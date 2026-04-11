Luka Modric GFX GOAL ONLYAI gfx GOAL ONLY
الاستحواذ "الكاذب" يفضح عقم ميلان أمام أودينيزي.. و"المايسترو" مودريتش يغرق في وحل أليجري!

فشل لوكا مودريتش ورفاقه في إنقاذ ميلان من سقوط مدوٍ ومفاجئ، بعد الخسارة الكارثية بثلاثية نظيفة أمام ضيفه أودينيزي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

افتتح أودينيزي التسجيل مبكرًا بهدف عكسي سجله مدافع ميلان دافيد بارتيساغي بالخطأ في مرماه بالدقيقة (27)، قبل أن يضاعف يورغن إيكيلينكامب النتيجة للضيوف في الدقيقة (37)، ليختتم آرثر عتا الثلاثية القاسية في الدقيقة (71).

وبهذه الهزيمة المذلة، تجمد رصيد ميلان عند 63 نقطة ليبقى قابعًا في المركز الثالث، مفرطًا في فرصة تضييق الخناق على إنتر المتصدر ونابولي الوصيف، بينما رفع أودينيزي رصيده إلى 43 نقطة ليرتقي إلى المركز العاشر في جدول الترتيب، مؤكدًا عقدته للروسونيري.

  • واقعية أودينيزي تنتصر

    شهدت المواجهة تحولاً تكتيكياً ورقمياً ملحوظاً بين شوطيها، كشف بوضوح عن عمق الأزمة الهجومية لميلان والواقعية الصارمة التي انتهجها أودينيزي. في الشوط الأول، فرض الروسونيري سيطرة وهمية على مجريات اللعب بنسبة استحواذ بلغت 66%، معتمداً بشكل ملحوظ على الكرات العرضية لمحاولة اختراق التكتل الدفاعي للضيوف. ورغم صناعة أصحاب الأرض لفرص واعدة ترجمها مؤشر الأهداف المتوقعة المرتفع نسبياً (1.10)، إلا أن الفريق عانى من عقم هجومي صادم تمثل في الفشل بإطلاق أي تسديدة بين الخشبات الثلاث من أصل ثماني محاولات إجمالية. في المقابل، استغل أودينيزي المساحات الخلفية لميلان ببراعة، محققاً فاعلية قصوى بتسجيل هدفين من أصل ثلاث تسديدات فقط على المرمى.

    ومع انطلاق الشوط الثاني، دخل ميلان في دوامة من العشوائية والاندفاع اليائس لتدارك التأخر. زاد الفريق من كثافته الهجومية بتسديد اثنتي عشرة كرة، لكن جودة تلك المحاولات انحدرت بشكل حاد إلى (0.61) في مؤشر الأهداف المتوقعة، مما يعكس لجوء اللاعبين للتسديدات الفردية المتسرعة والبعيدة التي اصطدمت غالبيتها بالدفاع. وتخلى أصحاب الأرض بشكل شبه كامل عن سلاح العرضيات لصالح محاولات اختراق فردية من العمق المزدحم، ليفقد الفريق بوصلة التدرج السليم بالكرة ويسهل مهمة المدافعين في إفساد الهجمات.

    وعلى النقيض من فوضى ميلان، أظهر أودينيزي انضباطاً تكتيكياً مذهلاً؛ حيث حافظ على نفس المعدل الهجومي بالضبط بتسديد ست كرات في كل شوط، لكنه غير من شكل تمركزه في النصف الثاني متراجعاً بالكامل خلف الكرة لامتصاص الاندفاع الميلاني.


    مودريتش عاجز عن إيجاد حل

    لم تكن محاولات مودريتش اليائسة لانتشال ميلان من سقوطه المدوي أمام أودينيزي مشهدًا جديدًا على جماهير "سان سيرو"، بل كانت امتدادًا لمعاناة تكتيكية وبدنية يعيشها "المايسترو" الكرواتي في الملاعب الإيطالية مؤخرًا. ورغم قتاليته الواضحة لمحاولة تغيير مجرى المباراة، إلا أن أداء مودريتش لم يخلُ من العيوب الفنية؛ فقد عانى بشكل ملحوظ في الشوط الأول من بطء في التحضير واللجوء المفرط للتمرير العرضي في المناطق الآمنة، مفتقدًا للإبداع الهجومي والحلول القادرة على كسر خطوط أودينيزي المتكتلة، وهو تراجع أعاد للأذهان معاناته البدنية وبطء إيقاعه في أوقات سابقة.

