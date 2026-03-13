الأخ والأخت يظلان في النادي! لورين جيمس توقع عقدًا جديدًا مع تشيلسي بعد ساعات من توقيع شقيقها ريس على عقده

تُعد مسيرة لورين قصة نمو ملحوظة، حيث تدربت في أكاديمية تشيلسي من فئة تحت 10 سنوات وحتى فئة تحت 14 سنة، قبل أن تعود إلى غرب لندن قادمةً من مانشستر يونايتد في عام 2021. ومنذ ذلك الحين، تحولت إلى واحدة من أبرز القوى المؤثرة في كرة القدم النسائية. بفضل 105 مباراة و31 هدفاً، لعبت دوراً أساسياً في حصد أربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، وثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقب في كأس الرابطة. وأبرزت أكي ماندار، الرئيسة التنفيذية لفريق تشيلسي للسيدات، أهميتها قائلة: "نحن سعداء بتمديد لورين لعقدها. لورين هي واحدة من أكثر اللاعبات موهبة من الناحية الفنية في هذا البلد، وهي تشيلسي من الألف إلى الياء. جميع المرتبطين بالنادي فخورون للغاية بكل ما حققته باللون الأزرق، ونحن نتطلع إلى الفصل التالي من رحلتها."