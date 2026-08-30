رغم التأرجح في تجربته مع الاتحاد وفشله في الهلال إلا أن هناك أندية سعودية لا تزال راغبة في التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، حيث ظهر نادي الشباب في الصورة حديثًا.
بعيدًا عن الاتحاد .. كبير سعودي جديد يمد يد العون لكريم بنزيما والفرنسي يتعنت أمام الهلال
ما القصة؟
عقد كريم بنزيما مع الهلال ممتد حتى نهاية يونيو 2027، لكن النادي لا يريد استمراره أكثر من ذلك، في ظل فشل التجربة التي بدأت منذ شتاء 2026.
في المقابل، يرفض "الحكومة" فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، متمسكًا بحصوله على حقوقه المالية كاملة أولًا قبل مناقشة أي خطوة جديدة في مستقبله، وهو ما يورط الهلال أكثر في ظل بقاء سبعة أيام فقط تقريبًا على نهاية الميركاتو الصيفي في دوري روشن السعودي.
ودخل الاتحاد في المشهد مؤخرًا، حيث زعم البعض أن هناك محاولة لإعادته للنادي الجداوي، لكن حملة جماهيرية ضارية انطلقت رافضة لتلك الخطوة بشكل نهائي، يبدو أن لها تأثير على قرار المسؤولين.
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الشباب يوافق على ضم بنزيما
عدد من إعلاميي الشباب كانوا قد نفوا في يونيو الماضي وجود أي مفاوضات بين ناديهم وكريم بنزيما، لكن يبدو أن الوضع تغير في أغسطس الجاري..
بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن النادي العاصمي وافق على التعاقد مع الفرنسي حال انتهاء علاقته مع الهلال، مطالبًا رابطة الدوري السعودي للمحترفين بتسهيل إجراءات الانتقال.
لكن "الشرق الأوسط" أكدت أن بنزيما يرفض بشكل كبير تمثيل الشباب، وأخطر مسؤولي الهلال بتمسكه بالبقاء في صفوف الفريق أو إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بين الطرفين، بشرط الحصول على كامل مستحقاته المالية حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2027.
رفض بنزيما ليس العائق الوحيد أمام الشباب
وبينما يظهر الشباب كطوق نجاة محتمل للهلال للتخلص من كريم بنزيما، فإن الصفقة لا تتوقف فقط على موافقة المهاجم الفرنسي..
ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإنه يتوجب على الشباب الاستغناء عن اللاعب الإنجليزي جوش براونهيل، كي ينجح في إتمام إجراءات تسجيل بنزيما في قائمته.
ولهذا السبب، يطالب الشباب حاليًا رابطة الدوري السعودي بتسهيل إجراءات انتقال الفرنسي، فيما تقف رغبة اللاعب حائلًا دون إتمام الصفقة.
الشباب طوق نجاة لبنزيما أيضًا
الفكرة الأكثر شمولية في عرض الشباب أنه لن يخلص الهلال فقط من صداع كريم بنزيما، بل هو طوق نجاة كذلك لصاحب الـ38 عامًا..
بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن بنزيما – بعيدًا عن عقد الهلال – مرتبط بعقد آخر مع برنامج الاستقطاب التابع لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، يحصل بموجبه على 23 مليون دولار سنويًا ويمتد حتى عام 2030.
هذه الأموال يتقاضاها مقابل الترويج للكرة السعودية والفعاليات المرتبطة بها، وبموجبها يُمنع بنزيما من اللعب خارج السعودية طوال فترة سريان العقد – حتى 2030 – وانتقاله خارج المملكة يعني إلغاء هذا العقد فورًا.
لذا فإن انتقال كريم بنزيما إلى نادي الشباب أو أي نادٍ سعودي، في صيف 2060 يضمن له الحصول على 330.6 مليون ريال تقريبًا، حتى عام 2030، أي موعد نهاية العقد المبرم مع لجنة الاستقطاب.
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رفض بنزيما للشباب بعد الترحيب
رفض بنزيما الحالي للانتقال للشباب يناقض موقفه قبل ثلاثة أعوام، إذ أنه بحسب خالد البلطان؛ رئيس الليث الأبيض السابق، فإن الفرنسي وافق على الانتقال لناديه في صيف 2023.
ما عطل تلك الصفقة هو تدخل بعض المسؤولين السعوديين ليوجهوا اللعب نحو الاتحاد.
المفاجأة الأكبر
بين الحديث عن العودة للاتحاد أو الانتقال للشباب أو البقاء في الهلال، خرج الإعلامي الرياضي سيف السيف بمفاجأة كبرى في هذا الملف، ملمحًا لاعتزال كريم بنزيما.
السيف كتب بشكل غامض عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "قد يكون اليوم الفصل الأخير لبنزيما مع كرة القدم"، في انتظار ما ستؤول إليه الساعات المقبلة من جديد بشأن مستقبل "الحكومة".
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