قمة انتصرت لروح القانون: نجم الشباب يندّم الاتحاد على صفقة الشتاء .. لا أحد ينام في جدة والرياض!

مفاجأة في الرياض، قمة كروية أوفت بوعودها، لقّن فيها الشباب درسًا إلى الاتحاد، بالفوز عليه بنتيجة (3-2)، على ملعب اس اتش جي ارينا، في "مؤجلة" الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتقدم الشباب بهدفين متتاليين عن طريق علي البليهي وهارون كمارا، في الدقيقتين 54 و59، ثم ردّ حسام عوار بهدف الاتحاد، في الدقيقة 67، قبل أن يوقع يانيك كاراسكو على الهدف الثالث في الدقيقة 87، فيما قلص دانيلو بيريرا الفارق في الدقيقة 90+9.

الشباب حقق الفوز رغم النقص العددي، الذي جاء في الوقت بدل الضائع، بعد طرد عبد العزيز العثمان بسبب اشتباكه مع دانيلو بيريرا، في الدقيقة 90+1.





ورفع الشباب رصيده إلى 35 نقطة، منهيًا سلسلة التعثرات، ليحتل المركز الثالث عشر، في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 55 نقطة، في المركز الخامس.