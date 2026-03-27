فيديو | "تضحية كبيرة ولكن" .. الكشف عن حقيقة قدوم المنتشري ومحمد نور لإنقاذ الاتحاد "إداريًا"!

أبدى الناقد السعودي عبدالله فلاته، رأيه في فكرة انضمام الثنائي محمد نور وحمد المنتشري للجهاز الإداري لدى نادي الاتحاد، باعتبارهما من النجوم السابقين للعميد، في خطوة لإنقاذ الفريق من أزمته الحالية.

الاتحاد يعيش فترة صعبة تحت قيادة مدرب سيرجيو كونسيساو، حيث ابتعد العميد مبكرًا عن المنافسة على دوري روشن السعودي، وخسر مؤخرًا أمام الأهلي والرياض بنتيجة 3/1 في المباراتين.

وأما في كأس خادم الحرمين الشريفين، فانعقدت الآمال على التعويض والخروج ببطولة محلية في هذا الموسم الصعب، ولكن الفريق خسر بركلات الترجيح أمام الخلود في نصف النهائي، لتتعالى الأصوات حول ضرورة إقالة كونسيساو وإجراء بعض التغييرات الإدارية.



