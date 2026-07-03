أثار إعلان النجم رياض محرز اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب الجزائر عقب خسارتها ضد سويسرا ووداع كأس العالم من دور ال32 ردود أفعال قوية بالوسط الإعلامي الرياضي.
"الانتقادات اللاذعة السبب" .. رفيق رياض محرز في الجزائر السابق يكشف سر اعتزاله الدولي
ماذا حدث؟
في حديثه مع قنوات بي إن سبورت عقب انتهاء اللقاء بفوز سويسرا بثنائية نظيفة ووداع الجزائر المونديال، أعلن محرز اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب الجزائر.
ماذا قال حليش؟
رفيق حليش، مدافع المنتخب الجزائري السابق، كان متواجدًا لتحليل اللقاء مع "بي إن" أيضًا، واستغل الفرصة للتعليق وكشف الأسباب وراء قرار زميله السابق في المنتخب.
وقال حليش: "كان حاضرًا من 2013-2014 ولعب كأس العالم، وتألق في ليستر وسيتي والمنتخب ولكن كان منتظر اعتزاله ويصرح بالأمر منذ أمم إفريقيا الأخيرة إن كأس العالم هي الأخيرة له".
وأضاف: "قدم كل شيء وشرف الجزائر وفاز بكل شيء، أضاف الكثير للمنتخب، لاعب وإنسان خلوق ومحترم جدًا وهاديء، القرار توقيته متوقع وكنت طامع أن يزيد لكأس إفريقيا".
وختم: "كما قال إسلام، الانتقادات التي طالته غير مبررة، اللاعب غير معفي من الانتقاد البناء إذا كان في غير مستواه، ولكن في الجزائر وبعض الأشخاص قدموا انتقادات لاذعة تأثر منها كثيرًا ومن أكثر من سنة وهو يقرر الاعتزال في أقرب فرصة".
غموض مستقبل محرز
عقب أن خرجت أخبار من السعودية تؤكد تفعيل الأهلي بند فسخ عقد رياض محرز قبل 30 يونيو الماضي مقابل 15 مليون يورو، ظهرت أنباء جديدة تشير إلى تراجع في موقف الأهلي واحتمالية لاستمرار النجم الجزائري مع بطل آسيا.
وبعد خروج الجزائر من المونديال، من المنتظر أن تتضح الصورة أكثر فيما يخص خطوة محرز المقبلة على صعيد مشواره مع الأندية، سواء بالاستمرار مع الأهلي، أو خوض تجربة احترافية جديدة.
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