"حاقد على الاتحاد ولا يجب أن يتشرف بدخوله" .. تحذير شديد اللهجة من المفاوضات مع نجم النصر

بالرجوع لما كتبه الشهري في نوفمبر الماضي بشأن عبدالرحمن غريب، فجاء به: "آمل أن لا يكون حقيقة، تفكير الاتحاد في استعارة لاعب من فريق عاصمي خلال الفترة الشتوية، والسبب أن ذلك اللاعب كان يبصق على الاتحاد كلما مر بسيارته من أمام مقر نادي الاتحاد".

وليد الشهري واصل تحذيره للاتحاد كذلك من ضم جناح النصر، مذكرًا برحيله عن الأهلي في صيف 2022، بعدما هبط الراقي لدوري يلو للدرجة الأولى.

وأشار الشهري إلى أن هناك مشكلة أخرى في ضم غريب ألا وهي وكيله جراح الظفيري، زاعمًا أنه ابتز الاتحاد في وقائع سابقة.

وواصل: "ذلك الشاب (يقصد غريب)، عندما علم أنه في قائمة التنسيق قبل أعوام، أسرع بطلب لقائي، يترجاني أن أقنع مدرب ناديه السابق عدم تنسيقه، حيث اتصلت بمدربه اللاتيني طالبًا منحه فرصة أخيرة".

وليد الشهري استطرد: "بعد عام أو اثنين، عندما وقع فريقه في منحة (يقصد الأهلي)، تخلى عن ناديه بتحريض من وكيله الذي يعرف عنه ابتزاز نادي الاتحاد بطرق واضحة مستغلًا بساطة مسؤولي الاتحاد السابقين.

"ليس أمر غريب أن من شب على كره الاتحاد، لن تمنعه الرواتب والمكافآت من تكرار عاداته، فمن باع ناديه الأول يبيع الاتحاد في لحظة ما".

واختتم باعدًا الظنون عن عبدالإله العمري: "لا يصح استحضار قصة إعارة عبدالإله العمري، لأن العمري كان محب للاتحاد قبل أن يبدأ في النصر، ولذلك أقدم نصيحة بالتأني قبل التفكير والتقرير".







