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"الانتقادات لا تؤثر علي".. كارلو أنشيلوتي يرد على الهجوم بسبب تراجع البرازيل تحت قيادته!
تصاعد الضغوط بعد التعادل أمام أستراليا
ازداد التوتر المحيط بمنتخب البرازيل بشكل متصاعد عقب النجاة بصعوبة في تاونسفيل، إذ كانت هناك حاجة إلى ضربة رأسية من ريان في الدقيقة الـ95 لإنقاذ التعادل أمام أستراليا، والحيلولة دون ما كان سيمثّل هزيمة تاريخية لبطل العالم خمس مرات. جاءت هذه النتيجة بعد خروج مؤلم من كأس العالم على يد النرويج، ما ترك جماهير الفريق والإعلام المحلي في حالة تأهب قصوى.
وقد عبّر المنتقدون بصوت عالٍ عن "الانطباع السيئ للغاية" الذي تركه الفريق، حتى إن بعض الشخصيات البارزة طالبت بإقالة المدرب رغم توقيعه عقدًا جديدًا لمدة أربع سنوات قبل أشهر قليلة فقط.
لكن أنشيلوتي لا يزال ثابتًا على موقفه، وقال للصحفيين: "من الجيد أن يكون هناك نقد للعمل. النقد كان موجودًا دائمًا وسيظل كذلك. إنه لا يؤثر على الفكرة التي أحملها لمستقبل هذا المنتخب. النقد ليس له أي تأثير على ما أفكر فيه بشأن المستقبل".
- AFP
بناء مستقبل ذهبي
أوضح أنشيلوتي أن هذه المباريات الودية تخدم غرضًا محددًا، وهو تحديد الجيل القادم من نجوم البرازيل. والتشكيلة الموجودة حاليًا في أستراليا تجريبية إلى حد كبير، إذ تضم 17 لاعبًا خاضوا 10 مباريات دولية أو أقل، و10 لاعبين وصلوا دون أن يخوضوا أي مباراة دولية على الإطلاق.
وشدد المدرب الإيطالي على أن الأولوية ليست بالضرورة النتيجة النهائية في هذه المباريات الاستعراضية، بل تطوير القائمة. وأوضح أنشيلوتي قائلًا: «الأولوية الآن هي بناء جيل جديد قادر على قيادة البرازيل في كوبا أمريكا وكأس العالم».
واعترف بأنه رغم أن اللاعبين الـ26 الذين تم استدعاؤهم اليوم ليسوا الأفضل على الإطلاق، فإن عملية الاختيار جزء مقصود من فترة مراقبة أوسع.
الثقل الذي لا يقبل المساومة لكأس العالم
وفي حين ينصب التركيز على الشباب، يدرك أنشيلوتي جيدًا العبء التاريخي الذي يرافق منصبه. فقيادة البرازيل تختلف عن أي مهمة أخرى في كرة القدم العالمية، حيث يمثل الفوز بأكبر الألقاب النتيجة الوحيدة المقبولة.
وخلال لقاءاته الإعلامية في كوينزلاند، تحدّث عن البيئة الفريدة التي يعيشها المنتخب البرازيلي. وردًا على ما يُحيط به من ضغوط ومتابعة دقيقة، قال أنشيلوتي إن التوقعات مرتفعة للغاية، وإنه بصفته مدرب البرازيل «يتعين عليك الفوز بكأس العالم».
ولا يزال مقتنعًا بأنه قادر على تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تطوير تكتيكي فوري وضرورة النمو على المدى الطويل. وأضاف: «لا أتذكر عامًا واحدًا في مسيرتي لم تكن فيه التوقعات مرتفعة».
- Getty Images Sport
وتطلعاً إلى المواجهة الثانية أمام أستراليا في بريسبان، يعتزم أنشيلوتي تحسين نهجه التكتيكي.
وأوضح أنشيلوتي قائلاً: "التحكم في التحولات أمر مهم للغاية. لم تحظَ أستراليا بفرصة الارتداد علينا عندما لعبنا بأربعة مهاجمين. أحياناً، باللعب بثلاثة، نجد صعوبة أكبر في صناعة الفرص. لم ننهِ الهجمات بشكل جيد."
واختتم أنشيلوتي: "يمكننا التحكم في المباراة بثلاثة لاعبي وسط أو بأربعة مهاجمين. لا أحد في الجهاز الفني، ولا اللاعبون، يعتقد أننا نخوض مجرد مباراة ودية. نحن نفكر في حقيقة أننا نمثل بلداً عظيماً وقميصاً عظيماً. بالنسبة لنا، مباراة في كأس العالم ومباراة أمام أستراليا سواء. نحن نمثل أعظم منتخب وطني في تاريخ كرة القدم."
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