وبعد مغادرته مؤخرًا ملعب «فيلودروم» عقب فترة عمل دامت عامين، أثارت تصريحات المدافع المغربي على الفور جدلاً حادًا بين مشجعي باريس سان جيرمان ومرسيليا.
بعد ارتباط اسمه بالاتحاد .. المهدي بنعطية يتحدث عن مستقبله وسط اتهامات بـ"الخيانة"!
رحيل مفاجئ عن مارسيليا
انتهت رسمياً فترة تولي بنعطية زمام الأمور في المشروع الرياضي لنادي مارسيليا.
بعد وصوله قبل عامين ونصف، حيث شغل في البداية منصب مستشار للرئيس بابلو لونجوريا قبل أن يتولى منصب المدير الرياضي، ودّع اللاعب الدولي المغربي السابق النادي عقب المباراة الأخيرة في الموسم ضد رين.
ورغم أنه كان قد استقال رسمياً في فبراير، إلا أنه بقي في النادي حتى الصيف بناءً على طلب المالك فرانك ماكورت.
أصبح نجم يوفنتوس وروما السابق الآن بلا فريق، وبينما كان رحيله عن نادي طفولته متوقعاً، إلا أن وجهته المحتملة التالية فاجأت الكثيرين. على الرغم من علاقاته العميقة بمارسيليا، أوضح بنعطية أنه لا ينظر إلى مستقبله من منظور المنافسات بين الأندية، مما يفتح الباب أمام احتمال مثير يتعلق بحامل لقب الدوري الفرنسي.
باب مفتوح على باريس
خلال ظهوره في برنامج "ذا بريدج" الذي يقدمه أوريليان تشواميني، سُئل بنعطية بشكل مباشر عن احتمالية توليه منصبًا في نادي باريس سان جيرمان. وبدلاً من رفض الفكرة احترامًا لمارسيليا، كشف بنعطية عن وجود علاقة مهنية وشخصية قوية تربطه برئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، ملمحًا إلى أن التعاون بينهما في المستقبل ليس مستبعدًا على الإطلاق.
قال بنعطية: "عندما وصلت إلى مارسيليا، لم أكن أخطط أبداً لأن أصبح مديراً رياضياً وأعمل في نادي أولمبيك مارسيليا. كنت وكيلاً، ولم أدرس حتى لأصبح مديراً رياضياً. اتصلوا بي وقالوا 'نحتاجك، أنت تعرف النادي والمدينة'، فذهبت. قررت المغادرة لأسباب عديدة".
وأضاف: "أكنّ احتراماً كبيراً لناصر الخليفي، ومودة كبيرة له. أحتاج إلى الانفصال، أحتاج حقاً إلى الراحة. لكن إذا ظهر بعد ثلاث أو أربع سنوات مشروع يتطلب عودتي إلى كرة القدم، ويحتاجني فيه ناصر الخليفي، ويكون ذلك في منصب في باريس سان جيرمان، وفي تلك اللحظة يرضيني الأمر... فأنا لا أدين بأي شيء لأحد. إذا كنتم تنتظرون مني أن أقول لا لأنني مدين لفلان أو لفلان... لا، أنا لا أدين بأي شيء لأحد!"
ردود الفعل والتوقعات المستقبلية
ومن المتوقع أن تثير هذه التصريحات الصريحة توتراً كبيراً بين جماهير مارسيليا، التي كانت تعتبر بنعطية شخصية محورية في الهوية الحديثة للنادي. ويُنظر إلى التلميح بالانتقال إلى العاصمة بعد فترة وجيزة من مغادرته ملعب «فيلودروم» على أنه خيانة للصراع الشديد الذي يميز كرة القدم الفرنسية، وذلك في نظر الكثيرين في جنوب فرنسا. ومع ذلك، يظل موقف بنعطية حازماً: فقراراته المهنية ستتحدد بناءً على المشاريع والعلاقات، وليس على أساس العداوات التاريخية.
في الوقت الحالي، يشغل لويس كامبوس منصب المستشار الرياضي في حديقة الأمراء، وقد بنى شراكة قوية مع المدير الفني لويس إنريكي.
البدائل في الشرق الأوسط
ورغم أن الشائعات المتعلقة بباريس سان جيرمان هي الأكثر إثارة للاهتمام في فرنسا، إلا أن بنعطية لا يفتقر إلى المهتمين به في أماكن أخرى. فسمعته في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط لا تزال طيبة بفضل مسيرته الكروية الرائعة وفترة لعبه المتميزة مع مارسيليا.
وتشير التقارير إلى أن عدة أندية في الدوري السعودي للمحترفين، تتابع وضعه عن كثب، ومن بينها نادي الاتحاد الذي يبدي اهتمامًا باستقطاب خبرته لخدمة مشروعه المتنامي.