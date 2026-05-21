رغم إعلان نادي الاتحاد عن ظروفه المرضية، إلا أن متوسط الميدان الجزائري حسام عوار، قرر أن يواجه جماهير العميد بأزمته التي ستغيبه عن جولة الحسم في دوري روشن السعودي.
رغم بيان الاتحاد عن إصابته .. حسام عوار يرد على رسائل التشكيك حول تهربه من مباراة القادسية!
الاتحاد يعلن عن غياب عوار
ونشر الحساب الرسمي بنادي الاتحاد، عبر منصة (إكس)، بيانًا رسميًا، أعلن خلاله عن إصابة حسام عوار بالتهاب اللوزتين المصحوب بارتفاع في درجة الحرارة، ليتأكد غيابه عن مواجهة القادسية، مساء اليوم (الخميس)، في الجولة الأخيرة من دوري روشن.
الاتحاد، يخوض اختبارًا صعبًا أمام القادسية، على ملعب الإنماء بجدة، بحثًا عن بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، في ظل الصراع الشرس، على مقعد المركز الخامس مع التعاون، الذي يحل ضيفًا على الحزم في الرس.
ووسط حالة الترقب بين جماهير الاتحاد، علّق مغرّدون على بيان العملاق الجدّاوي، برسائل اعتراض على توقيت غياب عوار، في الوقت الذي يحتاج فيه العميد إلى صانع ألعابه أمام القادسية، فضلًا عن رسائل تشكيك حول تهرب النجم الجزائري من أجل تفادي أي معوقات تهدد مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.
"لعبت مباراة الشباب وأنا مصاب"
ومن أجل إغلاق الباب أمام رسائل التشكيك، خرج حسام عوار ببيان رسمي عبر حسابه على منصة (إكس)، للكشف عن تفاصيل جديدة حول إصابته التي ستغيبه عن لقاء القادسية.
وقال عوار في رسالته "لطالما حاولت أن اكون حاضرًا من أجل هذا النادي، في الأوقات الجيدة والصعبة. في مباراة الشباب، لعبت وأنا مريض وأعاني من الحمة، لأنني كنت أعرف أهمية المباراة وأهمية هذه المرحلة للفريق.
بعد المباراة، ساءت حالتي الصحية، واضطررت إلى دخول المستشفى بسبب بعض المضاعفات، ومنذ 3 أيام وأنا مريض ولم أتدرب، لذلك من المستحيل أن أكون جاهزًا بدنيًا وتنافسيًا لمباراة الغد.
أردت فقط توضيح الحقيقة، لأنني لم أتهرب يومًا من مسؤولياتي، والذين يعرفونني، يعلمون حجم الحب والاحترام والالتزام الذي أحمله تجاه نادي الاتحاد وجماهيره وهذه المدينة.
ما زالت لدينا مهمة يجب أن ننهيها معًا، وسأواصل تقديم كل ما لديّ لهذا القميص حتى النهاية".
صراع النخبة الآسيوية
وكان الاتحاد قد تلقى خسارة أمام الشباب، في مؤجلة الجولة الثامنة والعشرين، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليترك صراع التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى الجولة الأخيرة، في مواجهة القادسية.
ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 55 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطتين عن التعاون "السادس"، ما يعني أن أي تعثر أمام القادسية، مقابل فوز التعاون، يؤهل العميد رسميًا إلى دوري أبطال آسيا 2 (البطولة القارية الثانية).
وبينما كان الشباب متقدمًا بهدفين، تمكن حسام عوار من تقليص الفارق للاتحاد، بهدف في الدقيقة 67، إلا أن كتيبة نور الدين بن زكري، ترجمت أفضليتها "التكتيكية" في أرض الميدان، بثلاثية صعّبت حسابات العميد الجدّاوي في التأهل للنخبة الآسيوية.
ومع قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بزيادة عدد المقاعد في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى 3 مقاعد "مباشر" ومقعدين من الملحق للسعودية، فإن الاتحاد بات ينافس على البطاقة الأخيرة، برفقة الأهلي، حامل اللقب الآسيوي، والنصر والهلال والقادسية.
ماذا قدم حسام عوار مع الاتحاد؟
وباتت الآمال معقودة على حسام عوار لحمل راية الاتحاد، بعد رحيل الثنائي كريم بنزيما ونجولو كانتي، في الميركاتو الشتوي الماضي، حيث غادر الأول إلى الهلال، والثاني نحو فنربخشه.
عوار الذي اشتهر بأهدافه في الأوقات الحاسمة مع الاتحاد، خلال موسم التتويج بثنائية دوري روشن وكأس الملك "2024-2025"، قدم معدلات تهديفية جيدة هذا الموسم، بإحراز 15 هدفًا و4 تمريرات حاسمة في 35 مباراة، في جميع المسابقات.
* سجل 8 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 23 مباراة بدوري روشن السعودي.
* سجل 6 أهداف وتمريرة حاسمة في 8 مباريات بدوري أبطال آسيا للنخبة.
* سجل هدفًا في 3 مباريات بكأس خادم الحرمين الشريفين.
وتمكن صاحب الـ27 عامًا، من التسجيل في آخر ثلاث جولات متتالية في دوري روشن، فيما تأكد غيابه عن مباراة الحسم ضد القادسية.
يأتي ذلك في ظل اقتراب فلاديمير بيتكوفيتش، من إعلان القائمة النهائية للمنتخب الجزائري في كأس العالم، حيث يطمح حسام عوار في التواجد مع "محاربي الصحراء"، حيث يشاركون في المجموعة العاشرة، برفقة الأرجنتين، حاملة اللقب، والأردن والنمسا.
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي
فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 33 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 16 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات و10 هزائم.
وقاريًا.. ودع العميد مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من دور ربع النهائي؛ وذلك بعد الخسارة الصادمة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.