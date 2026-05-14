حلم الاتحاد يقترب وإن كان سوء حظه مستمرًا .. سيرجيو كونسيساو أمام الاتفاق من السباب إلى الإشادة ونيل رحمة الخربوش

"أن تصل متأخرًا .. خير من ألا تأتي أبدًا"؛ هذا هو لسان حال جمهور الاتحاد وهو يتابع مواجهة فريقه أمام الاتفاق، يوم الخميس، ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

العميد نجح في تحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد إيجو في الدمام، في مباراة قدمت بها كتيبة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو أحد أفضل مستوياتها بالموسم الجاري على الإطلاق.

ثلاثية النمور سجلها حسام عوار وموسى ديابي "هدفين" في الدقائق 3، 19 و79، فيما أحرز خالد الغنام هدف النواخذة الوحيد في الدقيقة 26 من عمر المباراة.

وللتعمق أكثر في أبرز أحداث مواجهة الاتفاق والاتحاد الليلة، دعونا نستطرد في السطور التالية..