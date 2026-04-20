"يبدو أنك مشجع للاتحاد" .. ماتياس يايسله يرد على صحفي انتقده بعد تأهل الأهلي لنهائي النخبة الآسيوية

حقق الراقي اليوم الإثنين، الفوز أمام فيسيل كوبي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن نصف نهائي النخبة الآسيوية، ليعبر إلى النهائي.

الفريق الياباني تقدم أولًا في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، بهدف يوشينوري موتو، فيما كانت عودة الأهلي بفضل ثنائية ويندرسون جالينو وإيفان توني في الدقيقتين 62 و70 من عمر المباراة.

الآن كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله تنتظر في النهائي، الفائز من لقاء الغد بين شباب الأهلي الإماراتي وماتشيدا الياباني.

