أحمد فرهود

قرار آسيوي يغيّر خطة الاتحاد المفاجئة ورامون بلانيس يستحق الاحترام!.. "الوجه الآخر" من نكسة دوري جوّي للنخبة أمام الهلال

ضربة جديدة للاتحاد.. ولكن!

في ليلة كان يُعول عليها أن تكون طوق النجاة، تحوّلت أحلام جماهير عملاق جدة الاتحاد إلى "سراب"، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

فريق الاتحاد تحت 21 عامًا خسر (1-2) ضد عملاق الرياض الهلال، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات "ذهاب" ربع نهائي دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وسجل عمار الغامدي هدف الاتحاد الوحيد، في هذا الكلاسيكو السعودي الكبير؛ بينما أحرز عبدالعزيز جرموش وتركي الغميل، ثنائية الزعيم الهلالي.

نعم.. العميد الاتحادي لا يزال أمامه فرصة للتعويض "إيابًا"؛ إلا أن المهمة ستكون صعبة للغاية، حيث سيواجه الهلال على ملعبه في العاصمة الرياض.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد سقوط الاتحاد أمام الهلال، في "ذهاب" ربع نهائي دوري جوّي للنخبة..

    خطة إدارة الاتحاد على وشك الانهيار

    قبل أيام قليلة.. نشرت صحيفة "الرياضية"، خبرًا مهمًا عن مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد؛ برئاسة فهد سندي.

    الخبر أفاد بأن إدارة الاتحاد وضعت التتويج بلقب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، كـ"هدف رئيس" في 2025-2026؛ وذلك لإنقاذ الموسم الصفري للفريق الأول، على النحو التالي:

    * كأس السوبر السعودي: الوداع من نصف النهائي.

    * كأس خادم الحرمين الشريفين: الوداع من نصف النهائي.

    * دوري أبطال آسيا "النخبة": الوداع من ربع النهائي.

    * دوري روشن السعودي للمحترفين: "المركز السادس" في جدول الترتيب.

    لكن.. بعد الخسارة (1-2) ضد عملاق الرياض الهلال، في "ذهاب" ربع نهائي دوري جوّي للنخبة 2025-2026؛ يبدو أن الهدف الجديد الذي حددته الإدارة الاتحادية، على وشك الانهيار.

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    اتحاد 21 لم يستعن بـ"محترفيه الكبار" ضد الهلال

    لم ينتهِ الأمر عند ما ذكرناه في السطور الماضية فقط؛ حيث أعلنت صحيفة "الرياضية" في نفس الخبر - سالف الذكر -، تخطيط كتيبة الاتحاد تحت 21 عامًا للاستعانة بـ3 محترفين أجانب من الفريق الأول ضد عملاق الرياض الهلال.

    السبب في استعانة "اتحاد 21" بـ3 محترفين أجانب من الفريق الأول؛ هو تحقيق الهدف الرئيس للإدارة حاليًا، بالتتويج بلقب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا 2025-2026.

    إلا أننا شاهدنا عند انطلاق كلاسيكو الكرة السعودية ضد الهلال، عدم وجود أي محترف من فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مع كتيبة تحت 21 عامًا؛ مثلما تردد في الأيام الماضية.

    وهُنا.. من الممكن أن نطرح سؤالًا مهمًا؛ وهو: "لماذا لم يستعن الاتحاد بأي محترف أجنبي كبير في هذا الكلاسيكو رغم أن اللوائح تسمح بذلك؟!".

    والإجابة على هذا السؤال، قد تتمثل في نقطة من ثلاثة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عدم صحة الخبر الذي تحدث عن هذا الأمر أساسًا.

    * ثانيًا: إعطاء الثقة كاملة للاعبين الشباب في فريق 21.

    * ثالثًا: تغيّر خطط الإدارة في الساعات الماضية.

    قرار آسيوي مهم يعيد حسابات نادي الاتحاد من جديد!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن بخصوص تغيّر خطط إدارة عملاق جدة الاتحاد، في الساعات الماضية.

    وحتى وقت قريب.. الاتحاد كان قد تأكد أنه سيخرج من الموسم الحالي بـ"0 ألقاب"؛ مع عدم حجز بطاقة التأهُل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، العام الرياضي القادم 2026-2027.

    إلا أن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الساعات الماضية، بزيادة عدد المقاعد السعودية في "النخبة" إلى خمسة؛ أعاد آمال الاتحاديين بشكلٍ كبير للغاية، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: 3 مقاعد سعودية "مباشرة" في النخبة الآسيوية؛ احتمال مستحيل للاتحاد.

    * ثانيًا: مقعدان للسعودية في "الملحق" المؤهل للنخبة؛ احتمال ممكن للغاية بالنسبة للاتحاد.

    وحاليًا.. فريق الاتحاد الأول لكرة القدم يحتل "المركز السادس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 45 نقطة من 28 مباراة.

    ويبتعد الاتحاد بفارق 4 نقاط عن نادي التعاون "الخامس"، بينما يسبق فريق الاتفاق "السابع" بـ3 نقاط؛ مع ملاحظة أن العميد لعب لقاءً أقل، من منافسيه الاثنين.

    ومن هُنا.. أصبح الاتحاد في حاجة للفوز بالمباريات القادمة بمسابقة الدوري؛ لضمان مقعد مؤهل إلى "ملحق" النخبة الآسيوية، عقب زيادة حصة السعودية إلى خمسة أندية.

    وبالتأكيد أن هذا سبب مهم للغاية، من أجل الاحتفاظ بجميع محترفي الفريق الأول؛ وعدم السماح لهم باللعب مع كتيبة تحت 21 عامًا، في كلاسيكو المملكة ضد الهلال.

    رامون بلانيس.. مدير رياضي "مُجتهد" يستحق التقدير

    أخيرًا.. هُناك لقطة يجب الوقوف أمامها؛ وهي ظهور المدير الرياضي الإسباني لنادي الاتحاد رامون بلانيس، في كلاسيكو المملكة ضد فريق الهلال تحت 21 عامًا.

    وخلال الساعات الماضية.. نشر الإعلامي الرياضي سانتي أونا خبرًا مهمًا للغاية؛ أعلن فيه اتخاذ الاتحاد قرارًا بـ"رحيل" بلانيس، والبدء في التفاوض مع مدير رياضي أجنبي جديد.

    وبالتالي.. تواجد بلانيس في هذا الكلاسيكو الكبير، ضمن منافسات "ذهاب" ربع نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، رغم خبر أونا سالف الذكر؛ قد يدل على الآتي:

    * أولًا: احترافية بلانيس الكبيرة؛ حيث يواصل أداء عمله، حتى مع علمه برحيله من منصبه في نهاية الموسم.

    * ثانيًا: عدم صحة الخبر أساسًا؛ مع مواصلة بلانيس متابعة اللاعبين الشباب، ضمن خطة الإعداد للموسم القادم.

    وسواء كانت النقطة الأولى أو الثانية هي الحقيقية، بخصوص هذا المدير الرياضي الإسباني؛ فقد أثبت بلانيس أنه يستحق الاحترام نظرًا للمجهودات التي يبذلها، حتى ولو لم يوفق في بعض القرارات.

    ويجب علينا الانتظار لبعض الوقت؛ لمعرفة مصير بلانيس النهائي مع نادي الاتحاد، سواء بالبقاء في منصبه أو الرحيل.