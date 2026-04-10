يسير الأمر «بشكل جيد»، قال تير شتيغن لقناة التلفزيون السويسرية TV3، وأضاف: «أعيش حياة طبيعية، أشعر بحالة جيدة ويمكنني الحركة بسهولة أكبر». لكن اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً لم يعد يرى لنفسه فرصاً كبيرة للمشاركة في كأس العالم. وقال: «في الوقت الحالي أنا بعيد جداً عن ذلك. أشعر بحالة جيدة إلى حدّ ما وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا كي أبقى بصحة جيدة».

ومع ذلك، قال تير شتيغن إنه لا يريد «فرض أي شيء، لأن الصحة هي الأهم. لكن الرغبة في التواجد في كأس العالم وخوض هذه التجربة فريدة من نوعها». غير أن تحقيق هذه الرغبة مستبعد للغاية، كما أشار هو نفسه: «في نهاية الموسم سنرى إن كنت سأنجح في ذلك، لكن الأمر صعب. عادةً ما يبتعد المرء لفترة أخرى مع هذه الإصابة».