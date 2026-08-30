بعيدًا عن الاتحاد .. كبير سعودي جديد يمد يد العون لكريم بنزيما والفرنسي يتعنت أمام الهلال

عقد كريم بنزيما مع الهلال ممتد حتى نهاية يونيو 2027، لكن النادي لا يريد استمراره أكثر من ذلك، في ظل فشل التجربة التي بدأت منذ شتاء 2026.

في المقابل، يرفض "الحكومة" فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، متمسكًا بحصوله على حقوقه المالية كاملة أولًا قبل مناقشة أي خطوة جديدة في مستقبله، وهو ما يورط الهلال أكثر في ظل بقاء سبعة أيام فقط تقريبًا على نهاية الميركاتو الصيفي في دوري روشن السعودي.

ودخل الاتحاد في المشهد مؤخرًا، حيث زعم البعض أن هناك محاولة لإعادته للنادي الجداوي، لكن حملة جماهيرية ضارية انطلقت رافضة لتلك الخطوة بشكل نهائي، يبدو أن لها تأثير على قرار المسؤولين.



