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Antoine Griezmann Karim Benzema GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

الاتحاد "رايح جاي": غطرسة كريم بنزيما العائق الأكبر.. لا تراهنوا على تكرار "تجربة أنطوان جريزمان" في الملاعب السعودية!

فقرات ومقالات
كريم بنزيما
الاتحاد
الهلال
أنطوان جريزمان
برشلونة
أتلتيكو مدريد
دوري روشن السعودي
الدوري الإسباني

أنباء بنزيما والاتحاد تزايدت كثيرًا..

قصة المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما في الملاعب السعودية، أصبحت مثل "المسلسلات التركية" التي تمتد مواسمها؛ بشكلٍ يجعلها تبدو وكأنها لا تنتهي أبدًا، نظرًا لكثرة عدد حلقاتها وتعدد أجزائها.

بنزيما انتقل إلى الملاعب السعودية صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ كواحدة من أكبر الصفقات الرياضية على الإطلاق، في تاريخ المملكة.

ولعب المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 38 سنة، موسمين ونصف مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ قبل أن يُفاجئ الجميع بالانتقال إلى عملاق الرياض الهلال، في يناير 2026.

إلا أنه مثلما انتهت علاقته مع الاتحاد، بكثير من المشاكل والانتقادات بسبب تراجع مستواه؛ ها هو بنزيما يواجه نفس السيناريو تقريبًا مع الهلال، الذي يُريد التخلص منه.

ومنذ خروج رغبة الزعيم الهلالي للعلن، والأنباء تتضارب بشأن "مستقبل" بنزيما والأندية التي قد ينضم إليها؛ وسط تفجير مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات القليلة الماضية، عن إمكانية عودته إلى العميد الاتحادي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ مجموعة من النقاط المهمة، بخصوص أنباء بنزيما والاتحاد الأخيرة..

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    مفاجأة.. كريم بنزيما وأنباء العودة إلى الاتحاد!

    في البداية؛ يجب الإشارة إلى تفاصيل الخبر الذي فجّره الإعلامي الرياضي فيصل الجفن، خلال الساعات القليلة الماضية.

    الجفن كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء يوم الثلاثاء: "يقولون إن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما يريد العودة لنادي الاتحاد!.. حتى في البلايستيشن لا تحصل هذه الفوضى".

    وأشار الجفن إلى أن الأكثر دهشة؛ هو وضع بنزيما "شروط خاصة" للعودة إلى الاتحاد، مثل تغيير بعض اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    ووجّه الإعلامي الرياضي رسالة إلى المسؤولين السعوديين؛ قائلًا فيها: "حافظوا على سمعة دوريكم من هذا المتغطرس، الذي يعتقد أنه يستطيع فعل ما يُريد فيه".

    أي أننا هُنا وبناء على ما ذكره الجفن، أمام "سيناريو" مثير للغاية؛ بخصوص مستقبل بنزيما، وهو كالتالي:

    * أولًا: عدم ممانعة بنزيما في "فسخ عقده" مع عملاق الرياض الهلال؛ بشرط العودة إلى الاتحاد.

    * ثانيًا: من أجل العودة إلى الاتحاد؛ يريد بنزيما تغيير بعض اللاعبين في صفوف الفريق الأول.

    وكما ذكرنا.. كريم بنزيما لعب في صفوف الاتحاد، في الفترة من يوليو 2023 إلى يناير 2026؛ حيث سجل 54 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 83 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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    كأننا نُشاهد "سيناريو" أنطوان جريزمان مع كريم بنزيما!

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نستطيع القول إن "السيناريو" الذي يتم الحديث عنه الآن، بشأن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما وعملاق جدة الاتحاد؛ يُذكرنا كثيرًا بما حدث بين مواطنه أنطوان جريزمان ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مع بعض الاختلافات الجوهرية بالطبع.

    "سيناريو" جريزمان وأتلتيكو الذي نقصده؛ يُمكن تلخيصه في مجموعة من النقاط السريعة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: اسم جريزمان ظل مرتبطًا بالعملاق الكتالوني برشلونة لفترة طويلة؛ أثناء لعبه في صفوف أتلتيكو مدريد.

    * ثانيًا: جريزمان كان على وشك الرحيل عن أتلتيكو مدريد صيف 2018 والانتقال إلى برشلونة؛ إلا أنه فضل البقاء في النهاية.

    * ثالثًا: انتقل جريزمان من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة صيف 2019؛ وذلك في صفقة ضخمة قُدِرت بـ120 مليون يورو - قيمة "الشرط الجزائي" -.

    * رابعًا: لم يُحقق جريزمان النجاح مع برشلونة؛ فقرر العودة إلى أتلتيكو مدريد صيف عام 2021 رسميًا.

    "إذًا.. ما هو التشابه هُنا الذي نقصده؟!"؛ الإجابة هي أن بنزيما ظل اسمه مرتبطًا بالهلال كثيرًا وهو يلعب في صفوف الاتحاد، قبل الانتقال إليه رسميًا في يناير 2026.

