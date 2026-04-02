"لا تحملونهما المسؤولية إذا خسر الاتحاد": كشف أدوار محمد نور وحمد المنتشري .. وحقيقة التدخل في قرارات كونسيساو!

هذه صلاحيات المنتشري ونور في الاتحاد..

الأجواء ليست على ما يُرام، فكان لزامًا على أبناء النادي، المساهمة من أجل العبور من النفق المظلم، هكذا بات التصور حول أسطورتي الاتحاد، محمد نور وحمد المنتشري، اللذين تقرر انضمامهما كمستشارين لرئيس مجلس الإدارة لشؤون كرة القدم.

وجاء قرار إدارة الاتحاد، بانضمام نور والمنتشري للمنظومة، بعد أيام من "صدمة" الخروج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إثر الخسارة أمام الخلود بركلات الترجيح.

  • ما هو دور المنتشري ونور؟

    وفي هذا السياق، أعطى الإعلامي خالد الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، توضيحًا رسميًا بشأن طبيعة عمل المنتشري ونور، في رسالة طمأنينة لجماهير الاتحاد، بأن أزمة التداخل في القرارات لن تكون واردة بين الثنائي والبرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال المباريات.

    وأوضح الشنيف أن دور نور والمنتشري ليس شرح طريقة اللعب أو اختيار الأسماء للمباريات، وأن دور الإداري فقط هو "حل المشكلات" الموجودة في الفريق، سواءً بين مدرب ولاعب، أو لاعب وآخر، أو مسؤول ولاعب، أو رئيس ومدرب.

    وأضاف "الإداري هو الصندوق الأسود داخل النادي، كونه يعلم كل شيء، لا تحملوا المسؤولية لنور والمنتشري إذا ما خسر الاتحاد مباراته يوم الجمعة (أمام الحزم)، فهذا الأمر خارج صلاحياتهما، حتى أن الإداري ممنوع أن يدخل أرضية الملعب".

    أزمة جديدة بين كونسيساو ولاعبي الاتحاد

    من جانبه، أكد الناقد الرياضي مناف أبو شقير، نجم نادي الاتحاد السابق، عن أزمة داخلية في الفريق، خلال الوقت الحالي، تتمثل في "انقلاب" لاعبي العميد على المدرب كونسيساو.

    وأوضح أبو شقير، الذي توج مع الاتحاد بلقبي دوري أبطال آسيا في 2004 و2005، أن ما بين 90-95% من نجوم العميد، انقلبوا على كونسيساو، في ظل وجود حالة من عدم التقبل داخل غرفة خلع الملابس، بسبب سوء معاملة المدرب البرتغالي للاعبيين.

    ونوّه أبو شقير بأن كونسيساو يتعامل مع اللاعب بحالة من التعالي والاستصغار، وطريقة غير جيدة على الإطلاق، مضيفًا أن سيرجيو يرى نفسه مدربًا على أعلى مستوى، ولا يجوز لأي لاعب أن يناقشه".

  • خلافات كونسيساو "عرض مستمر"

    إذا ما تطبيق كلمات أبو شقير على أرض الواقع، فربما تعد مبررًا للأزمة التي نشبت بين كونسيساو واللاعب حامد الغامدي، متوسط ميدان الاتحاد، في مارس الماضي.

    اللاعب الشاب، توجه لسؤال كونسيساو بشأن سبب استبعاده من قائمة الاتحاد في مباراة الرياض، ضمن الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي، ولكن الأمر لم يرق للمدرب البرتغالي، ليتطور الأمر إلى مشادة كبيرة، أسفرت عن قرار سيرجيو بتوقيع عقوبة انضباطية ضد الغامدي، بإلزامه بخوض تدريبات انفرادية.

    ورغم أن خلافات البرتغالي مع اللاعبين، لم تظهر داخل الاتحاد فقط، بل هناك حلقات في بورتو وميلان، كشفنا عنها عبر مقال "لا يلعب في الكنيسة وعاقب لاعب بورتو بسبب رأيه .. أزمات رباعي الاتحاد ليست الأولى في رحلة كونسيساو!"، إلا أن وجود سيرجيو في الاتحاد، قد ارتبط بالدخول في صدامات مع أكثر من لاعب، منها ما نفاه البرتغالي أو انتهى بالصلح.

    أرقام الاتحاد مع سيرجيو كونسيساو

    المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، البالغ من العمر 51 سنة، تولى القيادة الفنية لعملاق جدة الاتحاد، في شهر أكتوبر من عام 2025.

    وقاد كونسيساو الاتحاد، في 31 مباراة رسمية منذ استلامه المهمة؛ محققًا خلالها 16 انتصارًا و6 تعادلات، مقابل 9 هزائم.

    وسجل الفريق الاتحادي 64 هدفًا، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي؛ بينما اهتزت شباكه 43 مرة.

    وتراجع الاتحاد إلى "المركز السادس" مع كونسيساو، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ إلى جانب توديع كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي.

  • مشوار الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 26 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و8 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

