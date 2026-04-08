عاد غيوكيريس مساء الثلاثاء إلى المكان الذي، بين عامي 2023 و2025، قدّم فيه عرضاً رائعاً وسجّل كماً هائلاً من الأهداف. ومع ذلك، عانى المهاجم المرعب من صعوبة في الحفاظ على ذلك المستوى مع أرسنال، كما كان الحال مساء الثلاثاء. وخلصت «أ بولا» إلى القول: «احتفل المهاجم بهدفه وهو يرتدي قناعاً، لكنه بدا هو نفسه مقنّعاً: كان بالكاد مرئياً».

وكانت وسائل إعلام أخرى أيضاً انتقادية لأداء المهاجم السابق لسبورتينغ. وأشارت «أو جوغو» إلى أن المهاجم، الذي سجل 97 هدفاً للعملاق البرتغالي، قد «تم القضاء عليه تماماً في المهد»، فيما لاحظت «بوبليكو» أن غيوكيريس كان «غائباً إلى حد كبير عن المباراة».