Goal.com
مباشر
Fahad Cynndy al ittihadsocial gfx
محمود خالد

"مغرور وفاشل": بعد إجابته عن الحكم السعودي وأزمة الاتحاد المالية .. اتهام فهد سندي بتناقض شخصيته بعد اجتماع رمضان!

الاتحاد
دوري روشن السعودي

جدل إعلامي بسبب كواليس اجتماع فهد سندي..

اجتماع شهر رمضان، حينما التقى فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة النادي، بنخبة من الإعلاميين من أجل الحديث بشأن بعض الحقائق الغائبة أو المغالطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بموسم صعب، بعدما فشل في الحفاظ على لقب دوري روشن، بعدما غادر السباق مبكرًا، بتواجده في المركز السادس، فضلًا عن مغادرة كأس خادم الحرمين الشريفين، من نصف النهائي، وهو نفس الدور الذي شهد خروج العميد من كأس السوبر السعودي، ليصبح الأمل الوحيد أمام كتيبة "النمور" لإنقاذ الموسم، هو المنافسة على دوري أبطال آسيا للنخبة.

كواليس جديدة كشف عنها محمد البكيري، عبر برنامج "ملاعب" على أثير العربية FM، والتي أثارت جدلًا إعلاميًا، حيث وجه اتهامًا إلى فهد سندي، رئيس الاتحاد، بالغرور والفشل الذريع.

  • "سندي مغرور وفشل في كل شيء"

    وقال البكيري إنه تعمد حضور هذا الاجتماع، حتى لا يُقال إنه يتعامل بشكل شخصي مع فهد سندي، ولكنه تعمد الحضور كصاحب حق في هذا اللقاء، وألقى الكثير من الأسئلة "الدقيقة" خلال الاجتماع الذي استغرق 45 دقيقة.

    وأضاف "الرئيس الذي أراه أمامي في الاجتماع، ليس ذاته الذي يظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر أكثر شجاعة وحزمًا، وجميع المعلومات التي ذكرها في الاجتماع، ومنها القرارات المتعلقة بالاختيارات تقع على الإدارة الرياضية وهو يتحمل المسؤولية، بأن يقوم المدير الرياضي بالرفع للرئيس التنفيذي، ثم تتحول إلى مجلس الإدارة (الذي يترأسه سندي)، وكانوا ثلاث شخصيات "مدربين أو لاعبين"، بدون أسماء أو صور، مثل السيرة الذاتية، وأين المميزات والمبلغ، ثم يقولوا بالاختيار".

    وتابع البكيري "سندي سئل في الاجتماع عن حديثه بشأن الميزانية بأنها مضاعفة "5" مرات، وقال نعم نحن أغنى وأقوى نادٍ، لماذا نتحدث عن غنى نادي الاتحاد؟ وفي الواقع هو مسحول ماديًا. إنه رجل مغرور ويعتقد نفسه هو الوحيد الذي يفهم، وهو لم ينجح في قيادة النادي أو الحفاظ على البطولات أو مكتسبات النادي، وجميع المشكلات التي وصل إليها الاتحاد، بسبب أمر صغير لم يستطع فعله في بداية الموسم".

  • دعم الحكم السعودي

    وعلى هامش الحديث المتكرر بشأن انتقاد طواقم التحكيم المحلية، بسبب الأخطاء التحكيمية، وآخرها ما وصفه البكيري بتصدر اللاعبين الأجانب للمشهد الإعلامي، والذي يعني وجود خلل في ميزان المنافسة، تحدث البكيري بشأن سؤال تلقاه فهد سندي في الاجتماع، عن سبب الاستعانة بطواقم التحكيم المحلية رغم تضرر الاتحاد.

    ووصف البكيري إجابة سندي بأنها حملت "زلة لسان" منه، بقوله "كان التبرير بالتشاور مع الإدارة الرياضية، من أجل دعم التحكيم السعودي، وإن الحكم المحلي (يخطئ وغدًا يتراجع)، ولكن الحكم الأجنبي تُدفع فيه مبالغ غالية ثم نكون أمام الواقع".

    وأضاف البكيري أنه أبلغ رئيس الاتحاد بأنه ليس ملزمًا بدعم الحكم السعودي، وهذه مسؤولية اتحاد الكرة، فيما وصف مخرجات الحكم السعودي، بأنها لا تبشر بالخير.

  • "اسألوا من حضر"

    في المقابل، وجه الإعلامي ماجد هود، المُقرب من البيت الاتحادي، ردًا حول حديث البكيري عبر حسابه على منصة (إكس)، قائلًا "غير معقول يا ناس، في الاجتماع برمضان، وأنت كنت حاضرًا وتأكل (كنافة)، رامون قال أنا المسؤول والله على ما أقول شهيد، واسألوا من حضر".

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 28 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 13 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و9 هزائم.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

    وبالتالي، بات أمل الاتحاد الوحيد لإنقاذ الموسم، هو المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يستعد لملاقاة الوحدة الإماراتي، في دور الـ16، والذي ينطلق في جدة بنظام التجمع، حتى النهائي.

دوري أبطال آسيا النخبة
الاتحاد crest
الوحدة crest
الوحدة
