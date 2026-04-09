فوضى في الاتحاد: مدرب جديد وافق على خلافة كونسيساو .. والفراج يحمل الجماهير "ذنب التآمر على رئيس سابق"!

وأثار الإعلامي محمد البكيري، حالة من الجدل، حيث أشار عبر منصة (إكس)، إلى أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للاتحاد، عقد اجتماع تشاوري مع جهازه المعاون، عقب مباراة نيوم، حيث لم يغادر الملعب فورًا.

وأضاف البكيري أن الاتجاه المتوقع لهذا الاجتماع هو طرح فكرة الاستقالة من تدريب الاتحاد، في ظل استمرار تراجع النتائج.

وكان كونسيساو قد رفض استكمال المؤتمر الصحفي، بعد تلقيه سؤالًا صحافيًا، حول أنباء رحيله عن الاتحاد، وسط تزايد مطالب الجماهير بشأن ذلك الأمر، وهو السؤال الذي أثار غضبه، ليغادر ويكتفي بالتعليق "هذه مجرد أحاديث إعلامية".

يذكر أن سيرجيو كونسيساو تولى تدريب الاتحاد في أكتوبر الماضي، بعد بداية الموسم، حيث اتخذت الإدارة قرارًا بإقالة المدرب الفرنسي لوران بلان، بعد الخسارة أمام النصر، في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.



