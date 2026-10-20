ليلة الرد على المشككين: مواجهة الاتفاق تقدم "كنزًا" يجب أن يستغله الاتحاد.. وإياك والتفريط في هذه الصفقة يا الأهلي!

"لا زلنا في المنافسة"!.. هكذا قالها عملاق جدة الاتحاد بقوة؛ وذلك بعد فوزه الكبير على نادي الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء.

الاتحاد فاز (4-1) على مضيفه الاتفاق، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

رباعية الاتحاد جاءت بواسطة "النيجيري جورج إيلينخينا، الجزائري حسام عوار والمغربي يوسف النصيري (ثنائية)"، في الدقائق 16 و53 و80 و85 تواليًا؛ في الوقت الذي أحرز فيه سلطان هارون هدف الاتفاق الوحيد، في الدقيقة 34.

وبهذا الفوز الكبير، إلى جانب الأداء الرائع الذي قدّمه ضد "فارس الدهناء"؛ يكون العميد الاتحادي بقيادة مدربه الألماني الشاب ينز فيسينج، قد رد على المشككين فيه.

والبعض تسرع في وصف وضع الاتحاد بأنه خارج المنافسة على لقب الدوري؛ إلا أن الفريق الجدّاوي الكبير أثبت عكس ذلك، ولو بشكلٍ مؤقت.

المهم.. الاتحاد بفوزه الليلة وصل إلى النقطة العشرين، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما تجمد الاتفاق عند النقطة 15، في "المركز الثامن".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الاتحاد الكبير على الاتفاق..