    وبالطبع.. تكاليف صفقة بنزيما أرهقت خزينة الهلال، بسبب ضخامة راتبه السنوي؛ كما لم يُحقق اللاعب النجاح في صفوف الزعيم، لتخرج الآن أنباء رغبته في العودة إلى الاتحاد.

    أي باختصار؛ نحن نتحدث عن نجمين فرنسيين كبيرين انتقلا بين ناديين عملاقين في نفس البلد، مع بعض الكواليس المثيرة وراء الصفقة.

  • Antoine Griezmann Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    رغم التشابه.. "اختلافات جوهرية" بين جريزمان وكريم بنزيما!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن "اختلافات جوهرية" بين ملف عودة النجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، واحتمالية حدوث ذلك مع مواطنه كريم بنزيما وعملاق جدة الاتحاد.

    هذه "الاختلافات الجوهرية" عزيزي القارئ؛ سنتحدث عنها في هيئة سؤال وإجابة، فهيا بنا لنتعرف عليها..

    * أولًا: ما مدى رغبة النادي والجماهير في عودة جريزمان وبنزيما؟

    - في حالة جريزمان: كانت هُناك رغبة قوية من نادي أتلتيكو مدريد في استعادة اللاعب؛ مع رفض الجماهير التي أطلقت صافرات الاستهجان ضده.

    - في حالة بنزيما: ليس هُناك رغبة من النادي والجماهير في استعادة اللاعب؛ لكن يبقى صندوق الاستثمارات السعودي هو المتحكم في مثل هذه الصفقات الضخمة.

    * ثانيًا: هل كواليس رحيل جريزمان وبنزيما تسمح بالعودة؟

    - في حالة جريزمان: لم تكن هُناك خلافات مُعلنة بينه ونجوم أتلتيكو مدريد، رغم أن البعض اتخذ موقفًا ضده بعد انتقاله إلى العملاق الكتالوني برشلونة؛ لكن بصفة عامة.. رحيل أنطوان تزامن مع تغييرات كبيرة في مشروع نادي العاصمة الإسبانية، ومغادرة عددٍ من لاعبي الفريق المُقربين منه.

    - في حالة بنزيما: الوضع كان أكثر سخونة في الاتحاد، قبل انتقاله إلى عملاق الرياض الهلال؛ حيث دخل المهاجم الفرنسي في صدامات عديدة مع زملائه اللاعبين، بالإضافة إلى أزمات قوية أخرى مع الإدارة.

    * ثالثًا: شروط عودة جريزمان وبنزيما من جديد؟

    - في حالة جريزمان: لم يضع أي شروطٍ من أجل العودة إلى أتلتيكو مدريد، بل تعهد بمصالحة الجماهير من خلال مستواه الفني؛ وهو ما تحقق بالفعل قبل أن يقدّم اعتذاره العلني عن الرحيل إلى برشلونة، في وداعه الأخير عام 2026.

    - في حالة بنزيما: اللاعب وحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي فيصل الجفن، بالإضافة إلى بعض التقارير الأخرى؛ اشترط تغيير عددٍ من اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، من أجل العودة إلى الاتحاد مجددًا.

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    كلمة أخيرة.. الغطرسة "العائق الأكبر" أمام عودة كريم بنزيما إلى الاتحاد!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه؛ هو أن هُناك "عوائق" عديدة تمنع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من العودة إلى عملاق جدة الاتحاد - إذا صدقت الأخبار -، وذلك على النحو التالي:

    * الغطرسة: كما وصفها الإعلامي الرياضي فيصل الجفن؛ فلا يُمكن للاعب رحل بشكلٍ سيئ عن الاتحاد، أن يضع شروطًا للعودة.

    * الشروط: يُعاني الاتحاد من بعض "القيود المالية" حسب آخر التقارير؛ وبالتالي لا يستطيع تلبية رغبة بنزيما، بتغيير عدد من لاعبي الفريق.

    * العمر: بنزيما اقترب من عامه الـ39 ومستواه في تراجع مستمر؛ لذلك فإن عودته إلى الفريق الاتحادي من جديد، قد لا تقدّم أي إضافة فنية كبيرة.

    * المدرب: أسلوب المدير الفني الألماني الشاب ينز فيسينج في الاتحاد؛ يعتمد على الحركية والضغط المستمر، لذا قد لا يتناسب مع عمر ومستوى بنزيما الحالي.

    أي أن فرصة تكرار "سيناريو" النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي تحدثنا عنه في السطور الماضية؛ وذلك برؤية بنزيما "رايح جاي" مع الاتحاد، هو أمر صعب للغاية.

    لكن اِنتبه عزيزي القارئ، فنحن نتحدث عن كرة القدم السعودية في النهاية؛ وهي التي تدهشنا بالمفاجأة تلو الأخرى دائمًا، مع تدخُل بعض الجهات في الصفقات.