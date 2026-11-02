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Ittihad Saleh Al-Shehri George Ilenikhena Youssef En-Nesyri (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

المؤشر يواصل الهبوط: رحيل صالح الشهري هو الحل .. وبدلاء سوبر في الاتحاد للنصيري وإلينيخنا!

فقرات ومقالات
الاتحاد
دوري روشن السعودي
صالح الشهري
جورج إلينيخينا
يوسف النصيري
دوري جوّي للنخبة تحت 21

الاتحاد يملك كنوزًا تحتاج المجازفة يا فيسينج..

المباريات التالية
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا النخبة

02 نوفمبر 2026

العين

العين

"أمتلك 3 مهاجمين، نوزع الأحمال بينهم"، هكذا قال الألماني ينز فيسينج، المدير الفني للاتحاد، إلا أن ما يحدث في أرض الميدان، أن المدرب يعتمد على اثنين فقط، جورج إلينيخنا ويوسف النصيري، في الوقت الذي يشارك فيه صالح الشهري في عدد أقل من الدقائق.

ثلاثة مهاجمين، والمحصلة أن الاتحاد هو الأقل هجوميًا في دوري روشن بين الكبار، محرزًا 21 هدفًا في 11 مباراة، أي بمعدل حوالي هدفين في كل مباراة، إلا أنه يتخلف كثيرًا عن الهلال والقادسية "32 هدفًا لكل منهما"، والأهلي "28" والشباب "20".

أضف إلى ذلك، أن الاتحاد في ثلاث مباريات بدوري أبطال آسيا للنخبة، سجل 4 أهداف، منها هدف وحيد بتوقيع أحد المهاجمين الثلاثة، وهو يوسف النصيري في نيفتشي، فيما لعب نجوم الوسط والأجنحة الدور الرئيس في هز شباك الخصوم في البطولة القارية.

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  • الوضع العام لهجوم الاتحاد

    وبالنظر إلى حال الثلاثي، فإنه من المنطقي أن يحتل النصيري وإلينيخنا، اهتمام فيسينج، لقيادة هجوم الاتحاد، خاصة إذا ما علمت أن المغربي سجل 7 أهداف، ليصبح الأكثر تهديفًا بين لاعبي العميد، بينما ساهم إلينيخنا بتسجيل 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة، في الوقت الذي لا يزال فيه صالح الشهري يبحث عن زيارة الشباك وسط الدقائق القليلة التي يلعبها خلال الموسم الجاري.

    ومن النقاط الإيجابية، أن النصيري تخلى عن نظرية اشتراط انتظار العرضيات إلى داخل منطقة الجزاء، والاعتماد على الرأسيات، بل إنه بات يشارك في صناعة اللعب، والانطلاق من وسط الملعب، من أجل تهديد مرمى الخصم، أما عن إلينيخنا، فإنه قدم العديد من اللمحات المهارية، التي تؤكد أن النيجيري صاحب الـ20 عامًا قادم بقوة، فيما تعد المعضلة الحقيقية في ضغط الروزنامة وكثرة التنقلات.

  • هل آن أوان الرحيل يا الشهري؟

    ومع اقترابه من دخول الفترة الحرة مع الاتحاد، في ظل انتهاء عقده في يونيو 2027، يأتي السؤال: هل آن أوان الرحيل يا صالح الشهري؟".

    المعطيات تقول إنه منذ انتقال الشهري إلى العميد، في صيف 2024، وتناوب على هجوم الاتحاد، ما بين كريم بنزيما ويوسف النصيري وجورج إلينيخنا، في حين كان نصيب صاحب الـ33 عامًا من المشاركة دقائق قليلة.

    الحديث عن صالح الشهري لا يختلف عنه اثنان، فهو أحد هدافي المنتخب السعودي الذين صنعوا التاريخ، وشارك في الانتصار التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم 2022، بإحرازه هدف التعادل، قبل أن يسجل سالم الدوسري هدف الفوز "الأيقوني" في شباك إيميليانو مارتينيز.

