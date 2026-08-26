الاتحاد "رايح جاي": غطرسة كريم بنزيما العائق الأكبر.. لا تراهنوا على تكرار "تجربة أنطوان جريزمان" في الملاعب السعودية!

قصة المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما في الملاعب السعودية، أصبحت مثل "المسلسلات التركية" التي تمتد مواسمها؛ بشكلٍ يجعلها تبدو وكأنها لا تنتهي أبدًا، نظرًا لكثرة عدد حلقاتها وتعدد أجزائها.

بنزيما انتقل إلى الملاعب السعودية صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ كواحدة من أكبر الصفقات الرياضية على الإطلاق، في تاريخ المملكة.

ولعب المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 38 سنة، موسمين ونصف مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ قبل أن يُفاجئ الجميع بالانتقال إلى عملاق الرياض الهلال، في يناير 2026.

إلا أنه مثلما انتهت علاقته مع الاتحاد، بكثير من المشاكل والانتقادات بسبب تراجع مستواه؛ ها هو بنزيما يواجه نفس السيناريو تقريبًا مع الهلال، الذي يُريد التخلص منه.

ومنذ خروج رغبة الزعيم الهلالي للعلن، والأنباء تتضارب بشأن "مستقبل" بنزيما والأندية التي قد ينضم إليها؛ وسط تفجير مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات القليلة الماضية، عن إمكانية عودته إلى العميد الاتحادي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ مجموعة من النقاط المهمة، بخصوص أنباء بنزيما والاتحاد الأخيرة..