فشل مهاجم أرسنال فيكتور غيوكيريس في ترك انطباع جيد عند عودته إلى ملعب خوسيه ألفالادي، وفقًا لعدة وسائل إعلام برتغالية. وشاهد السويدي فريقه يحقق الفوز في اللحظات الأخيرة بفضل هدف جميل من كاي هافيرتز، لكنه كان شبه غير مرئي طوال المباراة.
ترجمه
الأداء المخيب للآمال يجرّ انتقادات لاذعة لمهاجم أرسنال: «بدا وكأنه يرتدي قناعًا»
عاد غيوكيريس مساء الثلاثاء إلى المكان الذي، بين عامي 2023 و2025، قدّم فيه عرضاً رائعاً وسجّل كماً هائلاً من الأهداف. ومع ذلك، عانى المهاجم المرعب من صعوبة في الحفاظ على ذلك المستوى مع أرسنال، كما كان الحال مساء الثلاثاء. وخلصت «أ بولا» إلى القول: «احتفل المهاجم بهدفه وهو يرتدي قناعاً، لكنه بدا هو نفسه مقنّعاً: كان بالكاد مرئياً».
وكانت وسائل إعلام أخرى أيضاً انتقادية لأداء المهاجم السابق لسبورتينغ. وأشارت «أو جوغو» إلى أن المهاجم، الذي سجل 97 هدفاً للعملاق البرتغالي، قد «تم القضاء عليه تماماً في المهد»، فيما لاحظت «بوبليكو» أن غيوكيريس كان «غائباً إلى حد كبير عن المباراة».
روت الإحصاءات القصة كاملة: لم يلمس المهاجم الكرة سوى سبع عشرة مرة في الدقائق التسعين التي منحه إياها ميكيل أرتيتا. وللحظة، بدا وكأن غيوكيريس لعب دورًا محوريًا في هدف الافتتاح الذي سجله مارتن زوبيميندي، لكن السويدي أعاد الكرة إلى الإسباني القصير القامة من موقف تسلل. أُلغي الهدف وبقيت النتيجة متعادلة حتى الدقائق الأخيرة.
في الوقت الذي عانى غيوكيريش من أجل قيادة فريقه إلى الأمام، اضطر أرتيتا إلى اللجوء إلى دكة البدلاء لفرض الاختراق. واتضح أن إشراكي غابرييل مارتينيلي وهافرتس كانا نقطة التحول، إذ سجّل الأخير هدف الفوز الرائع في الوقت بدل الضائع ليمنح أرسنال تقدماً ثميناً قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل.
أسابيع مثيرة تنتظر المدفعجية، الذين لا يزالون ينافسون على لقبين: لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا. سيأمل أرتيتا أن يتمكن مهاجمه من استعادة مستواه في هذه المرحلة الحاسمة الأخيرة من الموسم. يحل نادي إيه إف سي بورنموث ضيفًا هذا الأسبوع، تليه مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.
غيُوكيريس، الذي لعب دورًا بارزًا في تأهل السويد إلى كأس العالم الأسبوع الماضي، سجل 17 هدفًا في 44 مباراة رسمية مع فريق شمال لندن حتى الآن.