على واقعة طرد ديفيد بيكهام؛ حيث خرب الأسطورة ليونيل ميسي ورفاقه، خطط "الأسود الثلاثة" تمامًا.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الأرجنتين ضد إنجلترا..