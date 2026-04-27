"لست لاعب سوبر وفكر بدلًا من تضفير شعرك": رسالة قاسية من الفراج إلى العبود .. عقوبة ضد الثنائي وعاصفة تغييرات تنتظر الاتحاد!

وكان عبد الرحمن العبود أيضًا، قد دخل في مشادة عنيفة مع أحد مشجعي الاتحاد في المدرجات، حيث كادت المشادة تتطور إلى اشتباك، قبل أن يتدخل محمد نور، أسطورة النادي، والذي يعمل كمستشار الرئيس لشؤون كرة القدم، من أجل احتواء الأزمة، وإدخال اللاعب إلى غرفة الملابس.

وقتها، خرج رفيع الشهراني، وكيل العبود، لتفسير الواقعة، في رسالة عبر منصة (إكس)، قائلًا "هارد لك للخروج المرير لنادي الاتحاد من البطولة، أردت التعريج فقط على موضوع العبود من ناحية ما مرر للإعلام، والفهم الخاطئ من قِبل البعض.

باختصار الجمهور كعادته عرف بالوفاء، صفق وحيا العبود على ما قدمه. شخص من الجمهور قام بشتم والدة العبود أمامه، والكابتن مهما كان بشرًا ولن يرضى بذلك، وقال له انزل للأسفل وتحدث بذلك أمامي، وما يحسب للجمهور أنهم تكلموا وسحبوا هذا الشخص ولاموه وأبعدوه.

أما ما يدار بأن العبود اشتبك مع الجماهير وشتمهم وتعالى عليهم فهو عار من الصحة تمامًا. العبود يعود بمحبة جمهوره وبمحبة الكيان، والقتال من أجل الشعار".

وأضاف الشهراني "تحدثت مع اللاعب، وهو في حرقة لضياع المباراة بالأمس، وجسد ذلك باعتذاره للمدرج في برامج التواصل. كل التوفيق للكيان واللاعب بالقادم إن شاء الله".