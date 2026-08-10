شهر واحد فقط كان كافيًا لشعور المدرب الألماني ينز فيسينج بالصدمة من عمل الإدارة التنفيذية في نادي الاتحاد، ليدخل موسم 2026-27 غير راضيًا، رغم فترة الإعداد التي خاضها مع الفريق.
"غاضب ومصدوم مما تفاجأ به في الاتحاد" .. الصدام الأول بين ينز فيسينج وإدارة العميد
تعاقد الاتحاد مع فيسينج
بمجرد نهاية الموسم الماضي من دوري روشن السعودي (2025-26)، قرر الاتحاد رحيل المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، في ظل حالة عدم الرضا عن الأداء والنتائج على حدٍ سواء.
وبعد أسابيع من البحث، استقرت شركة النادي الجداوي على التعاقد مع الألماني ينز فيسينج بعقد يمتد لمدة موسمين، إذ ينتهي بنهاية موسم 2027-28.
الألماني لم يحظ بقبول كبير في الوسط الاتحادي، رغم عدم خوضه أي مباراة بعد، لكن قياسًا على صغر سنه (38 عامًا) وبالتالي قلة خبراته مقارنة بأسماء أخرى، كانت تمني الجماهير نفسها بالتعاقد معها كالألماني يورجن كلوب على سبيل المثال.
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"إدارة الاتحاد تورط المدرب"
العنوان أعلاه هو ما اختاره الإعلامي الرياضي الاتحادي محمد البكيري لوصف ما يمر به ينز فيسينج حاليًا مع شركة العميد، مشددًا على شعور الألماني بالغضب.
هذا الشعور نابع من سوء العمل الإداري الاحترافي داخل النادي الجداوي، بحسب ما يزعم البكيري، إذ لم تفِ بمطالبه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رغم بقاء ثلاثة أيام فقط على انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي (2026-27).
وأوضح البكيري أن صاحب الـ38 عامًا طالب الإدارة التنفيذية للنادي بالتعاقد مع ثنائي في مركز المحور، لتعزيز العمق الدفاعي، لكن تم الاكتفاء – حتى الآن – بالتعاقد مع ديون لوبي فقط، رغم بعض ملاحظات المدرب على اللاعب.
عدم رضا عن معسكر الإعداد
غضب ينز فيسينج في الاتحاد لم يقتصر فقط على تحركات الإدارة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بل كذلك على إثر معسكر الإعداد الذي أقامه الفريق الأسابيع الماضية في مدينة ماربيا الإسبانية.
بحسب البكيري فإن المدرب الألماني لم يكن راضيًا عن عدد اللاعبين الذين أشرف عليهم خلال المعسكر، فبخلاف تأخر التعاقدات الجديدة، كذلك تكاثرت الإصابات في صفوف النمور.
وماذا بعد؟
على كلٍ، ينطلق الموسم الجديد للاتحاد غدًا الثلاثاء، حيث يلتقي بالجزيرة الإماراتي في أبوظبي، ضمن الملحق المؤهل لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.
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