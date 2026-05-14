محمود خالد

موعد انتهاء رئاسة فهد سندي .. وخطة أنمار الحائلي للعودة إلى الاتحاد بـ"الخصخصة أو الانتخابات"!

"الاتحاد سيكون ثاني أندية الخصخصة بعد الهلال"

"ليس ضبابيًا كما يزعمون"، هكذا تم وصف الوضع الذي يمر به نادي الاتحاد، تحت إدارة فهد سندي، في ظل خروج الفريق الأول لكرة القدم، من جميع البطولات، بعدما كان بطل ثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الماضي.

وسط مطالبات برحيل إدارة فهد سندي، باتت هناك بادرة أمل تجاه الاتحاد، بإنهاء الموسم، بالتأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، إذا ما تمكن من احتلال المركز الخامس، بعد قرار الاتحاد الآسيوي بزيادة عدد مقاعد الأندية في البطولة، إلى 32 ناديًا.

  • خصخصة الاتحاد .. الثاني بعد الهلال

    وذكر الإعلامي الرياضي ماجد هود، بأن الاتحاد سيكون الثاني بين أندية صندوق الاستثمارات العامة، التي سيتم خصخصتها بعد الهلال، الذي استحوذت عليه شركة المملكة القابضة، برئاسة الأمير الوليد بن طلال، بنسبة 70%.

    وأوضح هود، عبر برنامج "دورينا غير"، أن إجراء انتخابات على رئاسة نادي الاتحاد، هو خيار ليس مستبعدًا ولكنه ضعيف، مؤكدًا أن السيناريو الأقرب هو "خصخصة" النادي، وأنه متجه نحو بيع 70% من حصته على غرار الهلال.

    متى تنتهي رئاسة فهد سندي؟

    ونوّه الإعلامي المقرب من البيت الاتحادي، بأن إدارة فهد سندي قد تم تكليفها بقيادة النادي في 13 أغسطس الماضي، وأن فترة المجلس سنوية، وليست حتى نهاية الموسم، أي أنه سيتم إنهاء فترة المجلس في أغسطس المُقبل.

    وأضاف هود أنه لا جدوى من استقالة إدارة فهد سندي، مؤكدًا أن نظام الشركات يحتاج فقط لمدير رياضي تكون اختياراته متميزة، ورئيس تنفيذي.

    وأشار هود إلى أن المدير الرياضي للاتحاد، رامون بلانيس، سيتم إنهاء عقده، مع مراجعة جميع توصياته، وأي قرار مستقبلي، مثل معسكر الفريق أو جلب لاعبين، لن يتم إلغاؤه، بل إعادة النظر فيه.

    وتابع "إدارة فهد سندي تقوم الآن بعمل استراتيجية كبيرة لعودة الاتحاد إلى البطولات، سواء اللاعبين أو الفريق، ولا خوف على الاتحاد إلى نهاية شهر أغسطس".

    خطة "عودة" أنمار الحائلي

    وفي سياق متصل، أكد ماجد هود أن أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأسبق، ينوي العودة لقيادة النادي، سواءً في حالة إقامة الانتخابات، أو دخوله مرحلة الخصخصة.

    وأوضح "إذا أقيمت الانتخابات، بنسبة ضعيفة، فإن أنمار الحائلي ينوي الترشح لرئاسة الاتحاد، وكذلك أحمد كعكي الذي سيكون نائبه، ولكن لن يعلنا عن ترشحهما في وقت مبكر، بل سينتظران إلى ما قبل انتهاء فترة التقديم بيوم، هكذا تكون استراتيجيتهما".

    وأضاف هود "حتى لو لم تقم انتخابات، فإن أنمار الحائلي وأحمد كعكي، والرئيس التنفيذي السابق، عبد الوهاب عبدي، سيقومون بإنشاء صندوق استثماري، للدخول في شراء حصة الـ70% من نادي الاتحاد".

    الاتحاد والمركز الخامس

    وعن وضع الاتحاد في دوري روشن، فقد ذكر الإعلامي مشعل العتيبي، بأن حديث حمد المنتشري، عقب المباراة الماضية، أمام ضمك، يؤكد أن هدف الفريق حاليًا بات منصبًا على إنهاء الموسم في المركز الخامس، من أجل التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وفي هذا السياق، سادت حالة من الريبة، بشأن قرار البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للاتحاد، باستبعاد الثلاثي يوسف النصيري وجورج إيلينيكنا وحامد الغامدي، من قائمة مباراة الاتفاق بقرار فني.

    وبخلاف التعجب من استبعاد يوسف النصيري، رغم عدم إصابته، وأن الأمر لا يتعدى كونه قرارًا فنيًا من كونسيساو، جاء أيضًا غياب حامد الغامدي، ليثير حالة من الريبة، وفق ما قاله الإعلامي حمد الصويلحي، بأن القرار يبدو شخصيًا حول الغامدي، أكثر من كونه فنيًا، واصفًا إياه بأنه عقوبة على النادي أكثر من اللاعب.

    ويستعد الاتحاد لملاقاة الاتفاق، اليوم، على ملعب إيجو، ضمن حساب الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي، علمًا بأن العميد يحتل المركز السادس، برصيد 52 نقطة، بفارق الأهداف عن التعاون (الخامس)، بينما يحل الاتفاق سابعًا بـ49 نقطة.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 31 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 15 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات و9 هزائم.

    وقاريًا.. ودع العميد مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من دور ربع النهائي؛ وذلك بعد الخسارة الصادمة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

