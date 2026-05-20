بعد ارتباط اسمه بالاتحاد .. المهدي بنعطية يتحدث عن مستقبله وسط اتهامات بـ"الخيانة"!

انتهت رسمياً فترة تولي بنعطية زمام الأمور في المشروع الرياضي لنادي مارسيليا.

بعد وصوله قبل عامين ونصف، حيث شغل في البداية منصب مستشار للرئيس بابلو لونجوريا قبل أن يتولى منصب المدير الرياضي، ودّع اللاعب الدولي المغربي السابق النادي عقب المباراة الأخيرة في الموسم ضد رين.

ورغم أنه كان قد استقال رسمياً في فبراير، إلا أنه بقي في النادي حتى الصيف بناءً على طلب المالك فرانك ماكورت.

أصبح نجم يوفنتوس وروما السابق الآن بلا فريق، وبينما كان رحيله عن نادي طفولته متوقعاً، إلا أن وجهته المحتملة التالية فاجأت الكثيرين. على الرغم من علاقاته العميقة بمارسيليا، أوضح بنعطية أنه لا ينظر إلى مستقبله من منظور المنافسات بين الأندية، مما يفتح الباب أمام احتمال مثير يتعلق بحامل لقب الدوري الفرنسي.