موعد انتهاء رئاسة فهد سندي .. وخطة أنمار الحائلي للعودة إلى الاتحاد بـ"الخصخصة أو الانتخابات"!

"ليس ضبابيًا كما يزعمون"، هكذا تم وصف الوضع الذي يمر به نادي الاتحاد، تحت إدارة فهد سندي، في ظل خروج الفريق الأول لكرة القدم، من جميع البطولات، بعدما كان بطل ثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الماضي.

وسط مطالبات برحيل إدارة فهد سندي، باتت هناك بادرة أمل تجاه الاتحاد، بإنهاء الموسم، بالتأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، إذا ما تمكن من احتلال المركز الخامس، بعد قرار الاتحاد الآسيوي بزيادة عدد مقاعد الأندية في البطولة، إلى 32 ناديًا.