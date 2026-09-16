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أحمد فرهود

ظلم نجم الاتحاد وجامل لاعب النصر.. جورجيوس دونيس يرفع شعار "نعم للمنطق" في قائمة المنتخب السعودي

فقرات ومقالات
السعودية
جيورجوس دونيس
سالم الدوسري
سعود عبد الحميد
عبد الله الخيبري
فارس عابدي
عبدالقدوس عطية محمود قاعود
خالد الغنام
الهلال
النصر
الاتحاد
الأهلي
القادسية
الاتفاق
كأس الخليج

المنتخب السعودي عينه على اللقب الخليجي.. لا غير!

أكثر من مجرد بطولة؛ فهي بمثابة الامتحان الحقيقي للمدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، والاختبار الأخير للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل انطلاق كأس آسيا 2027.

الحديث هُنا عن بطولة كأس الخليج العربي، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة 8 منتخبات.

وتضم المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي؛ المنتخب السعودي - مستضيف البطولة -، إلى جانب كل من "العراق، عمان والكويت".

أما المجموعة الثانية من هذه البطولة؛ فتضم قطر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى البحرين والمنتخب اليمني.

واستعدادًا للحدث الخليجي المنتظر، أعلن دونيس عن قائمة تضم "26 لاعبًا"؛ لتمثّيل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

ونحن سنحاول أن نحلل من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ قائمة المنتخب السعودي الأول التي أعلن عنها دونيس، لبطولة كأس الخليج السابعة والعشرين..

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    حراسة المرمى.. أسماء منطقية ولكن!

    في ظل امتلاك "كبار" دوري روشن السعودي للمحترفين، أسماء أجنبية مُتألقة في مركز حراسة المرمى؛ فإن اختيار المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، تعد منطقية للغاية.

    دونيس ضم 3 حراس إلى قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في بطولة كأس الخليج العربي 2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * محمد العويس: حارس مرمى عملاق الرياض الهلال.

    * نواف العقيدي: حارس مرمى عملاق الرياض النصر.

    * حامد الشنقيطي: حارس مرمى نادي الخلود.

    الشنقيطي هو الحارس الأساسي للخلود، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ بينما العويس يتحصل على بعض الدقائق مع الهلال، كـ"بديل أول" للمغربي ياسين بونو.

    أما في صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم؛ فيتم "التناوب" بين العقيدي والحارس البرازيلي بينتو ماثيوس، خلال الموسم الحالي.

    ورغم ذلك؛ هُناك اسم قد يكون تعرض لـ"الظلم" حقًا، بعدم ضمه إلى قائمة منتخب السعودية في البطولة الخليجية.

    هذا الاسم هو عبدالقدوس عطية، حارس مرمى نادي العلا؛ والذي يقدّم مستويات أكثر من رائعة، في دوري يلو للدرجة الأولى.

    ليس هذا فقط.. عطية قاد العلا للتأهُل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2026-2027، بعد الفوز (3-0) ضد نادي الفتح؛ بالإضافة إلى تقديم تمريرة حاسمة "أسيست" في دوري يلو، رغم مركزه كـ"حارس".

    * أرقام عبدالقدوس عطية في 2026-27:

    - مباريات: 6.

    - دقائق: 540.

    - أهداف مستقبلة: 1.

    - شباك نظيفة: 5.

    - تمريرات حاسمة: 1.

    بمعنى.. دونيس كان عليه أن ينظر إلى لاعبي "الدرجة الأولى" أيضًا؛ مع عدم الاكتفاء باختيار نجوم دوري روشن السعودي للمحترفين، فقط لا غير.

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  • Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    خط الدفاع.. أين نجم نادي الاتحاد؟

    مثل حراسة المرمى؛ ربما قام المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس باختيار أسماء منطقية بنسبة كبيرة، في خط الدفاع.

    ونحن نقصد هُنا، مركز قلب الدفاع والظهيرين الأيمن والأيسر؛ حيث جاءت الأسماء المختارة في قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم ببطولة كأس الخليج العربي 2026، على النحو التالي:

    * قلب الدفاع: حسان تمبكتي، عبدالإله العمري وجهاد ذكري.

    * الظهيران: محمد محزري، محمد أبو الشامات، نواف بوشل، متعب الحربي وزكريا هوساوي.

    كما ضم دونيس كل من حسن كادش وريان حامد اللذين يجيدان في قلب الدفاع؛ بالإضافة إلى إمكانية لعب الأول في مركز الظهير الأيسر، والثاني على الطرف الأيمن.

    وهُنا.. ربما يكون أكثر اسم تعرض للظلم؛ هو النجم الشاب فارس عابدي، ظهير أيسر عملاق جدة الاتحاد.

