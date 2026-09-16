ظلم نجم الاتحاد وجامل لاعب النصر.. جورجيوس دونيس يرفع شعار "نعم للمنطق" في قائمة المنتخب السعودي

أكثر من مجرد بطولة؛ فهي بمثابة الامتحان الحقيقي للمدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، والاختبار الأخير للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل انطلاق كأس آسيا 2027.

الحديث هُنا عن بطولة كأس الخليج العربي، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة 8 منتخبات.

وتضم المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي؛ المنتخب السعودي - مستضيف البطولة -، إلى جانب كل من "العراق، عمان والكويت".

أما المجموعة الثانية من هذه البطولة؛ فتضم قطر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى البحرين والمنتخب اليمني.

واستعدادًا للحدث الخليجي المنتظر، أعلن دونيس عن قائمة تضم "26 لاعبًا"؛ لتمثّيل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

ونحن سنحاول أن نحلل من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ قائمة المنتخب السعودي الأول التي أعلن عنها دونيس، لبطولة كأس الخليج السابعة والعشرين..