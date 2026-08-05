الاتفاق أكد انفراط عقد الأهلي .. انهيار واحدة من أفضل ثنائيات الراقي وترينكاو أفضل السيئين!

"كل شيء في الأهلي لا يدعو للتفاؤل" .. هذا هو الحال قبل أسبوع واحد تقريبًا من انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2026-27!

الراقي تلقى الهزيمة اليوم الأربعاء، وديًا أمام الاتفاق بثلاثية مقابل هدف وحيد، في لقاء شهد غياب القيادة الفنية للألماني ماتياس يايسله، الذي رحل رسميًا عن قلعة الكؤوس، لتولي المسؤولية الفنية لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ثلاثية النواخذة سجلها موسى ديمبيلي، ياسر الشمري وعبدالعزيز البيشي في الدقائق 19، 30 و48، فيما أحرز فراس البريكان هدف الراقي الوحيد في الدقيقة 1+45 من عمر الشوط الأول.

صحيح أنها كانت ودية في ظروف خاصة دون مدير فني فعلي إلا أننا يمكن أن نخرج منها بعدد من أجراس الإنذار قبل الموسم الجديد..