    عابدي يقدّم مستويات أكثر من رائعة مع الاتحاد، منذ الانضمام إليه من نادي نيوم، في صيف العام الحالي؛ حيث أصبح عنصرًا أساسيًا في خطة المدير الفني الألماني الشاب ينز فيسينج، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    خط الوسط.. المركز الأكثر جدلًا!

    يُعتبر مركز خط وسط منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ هو الأكثر جدلًا في القائمة التي أعلن عنها المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي 2026.

    نعم عزيزي القارئ؛ خط وسط المنتخب السعودي "ارتكاز وصناعة لعب" ضم أسماءً تقليدية للغاية، على النحو التالي:

    * الهلال: محمد كنو وناصر الدوسري.

    * النصر: عبدالله الخيبري.

    * الأهلي: زياد الجهني.

    * القادسية: مصعب الجوير.

    * نيوم: علاء آل حجي.

    وبالطبع.. هُناك نجوم من بين الأسماء سالفة الذكر، يتألقون في بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ بينما أخرون لا يمرون بأفضل حالاتهم، أمثال الخيبري والجهني.

    لذا؛ يظهر في الصورة نجوم آخرين كانوا يستحقون الانضمام إلى المنتخب السعودي، أمثال "مختار علي (الاتحاد) ونايف مسعود (الأهلي)".

    والحقيقة أن مختار ومسعود يشاركان كـ"بديلين"، في معظم مباريات الاتحاد والأهلي تواليًا؛ ورغم ذلك يكون لهما تأثيرًا واضحًا جدًا، في الدقائق التي يتحصلان عليها.

    ولا ننسى أن هذا الثنائي، تألق في الموسم الماضي أساسًا؛ قبل الانضمام إلى الاتحاد والأهلي، في صيف العام الحالي.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    خط الهجوم.. الجمع بين الأسماء القديمة والجديدة

    دائمًا ما كان خط هجوم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، يتلقى انتقادات عنيفة للغاية؛ بسبب قلة الأهداف المسجلة في المباريات، سواء على المستوى الرسمي أو وديًا.

    وبالتالي.. حاول اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، عند اختيار العناصر الهجومية التي ستخوض كأس الخليج العربي 2026، أن يوازن بين الأسماء الاعتيادية والجديدة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أسماء اعتيادية: فراس البريكان، عبدالله الحمدان، سلطان مندش، صالح أبو الشامات، عبدالله آل سالم.

    * أسماء جديدة: محمد القحطاني وهمام الهمامي.

    القحطاني بالذات هو المفاجأة السارة في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث بدأ اللاعب يظهر إمكاناته الفنية الكبيرة، بعد الانتقال من عملاق الرياض الهلال إلى نادي القادسية.

    وتم تهميش القحطاني في الهلال، خلال الفترة الماضية؛ قبل أن ينتقل إلى القادسية صيف عام 2026، ليقدم الآتي:

    * مباريات: 9.

    * دقائق: 262.

    * مساهمات تهديفية: 3.

    * أهداف: 2.

    * تمريرات حاسمة: 1.

    ولا يلعب القحطاني أساسيًا مع القادسية؛ ولكنه يكون له بصمة واضحة في كل مرة يُشارك كـ"بديل"، في مباريات الفريق الأول لكرة القدم.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    لهذه الأسباب.. استبعاد 3 أسماء كبيرة من القائمة!

    أخيرًا.. يجب الإشارة إلى أن قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في بطولة كأس الخليج العربي 2026، خلت من 3 أسماء كبيرة للغاية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الجناح الهجومي والقائد الكبير سالم الدوسري "الهلال".

    * ثانيًا: الظهير الأيمن سعود عبدالحميد "لانس الفرنسي".

    * ثالثًا: الجناح الهجومي خالد الغنام "الاتفاق".

    سالم وسعود يعانيان من إصابة أساسًا؛ لذا فإن استبعادهما من قِبل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة اليوناني جورجيوس دونيس، أمرًا منطقيًا.

    أما بخصوص الغنام؛ فهو كان أفضل لاعب سعودي مع مصعب الجوير، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

    إلا أن مستوى الغنام تراجع بشدة، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ حيث لم يُساهم في أي هدف "تسجيل أو صناعة"، خلال 8 مباريات رسمية.

    وربما تأثر الغنام من الجدل الذي صاحب مستقبله، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ بعدما فشل انتقاله إلى عملاق جدة الاتحاد، رغم أن الصفقة كانت قريبة جدًا.

    وفي النهاية.. نستطيع القول إن قائمة المنتخب السعودي في كأس الخليج 2026، جاءت "منطقية" للغاية باستثناء بعض الملاحظات البسيطة؛ مثل ظلم الحارس عبدالقدوس عطية "العلا" والظهير الأيسر فارس عابدي "الاتحاد"، وربما مجاملة متوسط الميدان عبدالله الخيبري "النصر".