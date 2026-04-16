تتويج الاتحاد بالنخبة الآسيوية: أكثر من مجرد لقب إن تحقق.. ضرب عصفوري الهلال بحجر واحد و"سيناريو لن ينساه الأهلي أبدًا"

"اللوائح والقوانين" تنص على مشاركة 3 أندية سعودية، في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وهم على النحو التالي:
* المقعد الأول: بطل مسابقة دوري روشن السعودي.
* المقعد الثاني: وصيف مسابقة دوري روشن السعودي.
* المقعد الأخير: ثالث مسابقة دوري روشن السعودي.
وإذا توّج نادٍ سعودي بلقب النخبة الآسيوية، خارج الأندية الثلاثة الأولى في مسابقة دوري روشن السعودي؛ فإنه يحدث التالي:
- يُشارك في النخبة الآسيوية مُباشرة باعتباره حامل اللقب؛ بجانب كل من بطل دوري روشن السعودي ووصيفه.
- يتم تحويل صاحب "المركز الثالث" في روشن؛ ليُشارك في دوري أبطال آسيا "2" بدلًا من النخبة.
وبما أن عملاق جدة الاتحاد يحتل "المركز السادس" حاليًا، في دوري روشن السعودي للمحترفين، وبات من المستحيل حسابيًا أن ينهي المسابقة بين الثلاثة الأوائل؛ فباتت مشاركته في النخبة الآسيوية 2026-2027، مُرتبطة بتتويجه بلقب النسخة الحالية أساسًا.
وقتها.. سيحصل الاتحاد على مقعد صاحب "المركز الثالث"؛ والذي سيكون إما النصر، الهلال أو الأهلي.
وعلى الأغلب سيكون الهلال أو الأهلي؛ اللذان يحتلان "المركزين الثاني والثالث" تواليًا في الوقت الحالي، برصيد 68 و66 نقطة.
وهُناك سيناريو يتمناه أي عاشق للاتحاد، في ظل المُنافسة التاريخية مع عملاق جدة الآخر الأهلي؛ وهو على النحو التالي:
* أولًا: أن يكون نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، بين الاتحاد والأهلي.
* ثانيًا: يتوج الاتحاد بلقب النخبة الآسيوية الموسم الحالي، بالفوز على الأهلي في النهائي.
* ثالثًا: ينهي الأهلي مسابقة دوري روشن السعودي 2025-2026، في "المركز الثالث".
وقتها فقط.. سيحصل الاتحاد على لقب كبير أمام الأهلي؛ بل وسينتزع منه البطاقة المؤهلة إلى النخبة الآسيوية، الموسم القادم.