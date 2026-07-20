"حادثة لم يسبق لها مثيل في كرة القدم" .. فيفا يفتح تحقيقًا في أحداث نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا

هجوم حاد من صحيفة «ماركا» الإسبانية على الأرجنتين بسبب تصرف غير رياضي في نهائي كأس العالم 2026 بالأمس، بعدما خسر التانجو بهدف نظيف.

فبينما كان رودري وزملاؤه على المنصة يرفعون الكأس، بعد أن غادر إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ودونالد ترامب؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، المكان للتو، أدار نجوم «الألبيسيلستي» ظهورهم لأبطال العالم.

صحيح أنهم كانت على أرض الملعب، لكنهم كانوا ينظرون إلى المشجعين الأرجنتينيين ويشكرونهم، متجاهلين الفائزين.

وهو سلوك أثار غضب إسبانيا والرأي العام الإسباني: «تصرف مشين أوقع العار على العالم».. هذا هو عنوان المقال الذي يتصدر الصفحة الرئيسية لصحيفة «ماركا».

وجاء في المقال: «على وجه الخصوص، حادثة لم يسبق لها مثيل في تاريخ كرة القدم، تسببت في عار عالمي للمنتخب الأرجنتيني سيكون من الصعب جدًّا محوه: جميع لاعبي «الألبيسيليستي» يديرون ظهورهم للمنتخب الإسباني بينما يرفع هذا الأخير الكأس الذي فاز به بجدارة إلى السماء. إنها واحدة من أكثر الأمور احتقارًا التي شوهدت في تاريخ كأس العالم».