الاتحاد المغربي لكرة القدم يرد على قرار الاتحاد الأفريقي المثير للجدل بإلغاء نتيجة نهائي كأس الأمم الأفريقية

وفي رد أولي على الحكم، صرح الاتحاد الملكي لكرة القدم الفرنسية قائلاً: "يود الاتحاد أن يذكر بأن نهجه لم يكن أبداً يهدف إلى الطعن في الأداء الرياضي للفرق المشاركة في هذه البطولة، بل كان يهدف حصراً إلى المطالبة بتطبيق لوائح البطولة. ويؤكد الاتحاد مجدداً التزامه باحترام القواعد، وضمان الوضوح في إطار المنافسة، والحفاظ على الاستقرار داخل المسابقات الأفريقية. كما يود الاتحاد أن يثني على جميع الدول التي شاركت في نسخة كأس الأمم الأفريقية هذه، التي شكلت لحظة مهمة لكرة القدم الأفريقية. وسيصدر الاتحاد بياناً رسمياً غداً، بعد انعقاد هيئاته الإدارية".

وعقب هذا الاستعراض الداخلي، أصدر الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) بياناً لاحقاً للاعتراف رسمياً بالنتيجة القانونية. وبعد أن اجتمع يوم الثلاثاء لمراجعة تطبيق لوائح البطولة عقب تعطيل المباراة، رحب الاتحاد المغربي رسمياً بالحكم: "تلقى الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) القرارات التي اتخذتها لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بشأن الأحداث التي وقعت خلال المباراة بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الأفريقية. وقد قضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، عملاً بالمادة 84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية، بخسارة المنتخب السنغالي للمباراة في نهائي كأس الأمم الأفريقية توتال إنيرجيز المغرب 2025، ومنح الفوز بنتيجة 3-0 للمنتخب المغربي."