    وجد مودريتش نفسه سجينًا لاستحواذ عقيم يعزله عن مناطق الخطورة. وحتى عندما حاول التمرد على هذا الشلل في الشوط الثاني بالاندفاع للأمام وتوزيع التمريرات المفتاحية، اصطدمت رؤيته بغياب التحركات الفعالة من زملائه في الثلث الأخير، ورغم إظهاره التزامًا دفاعيًا للحد من المرتدات، إلا أن تباطؤ إيقاعه الشخصي، مضافًا إليه الانهيار التكتيكي لمنظومة ميلان، جعل من إبداعات صاحب الأربعين عامًا مجرد صرخة مكتومة وسط انهيار الروسونيري.

  • أرقام مودريتش أمام أودينيزي

    بلغة الأرقام، ترسم حصيلة مودريتش خلال الـ 72 دقيقة التي خاضها قبل استبداله، صورة دقيقة لحجم المجهود المزدوج الذي بذله لمحاولة إنقاذ خط وسط ميلان من الانهيار. كان النجم الكرواتي المحرك الأساسي للفريق بلمسه الكرة 81 مرة، محققًا دقة تمرير إجمالية ممتازة بلغت 90%، إثر نجاحه في إيصال 63 تمريرة صحيحة من أصل 70 محاولة.

    وتجلت سيطرته على الإيقاع من خلال تقديم 44 تمريرة دقيقة في نصف ملعب أودينيزي بنسبة نجاح 86%، إلى جانب علامة كاملة ومثالية في نصف ملعبه بنسبة 100%. ولم يكتفِ "المايسترو" بالتمرير القصير، بل لجأ للحلول الطولية بإرسال 4 كرات دقيقة من أصل 6 محاولات، وقدم تمريرتين مفتاحيتين لزملائه، غير أن مؤشر صناعة الأهداف المتوقعة (xA) توقف عند 0.04 فقط، مما يعكس غياب التهديد الفعلي من تلك التمريرات.

    وحاول فك طلاسم الدفاع بتسديدة وحيدة بين الخشبات الثلاث بمؤشر أهداف متوقعة ضئيل (0.02 xG). أما على المستوى الدفاعي، فقد أثبت صاحب الأربعين عامًا التزامًا ملحوظًا باسترجاع الكرة 5 مرات، والانتصار في 3 مواجهات أرضية من أصل 4 التحامات، والقيام بتدخل دفاعي ناجح، مقابل فقدانه للاستحواذ في 12 مناسبة نتيجة الضغط العالي والمحاولات المستمرة لابتكار مساحات لعب وسط تكتل الضيوف.

    خلاصة القول

    لم تكن خسارة ميلان الكارثية أمام أودينيزي مجرد كبوة عابرة، بل كشفت عمق الأزمة التكتيكية التي يعيشها فريق أليجري هذا الموسم. الاستحواذ السلبي والاحتفاظ بالكرة دون أفكار هجومية واضحة، أو سرعة في التحولات، بات آفة تضرب الروسونيري وتجعله صيدًا سهلًا للفرق المنظمة التي تجيد استغلال المساحات بأقل عدد من اللمسات.

    وفي قلب هذه الفوضى، يقف مودريتش كشاهد على تراجع جماعي يبتلع إبداعاته الفردية. فرغم قتاليته ورؤيته الثاقبة التي لا تزال حاضرة، يجد النجم الكرواتي نفسه مكبلًا بين انخفاض إيقاعه البدني بحكم السن من جهة، والعقم الهجومي لزملائه وغياب المنظومة التي تترجم أفكاره من جهة أخرى.

    تلخص هذه المواجهة حقيقة مُرة تتأكد جولة تلو الأخرى؛ وهي أن "المايسترو" الكرواتي لا يزال يمتلك عصاه السحرية وقدرته على توجيه اللعب، لكن "الجسد لا يرحم"، في ظل أوركسترا تعزف لحنًا نشازًا وعشوائيًا في "سان سيرو"، لا يليق بتاريخ النادي ولا بطموحات المنافسة الحقيقية على الألقاب.

