أموال الاتحاد، صفقة محمد صلاح وحقيقة دعم النصر الاستثنائي بسبب كريستيانو رونالدو.. عمر مغربل يحسم جدل "الملفات الشائكة" رسميًا

في البداية.. كشف عمر مغربل، الرئيس التنفيذي للرابطة السعودية المحترفة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، عن 4 معايير لدعم أندية دوري روشن، في المرحلة القادمة التي تستمر حتى عام 2030؛ وذلك على النحو التالي:

* المعيار الأول: حصة متساوية توزع على جميع الأندية؛ حيث تُمثّل 22% من إجمالي الميزانية.

* المعيار الثاني: الأداء الرياضي الذي يرتبط بمتوسط ترتيب كل نادٍ في آخر 3 مواسم؛ حيث يُمثّل 22% من الميزانية أيضًا.

* المعيار الثالث: نسبة المشاهدة التلفزيونية لمباريات كل فريق من أندية دوري روشن السعودي؛ حيث تُمثّل 28% من الميزانية.

* المعيار الرابع: الأداء التجاري لكل نادٍ؛ حيث يُمثّل 28% من الميزانية أيضًا.