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Xavi Hernandez Steven Bergwijn Ittihad (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

لا تظلم بيرجفاين يا تشافي: ثنائي الاتحاد يحرج "الفانتازي" .. والنصيري كسر الصورة النمطية أمام الفيصلي!

فقرات ومقالات
الاتحاد
الفيصلي
دوري روشن السعودي
ستيفن بيرجوين
جورج إلينيخينا
يانز ويسينغ
بريدراغ رايكوفيتش

الاتحاد إلى صدارة دوري روشن..

صدارة مؤقتة، بداية لم يتوقعها أشد المتفائلين من عشاق الاتحاد، الذي حقق انتصارًا على مضيفه الفيصلي بنتيجة (3-1)، في مدينة المجمعة الرياضية، ضمن حساب الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027".

في غياب حسام عوار وأحمد الجليدان، تقدم ستيفن بيرجفاين لصالح الاتحاد في الدقيقة 28، فيما أضاف يوسف النصيري، نجم اللقاء، الهدفين الثاني والثالث، بالدقيقتين 43 و59، فيما جاء الرد متأخرًا عن طريق ثيو بونجوندا، في الدقيقة 87.

الاتحاد لا يزال يتساوى مع الخلود، باعتبارهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتلقيا أي هزيمة، وللمرة السادسة في تاريخه، يبقى العميد على مسيرته بلا خسارة مع الوصول للجولة السابعة، ليصعد إلى صدارة دوري روشن، برصيد 17 نقطة، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 3 نقاط، في المركز قبل الأخير.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة الفيصلي والاتحاد في دوري روشن السعودي..

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  • Fahad Al-Muwallad - ittihad 2021al ittihad twitter

    فهد المولد: سنتان على غيبوبة "هدّاف الاتحاد"

    "12 سبتمبر 2024" .. في ساعة متأخرة من تاريخ هذا اليوم، نُقل نجم الاتحاد والشباب السابق، فهد المولد، إلى أحد مستشفيات دبي، بعد سقوطه من شرفة منزله، ومع قرب اكتمال سنتين من دخوله الغيبوبة، تتصادف تلك الذكرى الأليمة مع المواجهة التي يحمل فيها رقمًا قياسيًا، باعتباره الهدّاف التاريخي للعميد، أمام الفيصلي، بـ5 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

    وسط الدعوات بشفائه، يأتي فهد المولد، في أذهان جماهير الاتحاد، وهو الذي صال وجال أمام الفيصلي، رغم المفارقة التي تقول إنه مع هذا الكم الكبير من المساهمات التهديفية، فإن حقق 4 انتصارات أمام عنابي سدير مقابل 7 هزائم.


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  • Steven Bergwijn Ittihad GFX GOAL ONLYGOAL AR

    رسالة إلى تشافي .. "لا تظلم بيرجفاين مثل كومان"

    "ربما نختار لاعبين من السعودية"، هكذا فتح تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد لمنتخب هولندا، باب الأمل أمام المحترفين في دوري روشن، بالانضمام إلى كتيبة "الطواحين"، ولعلّ أبرزهم هو ستيفن بيرجفاين، جناح الاتحاد، الذي عانى الأمرّين مع رونالد كومان، الذي أغلق الباب أمامه فور انتقاله إلى قلعة العميد.

    القصة ليست في مباراة الفيصلي فقط، بل إنه يمكن القول إن المدير الفني ينز فيسينج، قد أزال الغبار عن "جوهرة" بيرجفاين، التي انطفأت نسبيًا مع سيرجيو كونسيساو.

    بالتزامن مع بحث فيسينج على من يملأ مقعد الجناح الأيمن، الشاغر بعد رحيل موسى ديابي، ارتكن ثقل الاتحاد على بيرجفاين في الطرف الأيسر، فصرنا نشاهد لاعبًا قادرًا على لعب ثلاثة أدوار..

    * جناح أيسر قادر على إنهاء الفرص في الشباك.

    * صانع ألعاب يتوغل كثيرًا في العمق.

    * جناح متأخر، يملك مهارة استعادة الكرة، والانطلاق والخروج بالكرة من الرقابة.

