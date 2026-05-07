بعد نفي "مظلومية" الاتحاد .. رد مثير للجدل من حمد الصنيع واتهام فهد سندي بـ"تضليل" الإعلاميين!

جدل متواصل داخل قلعة الاتحاد..

كشف الناقد الرياضي حمد الصنيع، عن حقيقة "مظلومية" نادي الاتحاد، بشأن مبالغ برنامج الاستقطاب، ردًا على ما ذكره الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، بشأن تفاصيل جديدة في عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما، لم تكن إدارة العميد على علم بها.

وذكر الحميدي، بأن إدارة نادي الاتحاد، اتفقت مع بنزيما، في صيف 2023، على بنود العقد، بعيدًا عن رابطة دوري المحترفين السعودي وبرنامج الاستقطاب، فيما اتفقت الرابطة - من ناحيتها - مع نجم ريال مدريد السابق، على بعض التفاصيل الأخرى، منها حصوله على 50 مليون ريال سعودي سنويًا من حقوق الصور، ثم تفاجأت الإدارة الاتحادية بهذا الاتفاق، الأمر الذي دفع مسؤولي العميد للقول بأنه تم خصم جزء من ميزانية النادي دون علمهم.

  • "الاتحاد لم يتضرر ماليًا"

    وقال حمد الصنيع، عبر برنامج "نادينا"، إن إدارة نادي الاتحاد، على علم بكل تفاصيل مبالغ الاستقطاب، وأن النادي لم يتضرر ماليًا، بدليل التعاقدات التي أبرمها، بعدما جاءت بدراسة الإدارة الرياضية.

    وأضاف الصنيع أنه من غير المقبول، أن يتم تشتيت الانتباه عن الأخطاء، بتوجيه الجماهير لتفاصيل ليست رياضية، مؤكدًا أن كل الأندية أخذت مخصصات متساوية، على حسب الفئات الموجودة.

    واستشهد الصنيع بالأرقام المعلنة وفق الجمعية العمومية للاتحاد السعودي، بتوقع أرقام كبيرة، تصل إلى مليارين ونصف ريال، فيما سأله الحميدي بشأن ما إذا كانت لديه معلومة بشأن مسألة التعاقد، ليجيب بأنها معلومات متداولة، بناءً على اجتماع فهد سندي، رئيس شركة الاتحاد، مع الإعلاميين.

  • ردود الأفعال

    وأثار حمد الصنيع، حالة من الجدل، بشأن تصريحاته التي نفى بها "مظلومية" نادي الاتحاد، حيث ذكر متابع عبر منصة (إكس)، بأن الاتحاد ما أنهى تعاقداته الأخيرة إلا بعد ضمان خروج كريم بنزيما، وإسقاط حقوق الاتحاد، وكذلك خروج نجولو كانتي.

    وطالب متابعون، بعدم عودته لتولي أي منصب بنادي الاتحاد، فيما ذكر أحدهم بأن الفريق بنفس اللاعبين منذ ثلاث سنوات.

    وكان الإعلامي محمد البكيري، قد أشار في وقت سابق، بأن إدارة شركة نادي الاتحاد، تعتزم تولي حمد الصنيع، منصب الرئيس التنفيذي، خلفًا للإسباني دومينجو سواريز، الذي سيغادر منصبه نهاية الموسم الحالي، بسبب حالته الصحية، فيما رد الإعلامي ماجد هود، بنفي وجود أي نية لدى شركة النادي بشأن ذلك الأمر.

    تعاقدات الاتحاد

    وكانت السمة الواضحة على تعاقدات نادي الاتحاد، تمثلت في اعتماده على المواهب الشابة مع الإبقاء على العناصر الكبيرة، حيث تعاقد العميد مع محمد برناوي، محمد هزازي، عدنان البشري، محمد العبسي، أحمد الجليدان، مع الثلاثي الأجنبي روجر فيرنانديز، محمدو دومبيا، كارلو سيميتش، في الفترة الصيفية.

    وعن فترة الميركاتو الشتوي، بالتزامن مع رحيل كريم بنزيما ونجولو كانتي، إلى الهلال وفنربخشه، تعاقد الاتحاد مع جورج إيلينيكنا من موناكو، ويوسف النصيري من فنربخشه، مع استعارة ستيفان كيلر من آيل ليماسول.

  • معايير دعم أندية دوري روشن

    وكشف عمر مغربل، الرئيس التنفيذي للرابطة السعودية المحترفة، في مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء، عن أربعة معايير لدعم أندية دوري روشن، في المرحلة المُقبلة التي تستمر حتى عام 2030، وهي على النحو التالي..

    * المعيار الأول: حصة متساوية توزع على جميع الأندية؛ حيث تُمثّل 22% من إجمالي الميزانية.

    * المعيار الثاني: الأداء الرياضي الذي يرتبط بمتوسط ترتيب كل نادٍ في آخر 3 مواسم؛ حيث يُمثّل 22% من الميزانية أيضًا.

    * المعيار الثالث: نسبة المشاهدة التلفزيونية لمباريات كل فريق من أندية دوري روشن السعودي؛ حيث تُمثّل 28% من الميزانية.

    * المعيار الرابع: الأداء التجاري لكل نادٍ؛ حيث يُمثّل 28% من الميزانية أيضًا.

    في المقابل، نفى مغربل، وجود أي مستحقات متأخرة للاتحاد، على عكس ما تردد خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن كل نادٍ يعلم قيمة الدعم المستحق له.

  • اتهام فهد سندي بالكذب

    واستند الإعلامي محمد البكيري، على توضيح عمر مغربل، من أجل توجيه اتهام إلى فهد سندي، بالكذب وتوريط الإعلاميين في معلومة مغلوطة، بشأن وجود مستحقات متأخرة تتجاوز مبلغ نصف مليار ريال لنادي الاتحاد.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 30 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 14 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات و9 هزائم.

    وقاريًا.. ودع العميد مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من دور ربع النهائي؛ وذلك بعد الخسارة الصادمة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

