"لا تحملونهما المسؤولية إذا خسر الاتحاد": كشف أدوار محمد نور وحمد المنتشري .. وحقيقة التدخل في قرارات كونسيساو!

وفي هذا السياق، أعطى الإعلامي خالد الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، توضيحًا رسميًا بشأن طبيعة عمل المنتشري ونور، في رسالة طمأنينة لجماهير الاتحاد، بأن أزمة التداخل في القرارات لن تكون واردة بين الثنائي والبرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال المباريات.

وأوضح الشنيف أن دور نور والمنتشري ليس شرح طريقة اللعب أو اختيار الأسماء للمباريات، وأن دور الإداري فقط هو "حل المشكلات" الموجودة في الفريق، سواءً بين مدرب ولاعب، أو لاعب وآخر، أو مسؤول ولاعب، أو رئيس ومدرب.

وأضاف "الإداري هو الصندوق الأسود داخل النادي، كونه يعلم كل شيء، لا تحملوا المسؤولية لنور والمنتشري إذا ما خسر الاتحاد مباراته يوم الجمعة (أمام الحزم)، فهذا الأمر خارج صلاحياتهما، حتى أن الإداري ممنوع أن يدخل أرضية الملعب".