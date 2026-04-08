ليلة حزينة أخرى يعيشها جمهور الاتحاد بعد الهزيمة أمام نيوم يوم الأربعاء، برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ليزداد بيت العميد غليانًا في مرحلة حاسمة من موسم 2025-2026 سواء بدوري روشن السعودي أو دوري أبطال آسيا للنخبة.
"فضائح الاتحاد لا تتوقف" .. وكونسيساو يغضب في المؤتمر بعد هزيمة نيوم ويثير الجدل بما فعله بعده!
ما القصة؟
استضاف الاتحاد أمس الأربعاء، نيوم على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في اللقاء المقدم من الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.
نيوم تقدم أولًا بثنائية عن طريقة سعيد بن رحمة ولوتشيانو رودريجيز في الدقيقتين 3 و16 إلا أن يوسف النصيري وحسام عوار نجحا في إحراز ثلاثية في الدقائق 38 و44 و49.
الريمونتادا الاتحادية لم تكتمل، إذ عاد الضيوف وخطفوا الفوز في الوقت القاتل، حيث أدرك مهند آل سعد التعادل أولًا في الدقيقة 55 ثم أضاف علاء آل حجي الهدف الرابع في الدقيقة 1+90.
هذه الهزيمة جمدت رصيد النمور عند 45 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن، فيما يحتل نيوم المركز الثامن بـ39 نقطة.
غضب كونسيساو في المؤتمر الصحفي
في مثل هذه الأوقات، بعض المدربين يرفضون مواجهة الإعلام، وينقطعون عن حضور المؤتمر الصحفي، لكن البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني للاتحاد، التزم ببروتوكول ما بعد المباريات.
إلا أن مؤتمر البرتغالي لم يكتمل، إذ بعد إعرابه عن خيبة أمله من الهزيمة واعترافه بارتكاب بعض الأخطاء، سأله صحفي جريدة "الشرق الأوسط" عن أنباء رحيله عن الاتحاد خلال الفترة المقبلة، خاصةً مع تزايد المطالب الجماهيرية في هذا الشأن، وهنا غضب كونسيساو.
غادر سيرجيو كونسيساو قاعة المؤتمر الصحفي على إثر هذا السؤال غاضبًا من الصحفي، مكتفيًا بالتعليق: "هذه مجرد أحاديث إعلامية".
جدل ما بعد المؤتمر الصحفي
إن كان كونسيساو قد غادر المؤتمر الصحفي غاضبًا، فلم يغادر استاد الأمير عبدالله الفيصل مباشرةً..
بحسب الصحفي الاتحادي نجيب الجداوي، اجتمع كونسيساو بجهازه المعاون في غرفة خلع الملابس بالاستاد، لمدة ساعة ونصف كاملة عقب نهاية المباراة.
لم تخرج أي مؤشرات حول هذا الاجتماع، وما إذا كان لمناقشة ملف تقديم الاستقالة، إذ غادر كونسيساو أمام الصحفيين رافضًا الإدلاء بأي تصريح.
"فضائح الاتحاد لا تتوقف"
من جانبه، شن الإعلامي الرياضي الاتحادي محمد البكيري هجومًا حادًا على فهد سندي؛ رئيس مجلس إدارة النادي "المؤسسة غير الربحية"، وكونسيساو، واصفًا الأخير بـ"المهرج"، والأول بـ"أمير البحار"، في إسقاط على الرحلة البحرية التي نظمها للاعبين بهدف الرفع من روحهم المعنوية في ظل تراجع النتائج والأداء.
وكتب البكيري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "فضائح فريق الاتحاد البطل لا تتوقف هذا الموسم على يد هذه الإدارة المفتعلة (صوتيًا) لحشرة في نحر النادي المئوي بقيادة سنديهم! بإسهام تدبيرها على فقدان الكأس والمنافسة على الدوري وتفتيت أصلب عناصره ومسح هويته".
وأضاف: "بل بات يتلقى الخسائر الثقيلة على يد المدرب المهرج كونسيساو الذي جلبوه لجعل مشهد الأبطال سيركًا للعبث الفني والاحترافي والإداري. وطحن قلوب عشاق العميد حسرة".
وماذا بعد؟
بعد هزيمة الأمس أمام نيوم، من المقرر أن يواجه الاتحاد في المباراة المقبلة، الوحدة الإماراتي، تحديدًا في 14 من أبريل الجاري، حيث دور الـ16 من النخبة الآسيوية.
وتبقى البطولة القارية هي الأمل الأخير لإنقاذ موسم العميد، بعد وداعه المنافسة على كافة البطولات.