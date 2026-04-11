الاستحواذ "الكاذب" يفضح عقم ميلان أمام أودينيزي.. و"المايسترو" مودريتش يغرق في وحل أليجري!

شهدت المواجهة تحولاً تكتيكياً ورقمياً ملحوظاً بين شوطيها، كشف بوضوح عن عمق الأزمة الهجومية لميلان والواقعية الصارمة التي انتهجها أودينيزي. في الشوط الأول، فرض الروسونيري سيطرة وهمية على مجريات اللعب بنسبة استحواذ بلغت 66%، معتمداً بشكل ملحوظ على الكرات العرضية لمحاولة اختراق التكتل الدفاعي للضيوف. ورغم صناعة أصحاب الأرض لفرص واعدة ترجمها مؤشر الأهداف المتوقعة المرتفع نسبياً (1.10)، إلا أن الفريق عانى من عقم هجومي صادم تمثل في الفشل بإطلاق أي تسديدة بين الخشبات الثلاث من أصل ثماني محاولات إجمالية. في المقابل، استغل أودينيزي المساحات الخلفية لميلان ببراعة، محققاً فاعلية قصوى بتسجيل هدفين من أصل ثلاث تسديدات فقط على المرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني، دخل ميلان في دوامة من العشوائية والاندفاع اليائس لتدارك التأخر. زاد الفريق من كثافته الهجومية بتسديد اثنتي عشرة كرة، لكن جودة تلك المحاولات انحدرت بشكل حاد إلى (0.61) في مؤشر الأهداف المتوقعة، مما يعكس لجوء اللاعبين للتسديدات الفردية المتسرعة والبعيدة التي اصطدمت غالبيتها بالدفاع. وتخلى أصحاب الأرض بشكل شبه كامل عن سلاح العرضيات لصالح محاولات اختراق فردية من العمق المزدحم، ليفقد الفريق بوصلة التدرج السليم بالكرة ويسهل مهمة المدافعين في إفساد الهجمات.

وعلى النقيض من فوضى ميلان، أظهر أودينيزي انضباطاً تكتيكياً مذهلاً؛ حيث حافظ على نفس المعدل الهجومي بالضبط بتسديد ست كرات في كل شوط، لكنه غير من شكل تمركزه في النصف الثاني متراجعاً بالكامل خلف الكرة لامتصاص الاندفاع الميلاني.





