بعد أن تعرّض حارس المرمى، عقب انتقاله من نادي برشلونة إلى جيرونا في الشتاء، لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر واضطرّ بسبب ذلك حتى إلى الخضوع لعملية جراحية، قدّم الآن لمحات عن عملية التعافي.
الآن تخلى تقريبًا عن حلمه الكبير! نجم الاتحاد الألماني لكرة القدم "بعيد جدًا" عن الترشيح لكأس العالم
يسير الأمر «بشكل جيد»، قال تير شتيغن لقناة التلفزيون السويسرية TV3، وأضاف: «أعيش حياة طبيعية، أشعر بحالة جيدة ويمكنني الحركة بسهولة أكبر». لكن اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً لم يعد يرى لنفسه فرصاً كبيرة للمشاركة في كأس العالم. وقال: «في الوقت الحالي أنا بعيد جداً عن ذلك. أشعر بحالة جيدة إلى حدّ ما وعلينا أن نبذل كل ما في وسعنا كي أبقى بصحة جيدة».
ومع ذلك، قال تير شتيغن إنه لا يريد «فرض أي شيء، لأن الصحة هي الأهم. لكن الرغبة في التواجد في كأس العالم وخوض هذه التجربة فريدة من نوعها». غير أن تحقيق هذه الرغبة مستبعد للغاية، كما أشار هو نفسه: «في نهاية الموسم سنرى إن كنت سأنجح في ذلك، لكن الأمر صعب. عادةً ما يبتعد المرء لفترة أخرى مع هذه الإصابة».
كان تير شتيغن سيئ الحظ، وكان من المفترض أن يصبح الحارس الأول الجديد
كان تير شتيغن يُعدّ منذ سنوات المرشّح المنطقي لخلافة مانويل نوير في دور الحارس الأول لمنتخب ألمانيا. وقد اختاره مدرب المنتخب يوليان ناغلسمان رسميًا لهذا الدور، قبل أن تعيقه عدة انتكاسات صحية، بما في ذلك عملية جراحية في الظهر، وتعيده مرارًا إلى الوراء، كما فقد في الصيف الماضي مكانه الأساسي مع برشلونة. وبدلًا من ذلك، حصل الوافد الجديد جوان غارسيا على المركز، ما أشعل بعدها جدلًا طويلًا حول رحيل تير شتيغن. وفي مرحلة ما، فقد حتى شارة القيادة لأنه لم يوقّع في البداية على إقرار الموافقة الذي كان النادي الكتالوني بحاجة إليه لإرسال تقرير إصابته إلى اللجنة الطبية في رابطة الدوري الإسباني. وبالتوقيع، سُمِح لبرشلونة باستخدام 80 في المائة من راتبه لتسجيل لاعبين جدد.
ولجمع دقائق لعب، انضم بعد مرحلة الذهاب في النهاية إلى نادٍ آخر وانتقل إلى جيرونا. وهناك، قدّم تير شتيغن حتى إصابته مجددًا مستويات جيدة. وفي نهاية مارس، كان ناغلسمان قد منحه بالفعل فرصة "ضئيلة جدًا جدًا" لنيل مكان في القائمة. ومن المرجّح أن يتولى حراسة المرمى الألمانية أوليفر باومان من هوفنهايم، على أن يسافر ألكسندر نوبل من شتوتغارت إلى البطولة كخيار ثانٍ.
معاناة ناغلسمان من وفرة الخيارات في حراسة المرمى: باومان ونوبل ثابتان
يبقى التساؤل، في المقابل، حول من سيحصل على المركز الثالث والأخير لحارس المرمى في قائمة ناغلسمان. ففي معسكر مارس كان قد تم في البداية استدعاء يوناس أوربيغ من بايرن ميونخ، لكنه اعتذر بسبب الإصابة. وكان البديل الذي جرى استدعاؤه هو فين داهمن من إف سي أوغسبورغ.
وفي الوقت نفسه، لا تزال تتعالى الدعوات لعودة مانويل نوير، الذي كان قد تألق مجدداً مع بطل ألمانيا القياسي في مباراة ذهاب ربع النهائي أمام ريال مدريد. وعندما سُئل عن ذلك لاحقاً، لم يرغب المخضرم في "فتح هذا الموضوع". وأشار اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً مرة أخرى إلى نفيه المتكرر بشأن العودة قائلاً: "لقد قلت ما لديّ، وأنا أركز الآن على بايرن ميونخ."