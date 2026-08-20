الصفقة اقتربت.. الاتحاد يستعد لبيع موسى ديابي إلى باير ليفركوزن بـ"خسارة مالية كبيرة"!

المثير في الأمر أن النجم الفرنسي موسى ديابي البالغ من العمر 27 سنة، لعب في صفوف نادي باير ليفركوزن الألماني؛ وذلك في الفترة من 2019 إلى 2023، قبل الانتقال إلى أستون فيلا الإنجليزي.
وخلال هذه الفترة؛ سجل ديابي 49 هدفًا وصنع 47 آخرين مع ليفركوزن، خلال 172 مباراة رسمية في مختلف المسابقة.
ومن ثم.. مثّل النجم الفرنسي، فريق أستون فيلا الأول لكرة القدم، لمدة موسم رياضي واحد فقط؛ قبل الانضمام إلى عملاق جدة الاتحاد، صيف 2024.
ومع الاتحاد.. خاض موسى ديابي 73 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ حيث سجل خلالها 11 هدفًا، مع 33 تمريرة حاسمة إلى زملائه.