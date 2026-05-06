Cristiano Ronaldo Mohamed Salah
أحمد فرهود

أموال الاتحاد، صفقة محمد صلاح وحقيقة دعم النصر الاستثنائي بسبب كريستيانو رونالدو.. عمر مغربل يحسم جدل "الملفات الشائكة" رسميًا

ماذا قال عمر مغربل؟!..

تحدث عمر مغربل، الرئيس التنفيذي للرابطة السعودية المحترفة، عن ملفات مهمة للغاية؛ مُتعلقة بآلية دعم أندية دوري روشن، سواء في السنوات الماضية أو المرحلة القادمة.

وبدأ دعم أندية "روشن"، من خلال الرابطة السعودية المحترفة وبرنامج الاستقطاب في عام 2023؛ وهي المرحلة التي أعقبت انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى عملاق الرياض النصر، بشكلٍ رسمي.

  Hilal Nassr Ittihad Ahli 2026

    4 معايير لدعم أندية دوري روشن السعودي للمحترفين

    في البداية.. كشف عمر مغربل، الرئيس التنفيذي للرابطة السعودية المحترفة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، عن 4 معايير لدعم أندية دوري روشن، في المرحلة القادمة التي تستمر حتى عام 2030؛ وذلك على النحو التالي:

    * المعيار الأول: حصة متساوية توزع على جميع الأندية؛ حيث تُمثّل 22% من إجمالي الميزانية.

    * المعيار الثاني: الأداء الرياضي الذي يرتبط بمتوسط ترتيب كل نادٍ في آخر 3 مواسم؛ حيث يُمثّل 22% من الميزانية أيضًا.

    * المعيار الثالث: نسبة المشاهدة التلفزيونية لمباريات كل فريق من أندية دوري روشن السعودي؛ حيث تُمثّل 28% من الميزانية.

    * المعيار الرابع: الأداء التجاري لكل نادٍ؛ حيث يُمثّل 28% من الميزانية أيضًا.

  • حقيقة حصول النصر على "دعم استثنائي" بسبب رونالدو!

    وعلى جانب آخر.. أجاب عمر مغربل، الرئيس التنفيذي للرابطة السعودية المحترفة، عن سؤالين مهمين للغاية؛ بخصوص تواجد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مع عملاق الرياض النصر، وهما:

    * الأول: النصر من الطبيعي أن يكون الأعلى مشاهدة تلفزيونية بتواجد رونالدو؛ لذا هل يوجد عدالة في معيار الدعم الخاص بهذا الأمر؟!.

    * ثانيًا: راتب رونالدو ضخم للغاية بالمقارنة مع باقي الأندية؛ فهل يوجد دعم استثنائي لنادي النصر مثلًا لتحمل عقده؟!.

    وبخصوص السؤال الأول؛ أكد مغربل أن الرابطة المحترفة جعلت المعايير واضحة أمام كل الأندية، من أجل العمل على الأمور التي تخدم مصالحها.

    بمعنى.. كل نادٍ أصبح سيد قراره، وبالتالي يعمل بالطريقة الترويجية والاستثمارية التي يراها مناسبة، لكي يلبي معيار المشاهدة التلفزيونية؛ مستغلًا في ذلك جماهيريته، مهما كانت الأسماء التي تتواجد في صفوفه.

    أما بخصوص السؤال الثاني.. كشف مغربل عن أن الرابطة لا تخصص أي دعم استثنائي، لتحمل عقود مثل رونالدو أو الفرنسي كريم بنزيما "الهلال" والجزائري رياض محرز "الأهلي"؛ بل هي تقوم بتوزيع الحصة المخصصة لكل نادٍ، وتترك الحرية للإدارات من أجل استغلالها بالطريقة المُناسبة.


  • هل ستتعاقد السعودية مع محمد صلاح وروبرت ليفاندوفسكي؟

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. عمر مغربل، الرئيس التنفيذي للرابطة السعودية المحترفة، رد على حقيقة التعاقد مع بعض الأسماء العالمية، خلال الفترة القادمة؛ أبرزهم:

    * الجناح المصري محمد صلاح.

    * المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

    * المدير الفني الألماني يورجن كلوب.

    وقام مغربل بالرد على إمكانية التعاقد مع كلوب، خلال الفترة القادمة؛ قائلًا: "هذا الأمر لا يدخل ضمن عمل الرابطة السعودية المحترفة، أو برنامج الاستقطاب".

    وشدد مغربل على أن الأندية، هي المسؤولة وحدها على التعاقد مع المديرين الفنيين؛ وذلك وفقًا لرؤية كل مجلس، والإدارة الرياضية.

    وفيما يتعلق بالنجوم العالميين أمثال صلاح وليفاندوفسكي؛ أعلن مغربل أن هُناك رغبة بالفعل، لجلب أبرز اللاعبين إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وأضاف: "إذا أراد النادي التعاقد مع لاعب ما، عليه أن يُقدّم طلبًا بذلك إلى الرابطة وبرنامج الاستقطاب؛ حيث يتم دراسة الأمر بناء على الدعم المخصص ومعايير الحوكمة، قبل التفاوض معه".

    وهذه الكلمات تفتح الباب بشكلٍ واضح، أمام إمكانية رؤية صلاح وليفا في الملاعب السعودية، خلال الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

  Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro League

    حسم جدل مستحقات الاتحاد المُتأخرة ورواتب يانيك كاراسكو

    أخيرًا.. حسم عمر مغربل، الرئيس التنفيذي للرابطة السعودية المحترفة، الجدل بشأن ملفين شائكين للغاية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عدم حصول الاتحاد على بعض مستحقاته من الدعم في الفترة الماضية.

    * ثانيًا: حقيقة تحمل برنامج الاستقطاب رواتب البلجيكي يانيك كاراسكو بعد تجديد عقده مع نادي الشباب.

    ونفى مغربل وجود أي مستحقات مُتأخرة للاتحاد، مثلما تردد في الفترة الماضية؛ قائلًا: "كل نادٍ يعلم قيمة الدعم المستحق له.. وغير ذلك هو شائعات".

    وبالنسبة لكاراسكو.. أوضح مغربل أن أي نادٍ يريد استمرار لاعب ما ضمن برنامج الاستقطاب، بعد تجديد عقده بشكلٍ رسمي، عليه أن يتقدّم بطلب رسمي إلى الرابطة؛ وهو ما ينطبق على الشباب والنجم البلجيكي.