رغم بيان الاتحاد عن إصابته .. حسام عوار يرد على رسائل التشكيك حول تهربه من مباراة القادسية!

ونشر الحساب الرسمي بنادي الاتحاد، عبر منصة (إكس)، بيانًا رسميًا، أعلن خلاله عن إصابة حسام عوار بالتهاب اللوزتين المصحوب بارتفاع في درجة الحرارة، ليتأكد غيابه عن مواجهة القادسية، مساء اليوم (الخميس)، في الجولة الأخيرة من دوري روشن.

الاتحاد، يخوض اختبارًا صعبًا أمام القادسية، على ملعب الإنماء بجدة، بحثًا عن بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، في ظل الصراع الشرس، على مقعد المركز الخامس مع التعاون، الذي يحل ضيفًا على الحزم في الرس.

ووسط حالة الترقب بين جماهير الاتحاد، علّق مغرّدون على بيان العملاق الجدّاوي، برسائل اعتراض على توقيت غياب عوار، في الوقت الذي يحتاج فيه العميد إلى صانع ألعابه أمام القادسية، فضلًا عن رسائل تشكيك حول تهرب النجم الجزائري من أجل تفادي أي معوقات تهدد مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.