    ورغم أنه إذا ما تم استدعاؤه لمنتخب هولندا، فإنه ليس سهلًا أن ينال المقعد الأساسي أمام كودي جاكبو، نجم ليفربول، ولكن يكفي تواجده مع الطواحين، لينتصر لقوة دوري روشن، واستحقاق نجومه لتمثيل منتخبات بلادهم، ولذلك، فربما يجب على أسطورة برشلونة أن يمنحه الفرصة.

    - بيرجفاين في موسم 2026-2027: لعب 9 مباريات، سجل 6 أهداف، صنع تمريرة حاسمة.

    - جاكبو في موسم 2026-2027: لعب 3 مباريات، سجل هدفًا، صنع 3 تمريرات حاسمة.

    * ملحوظة: جورجينيو فينالدوم شارك بديلًا لإلينيخنا، كحل هجومي ودفاعي، وربما آن الأوان أن تلقي نظرة يا تشافي عليه أيضًا، وسيكون الاتحاد هو المستفيد الأكبر.

  • George Ilenikhena Ittihadsocial gfx

    ثنائي الاتحاد يحرج "فانتازي" روشن!

    قبل انطلاق الجولة السابعة، نشر الموقع الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي، التشكيل المقترح للجولة، لعشاق "الفانتازي"، بطريقة لعب (3-5-2)، وكانت المصادفة أنها تخلو من تواجد أي لاعب من الاتحاد.

    بعيدًا عن ظاهرة "الطرد المتكرر" في الاتحاد، التي ربما تعد كفيلة بإثارة القلق لأي عاشق للفانتازي، ولكن هناك لاعبين يستحقان أن يتواجدا في التشكيل لكل من يريد جمع النقاط..

    * جورج إلينيخنا.

    * بريدراج رايكوفيتش.

    ورغم أن من وقع اختياره على يوسف النصيري في مباراة الفيصلي، فإنه سينال مكسبًا كبيرًا، ولكن الحديث هنا حول "الاستمرارية"، والأداء المبدع الذي يتواصل في كل لقاء.

    إلينيخنا وإن لم يسجل، إلا أنه قدم ثنائية "مثالية" مع يوسف النصيري، وأثبت بأن النصيري لا يحتاج إلى العرضيات الهوائية ولعبة الارتقاء كي ينجح في هز الشباك، بعدما قدم له تمريرتين حاسمتين، من لعبة مفتوح وتمريرات أرضية، فضلًا عن انتشاره في الطرف الأيمن والعمق.

    أما عن رايكوفيتش، فإن الحارس الصربي استعاد توهجه بقوة منذ بداية الموسم، وغالبًا ما تجد له لقطة مميزة في كل مباراة، كما شاهدنا أمام الفيصلي، في الدقيقة 64، عندما تصدى لرأسية ألكسندر ميندي.

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  • كلمة أخيرة..

    إذا ما سألتك عزيزي القارئ، ماذا يحتاج الاتحاد لإكمال صفوفه؟ ستقول مركز هذا أو ذاك، ولكن، يكفي أن تشاهد ينز فيسينج على مقاعد البدلاء، لتدرك أن العقلية الألمانية، تواصل الهيمنة في الملاعب السعودية، بعد "تاريخ" ماتياس يايسله مع الأهلي.

    الاتحاد كسب معركة الوسط، ونجح في تحجيم أي خطورة للفيصلي، الذي عُرف في الجولات الأولى بأنه بمثابة "شوكة" في حلق الكبار وإن مني بالهزائم، إلا أن الصاعد حديثًا، بدا عاجزًا أمام التنظيم الكبير للاعبي الاتحاد، في الوقت الذي كانت فيه عرضيات الإسباني جايمي سيوان، هي منفذ أصحاب الأرض، لتهديد مرمى العميد، ليأتي الهدف من الحلول الفردية.

    فيسينج برع في صنع كثافة عددية، بالاعتماد على انطلاقات الأظهرة، أو تراجع الجميع في حالة المرتدّات، فضلًا عن تألق اللاعبين في الاستحواذ على الكرة، وكذلك سرعة استعادتها من الخصم.

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