    ورغم أنه - باحتساب فترة مع الاتحاد - ظل أساسيًا في صفوف المنتخب، وسجل هدفًا في كأس الخليج 2024، وآخر في كأس الكونكاكاف الذهبية، وواحدًا في كأس العرب 2025، إلا أن تباعد الفترة بين أهدافه، وصولًا إلى جلوسه على مقاعد البدلاء وعدم مشاركته لدقيقة واحدة في كأس العالم 2026، ومن ثمّ غيابه عن خليجي 27، الذي شهد تتويج الأخضر باللقب، يؤكد أن مؤشر الشهري يواصل الهبوط، خاصة مع خروجه من حسابات المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، والذي بدأ يرى في ثنائية فراس البريكان وعبد الله الحمدان، حلًا لأزمة الأخضر الهجومية.

    وإذا ما استمر الوضع كذلك، فإنه من الأفضل للشهري أن يبحث عن استعادة تألقه مع أحد أندية الوسط، في الفترة الشتوية، خاصة وأن حظوظه في اللحاق بكأس آسيا 2027، إذا أقيمت في موعدها بالمملكة، باتت صعبة للغاية.

  • الحل في بناء المستقبل

    وفي حالة رحيل الشهري، فإن الاتحاد يملك الحلول البديلة التي تجعله ليس بحاجة لاستقطاب صفقة هجومية جديدة، خاصة وأن فئاته السنية تبشر العميد بمستقبل كبير، إذا ما تمكن من منحها الفرصة، والحديث هنا عن اسمين على وجه الخصوص، دون التقليل من أدوار الباقين أو استحقاقهم لنيل دور في الفريق الأول..

    * عمار الغامدي: تألقه ليس وليد الموسم الحالي، بل إن المهاجم صاحب الطول الفارع "1.84 متر"، أثبت بأنه عنصر لا غنى عنه في صفوف الاتحاد، في مسابقة دوري جوّي للنخبة، رغم معاناته مؤخرًا من كدمة على مستوى الركبة، فيما أثبت المهاجم، بأنه يملك القدرة على شغل أكثر من مركز، سواءً كرأس حربة، أو جناح أيمن، أو اللعب خلف المهاجم، فضلًا عن قدرته الكبيرة على إنهاء الفرص، والتعامل مع الكرات العرضية، فضلًا عن تسجيله 7 أهداف في المسابقة.

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    * سلطان بن مهري: أحد المواهب الكبيرة من مواليد 2009، والذي يلعب في دوري تحت 17 عامًا، والذي لعب دور البطولة في قيادة الاتحاد للفوز بلقب دوري الناشئين في الموسم الماضي، والذي كان قريبًا من القادسية، قبل أن يقرر البقاء مع العميد بعد توقيع عقد احترافي معه.

    هدّاف صرّح بأن زين الدين زيدان هو لاعبه المفضل عالميًا، ومحمد نور محليًا، كما أنه يحلم بتمثيل الفريق الأول أمام 60 ألف مشجع، فضلًا عن لعبه دورًا كبيرًا في اكتساح العروبة قبل جولتين من الدوري، مسجلًا "هاتريك" في شباكه.

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  • كلمة أخيرة..

    ما أقوله قد يحتاج إلى القليل من المجازفة، ولكن ربما على الاتحاد أن يستغل فئاته السنية، ومنح الفرصة للتواجد مع الفريق الأول خلال الفترة المُقبلة، مع إعطاء القليل من الدقائق، فضلًا عن استمرارهم في المنافسة مع فرقهم في الدوريات السنية، كما شاهدنا فيسينج عندما استدعى صهيب هوساوي في قائمة الفريق بالمباراة الماضية.

    الوضع الهجومي في الاتحاد، بأنه يملك مهاجمين أجنبيين يعتمد عليهم بشكل كبير، وهدّاف سابق للأخضر ربما بات بقاؤه في صفوف العميد، أمرًا سيرجع مؤشراته أكثر مما يقفز بها، مع قلة دقائق لعبه، وأنه ربما يحتاج لقفزة مع فرق الوسط، مثلما رأينا في نماذج أخرى.

المباريات التالية
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا النخبة

02 نوفمبر 2026

العين

العين