"مغرور وفاشل": بعد إجابته عن الحكم السعودي وأزمة الاتحاد المالية .. اتهام فهد سندي بتناقض شخصيته بعد اجتماع رمضان!

اجتماع شهر رمضان، حينما التقى فهد سندي، رئيس مجلس إدارة شركة النادي، بنخبة من الإعلاميين من أجل الحديث بشأن بعض الحقائق الغائبة أو المغالطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بموسم صعب، بعدما فشل في الحفاظ على لقب دوري روشن، بعدما غادر السباق مبكرًا، بتواجده في المركز السادس، فضلًا عن مغادرة كأس خادم الحرمين الشريفين، من نصف النهائي، وهو نفس الدور الذي شهد خروج العميد من كأس السوبر السعودي، ليصبح الأمل الوحيد أمام كتيبة "النمور" لإنقاذ الموسم، هو المنافسة على دوري أبطال آسيا للنخبة.

كواليس جديدة كشف عنها محمد البكيري، عبر برنامج "ملاعب" على أثير العربية FM، والتي أثارت جدلًا إعلاميًا، حيث وجه اتهامًا إلى فهد سندي، رئيس الاتحاد، بالغرور والفشل الذريع.