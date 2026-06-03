حسم الجدل.. حقيقة تعاقد الاتحاد مع وليد الركراكي خلفًا للمقال سيرجيو كونسيساو

المثير في الأمر أن اسم المدير الفني المغربي وليد الركراكي، طُرِح بقوة في وسائل الإعلام؛ كأحد أهم المرشحين لقيادة نادي الاتحاد، خلفًا للبرتغالي المقال سيرجيو كونسيساو.

الركراكي لا يرتبط بعقدٍ مع أي فريق حاليًا؛ وذلك منذ رحيله عن القيادة الفنية لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، في مارس 2026.

وصنع الركراكي المجد مع المنتخب المغربي؛ عندما قاده لاحتلال "المركز الرابع"، في بطولة كأس العالم "قطر 2022".

إلا أن فشله في قيادة المغرب - على أرضه ووسط جماهيره -، للفوز على منتخب السنغال في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة؛ هو ما دفع المسؤولين لاتخاذ قرار الاستغناء عنه، وتكليف محمد وهبي لخلافته.

وخسر المنتخب المغربي (0-1) أمام السنغال؛ قبل أن يصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قراره بمنح اللقب إلى أسود الأطلس إداريًا، بسبب انسحاب أسود التيرانجا ومن ثم عودتهم في المباراة النهائية.





















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الركراكي لن يكون مدربًا للاتحاد، وملفه لم يدخل مرحلة الدراسة من الأساس رغم وجود اسمه سابقاً ضمن عدة خيارات مطروحة.. • كما أن الأنباء المتداولة عن عرض الرئيس سندي لأسماء مدربين غير صحيحة إطلاقاً.. • العمل داخل النادي يسير بهدوء وبعيداً عن الضجيج هنا.