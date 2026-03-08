Goal.com
أسطورة تلطخت صفحته بـ"الأحمر": الاتحاد يلعب بالنار مع فابينيو .. نموذج نصراوي جديد وسيناريو بنزيما وكانتي وارد

هل تؤيد بقاء فابينيو أم رحيله عن الاتحاد؟

الدرس المستفاد من الميركاتو الشتوي الماضي، أنه ليس هناك أي شيء مستبعد، كما حدث مع نادي الاتحاد، الذي وجد نفسه بين عشية وضحاها، فاقدًا لاثنين من أبرز عناصره، الذين كانوا حجرًا أساسيًا في بناء العميد في موسم التتويج بثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الجديد في هذا الملف، هو فابينيو تفاريس، متوسط ميدان الاتحاد، والذي دخل الفترة الحرة في عقده، ورغم توصية اللجنة الفنية بتجديد عقده، لما يتمتع به من عدة أدوار داخل أرض الميدان، إلا أن الإدارة الاتحادية فضلت تأجيل مسألة التجديد لوقت لاحق؛ بداعي إجراء تقييم شامل للجوانب الفنية قبل اتخاذ قرار الاستمرار من عدمه.

خطوة منهجية ولا شك في ذلك، ولكن في عالم كرة القدم، قد تتغير الأمور بين ساعة وأخرى، ورغبة البقاء قد تتحول إلى رحيل مفاجئ، إذا ما ارتبط الأمر بعرض مغرٍ، كما حدث مع كريم بنزيما وانتقاله إلى الهلال، أو نجولو كانتي، الذي كان هادئًا داخل الملعب، وأيضًا خارج أسوار العميد، حينما جاء أيضًا رحيله بشكل غير متوقع إلى فنربخشة التركي.

    الأسطورة الذي فقد صفحته البيضاء في الاتحاد

    قبل أيام، كان فابينيو يحتفل مع الاتحاد، ببلوغه المباراة رقم "100" بقميص النمور، في ليلة تجاوز عقبة الخليج، في دوري روشن السعودي.

    وتلقى فابينيو حينها سؤالًا من مراسل "أكشن مع وليد"، بشأن رأيه حول ما قالته جماهير العميد، بأنه أسطورة في الاتحاد، قائلًا "أعرف أن هذا النادي يضم الكثير من الأساطير، منهم بعض الأساطير البرازيليين، وكنت محظوظًا باللعب معهم في أول موسم لي مع الاتحاد، لا أعلم إن كنت أسطورة مع العميد، ولكني سأستمر بالمحاولة للوصول إلى هذا المستوى".

    ولكن، رغم أن الاتحاد كان استكمالًا لمسيرة فابينيو في الفوز بالألقاب، بعد رحلته التاريخية مع ليفربول، إلا أن تجربة العميد أفقدت البرازيلي رقمًا مميزًا كان يحتفظ به في سجلاته، من حيث اللعب النظيف، حيث تلقى فابينيو "3" بطاقات حمراء - حتى الآن - خلال مسيرته، وجميعها مع الاتحاد.

    وبخلاف البطاقات الحمراء، فإن 101 مباراة مع الاتحاد، شهدت تلقي فابينيو لـ19 بطاقة صفراء في مختلف المسابقات، وطردين للإنذار الثاني، وبطاقة حمراء مباشرة.

  • نموذج نصراوي يعاني منه جيسوس

    واستكمالًا للفقرة السابقة، ورغم أن مركز فابينيو يفرض عليه المزيد من الالتحامات البدنية القوية، والمواجهات "مان تو مان"، إلا أن متوسط ميدان الاتحاد، ربما صار نموذجًا جديدًا من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، رمانة الميزان في النصر.

    كلاهما سلاح ذو حدين؛ أدوار دفاعية وهجومية متعددة، وأيضًا خشونة واضحة في التعامل مع الخصم، رغم أن فابينيو قد يكون أكثر هدوءًا من بروزوفيتش الذي بدا عليه الانفعال المتكرر على قرارات الحكام.

    ليس ذلك فحسب، بل إن الثنائي مؤخرًا، هربا من طرد اتفق عليه عدد من خبراء التحكيم، سواءً كان فابينيو في مباراة الخليج، أو بروزوفيتش في مواجهة نيوم، وهذا المؤشر الذي يؤكد أن الثنائي صارا سريعي الانفعال داخل أرض الميدان، بتدخلات متهورة قد تكلف فرقهما الكثير.

    مؤشرات تقلق الاتحاديين .. رحيل فابينيو وارد!

    وارتبط اسم فابينيو باهتمام "4" أندية برازيلية بالتعاقد معه، في الفترة الشتوية الماضية، وهم بالميراس وفاسكو دي جاما وكورينثيانز وفلومينينسي، إلا أن متوسط الميدان البرازيلي قرر البقاء مع الاتحاد، حيث يشعر اللاعب بالاستقرار داخل أرجاء النادي الجداوي، فضلًا عن مطالبه المادية المرتفعة التي تقف حائلًا نحو العودة إلى بلاده.

    ولكن، رغم إشارة فابيني، صاحب الـ32 عامًا، و بأنه يشعر بالسعادة في الاتحاد، فإن احتمالية رحيله غير مستبعدة، في الفترة الصيفية، حيث أن هناك مؤشرات تجعل تلك الكفة مرجحة..

    * إشارة فابينيو بأنه يرغب في العودة إلى أوروبا، وخاصة إلى إسبانيا، بعد تجربته السابقة مع ريال مدريد.

    * إشارة فهد سندي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، إلى أن خطة العميد المُقبلة، هي البحث عن عناصر صغيرة في السن، من أجل بناء مستقبل النادي.

    * تجربة كريم بنزيما ونجولو كانتي، من حيث مماطلة إدارة الاتحاد في تجديد عقديهما، ما أعطاهما مؤشرًا نحو عدم الاستقرار، وبالتالي فتح الباب أمام أي عرض للرحيل.

    أضف إلى ذلك، استدعاء كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، لفابينيو في معسكر سابق، واحتمالية تواجد نجم الاتحاد في نهائيات كأس العالم 2026، الأمر الذي سيجعل العيون عليه أكبر.

    وهنا يجدر توجيه رسالة إلى الاتحاد، بأنه في حالة رغبة النادي في تجديد عقده، فمن الأفضل عدم المماطلة، أو التأخير، خاصة وأن اللاعب في الفترة الحرة، ومن المحتمل أن نشاهد سيناريو كانتي وبنزيما، أو مدافع النصر إيمريك لابورت، الذي قرر التضحية براتبه الكبير في العالمي، من أجل العودة إلى أتلتيك بيلباو.

