رسالة غير مباشرة للاتحاد.. جيرونا يكشف رسميًا حقيقة "مفاوضات" برشلونة لخطف عز الدين أوناحي

النجم المغربي عز الدين أوناحي يبلغ من العمر 26 سنة، وينشط في صفوف نادي جيرونا الإسباني؛ وذلك منذ الانضمام إليه صيف 2025، قادمًا من العملاق الفرنسي مارسيليا.

وتألق أوناحي مع جيرونا، في الموسم الرياضي المنصرم 2025-2026؛ حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين، خلال 24 مباراة رسمية.

لكن رغم ذلك؛ بات النجم المغربي مرشحًا قويًا للرحيل في الصيف الحالي، بعد "هبوط" جيرونا إلى دوري الدرجة الثانية الإسبانية.

وحاليًا.. يخوض أوناحي منافسات بطولة كأس العالم 2026، مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم؛ حيث ساهم في إيصال "أسود الأطلس" إلى دور ربع النهائي، بشكلٍ رسمي.

وسجل عز الدين أوناحي هدفين، خلال 5 مباريات في النسخة المونديالية الحالية؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.