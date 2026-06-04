جدد وليد الشهري؛ المرشح السابق لانتخابات نادي الاتحاد، من التعاقد مع عبدالرحمن غريب؛ جناح النصر، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده.
"حاقد على الاتحاد ولا يجب أن يتشرف بدخوله" .. تحذير شديد اللهجة من المفاوضات مع نجم النصر
ما القصة؟
صاحب الـ29 عامًا ينتهي عقده مع النادي العاصمي في نهاية يونيو الجاري، واستقر على الرحيل، وسط اهتمام من عدة أندية على رأسهم الاتحاد والهلال، بحسب التقارير الصحفية.
تلك الأنباء تتردد منذ نوفمبر الماضي، دون أي جديد في هذا الشأن حتى وقتنا هذا، في انتظار المدير الفني الجديد للفريق الجداوي بعد إقالة سيرجيو كونسيساو بشكل رسمي.
في الوقت نفسه، أمل تجديد عقد غريب مع النصر قائم، فبحسب التقارير هو لا يمانع البقاء، لكن بشرط أن يقدم له عرضًا مرضيًا من الناحية المالية.
تحذير وليد الشهري
المرشح السابق الانتخابات النادي الجداوي كان قد حذر في نوفمبر الماضي من التعاقد مع غريب، بالتزامن مع انتشار أنباء التفاوض حينها، وقد كرر الأمر اليوم الخميس..
الشهري دون أن يذكر اسم عبدالرحمن غريب صراحةً، شدد على كرهه للاتحاد منذ فترة لعبه في الأهلي، موضحًا أنه حال التعاقد معه سيوجه إساءات للنادي وجماهيره يومًا ما.
وكتب وليد الشهري، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "خبر رغبة الاتحاد التعاقد مع لاعب نادي غربي سابق وحاليًا مع نادي في الرياض، أتمنى أن لا يكون صحيحًا. حذرت سابقًا منه وذكرت الأسباب ولدي أكثر، فمن نشأ على بغض وكره الاتحاد، لن يردعه أو يغيره عقد احتراف".
وأضاف: "من نشأ حاقدًا وكارهًا للاتحاد لا يجب تشريفه بدخول النادي ولا حمل شعار الاتحاد، ولأنه سيظهر السوء للنادي ولجمهور الاتحاد يومًا ما وبطريقة ما".
تحذير وليد الشهري القديم
بالرجوع لما كتبه الشهري في نوفمبر الماضي بشأن عبدالرحمن غريب، فجاء به: "آمل أن لا يكون حقيقة، تفكير الاتحاد في استعارة لاعب من فريق عاصمي خلال الفترة الشتوية، والسبب أن ذلك اللاعب كان يبصق على الاتحاد كلما مر بسيارته من أمام مقر نادي الاتحاد".
وليد الشهري واصل تحذيره للاتحاد كذلك من ضم جناح النصر، مذكرًا برحيله عن الأهلي في صيف 2022، بعدما هبط الراقي لدوري يلو للدرجة الأولى.
وأشار الشهري إلى أن هناك مشكلة أخرى في ضم غريب ألا وهي وكيله جراح الظفيري، زاعمًا أنه ابتز الاتحاد في وقائع سابقة.
وواصل: "ذلك الشاب (يقصد غريب)، عندما علم أنه في قائمة التنسيق قبل أعوام، أسرع بطلب لقائي، يترجاني أن أقنع مدرب ناديه السابق عدم تنسيقه، حيث اتصلت بمدربه اللاتيني طالبًا منحه فرصة أخيرة".
وليد الشهري استطرد: "بعد عام أو اثنين، عندما وقع فريقه في منحة (يقصد الأهلي)، تخلى عن ناديه بتحريض من وكيله الذي يعرف عنه ابتزاز نادي الاتحاد بطرق واضحة مستغلًا بساطة مسؤولي الاتحاد السابقين.
"ليس أمر غريب أن من شب على كره الاتحاد، لن تمنعه الرواتب والمكافآت من تكرار عاداته، فمن باع ناديه الأول يبيع الاتحاد في لحظة ما".
واختتم باعدًا الظنون عن عبدالإله العمري: "لا يصح استحضار قصة إعارة عبدالإله العمري، لأن العمري كان محب للاتحاد قبل أن يبدأ في النصر، ولذلك أقدم نصيحة بالتأني قبل التفكير والتقرير".
مسيرة عبدالرحمن غريب في الملاعب
صاحب الـ29 عامًا كان قد بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية بالنادي الأهلي، قبل تصعيده للفريق الأول في يوليو 2018.
مع الفريق الأول للراقي، شارك غريب في 118 مباراة، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 16 آخرين، فيما لم يتوج بأي بطولة على مدار تلك السنوات.
بينما كان ختام وجوده في قلعة الكؤوس سيئًا للغاية، حيث شارك في هبوط الأهلي لدوري يلو للدرجة الأولى بنهاية موسم 2021-2022.
لكن هنا رحل غريب عن الأهلي رافضًا البقاء معه في دوري يلو، حيث انضم للنصر في صيف 2022 مقابل 5.25 مليون يورو.
مع العالمي، خاض غريب 130 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 28 آخرين، مع حصد لقب دوري روشن 2025-26.