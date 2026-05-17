Goal.com
مباشرالتذاكر
Ittihad Shabab Noureddine Zekri Sergio Conceicao (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

قمة انتصرت لروح القانون: نجم الشباب يندّم الاتحاد على صفقة الشتاء .. لا أحد ينام في جدة والرياض!

فقرات ومقالات
الشباب
الاتحاد
دوري روشن السعودي
نور الدين زكري
سيرجيو كونسيساو
علي البليهي
يانيك كاراسكو

فوز دراماتيكي للشباب على الاتحاد..

مفاجأة في الرياض، قمة كروية أوفت بوعودها، لقّن فيها الشباب درسًا إلى الاتحاد، بالفوز عليه بنتيجة (3-2)، على ملعب اس اتش جي ارينا، في "مؤجلة" الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتقدم الشباب بهدفين متتاليين عن طريق علي البليهي وهارون كمارا، في الدقيقتين 54 و59، ثم ردّ حسام عوار بهدف الاتحاد، في الدقيقة 67، قبل أن يوقع يانيك كاراسكو على الهدف الثالث في الدقيقة 87، فيما قلص دانيلو بيريرا الفارق في الدقيقة 90+9.

الشباب حقق الفوز رغم النقص العددي، الذي جاء في الوقت بدل الضائع، بعد طرد عبد العزيز العثمان بسبب اشتباكه مع دانيلو بيريرا، في الدقيقة 90+1.


ورفع الشباب رصيده إلى 35 نقطة، منهيًا سلسلة التعثرات، ليحتل المركز الثالث عشر، في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 55 نقطة، في المركز الخامس.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة الشباب والاتحاد في دوري روشن السعودي..

  • درس عملي على "روح القانون"

    يمكن القول إن العنوان الرئيس لقمة اليوم، هو "روح القانون"، وتطبيق عملي وجدناه في كلا الفريقين، تمثل في علي البليهي وعبد الرحمن العبود.

    * علي البليهي:

    رغم أن عبد العزيز المالك، رئيس نادي الشباب، أبدى غضبته من تصرف علي البليهي في مباراة النصر، إلا أنه قرر أن يطبق معه "روح القانون"، ويمنحه فرصة جديدة، بعدما خرج اللاعب للاعتذار.

    البليهي أثبت بأنه جدير بفرصة الشباب الجديدة، ليس فقط بسبب الهدف الذي أحرزه، وأثبت به بأنه سلاح فعّال في الكرات الهوائية، بل أيضًا، لأنه نجح في إغلاق الطريق أمام محاولات الاتحاد، بل وساهم في صنع الفعالية دفاعيًا وهجوميًا.

    * عبد الرحمن العبود:

    تم وصف تصرفه في ليلة الخسارة أمام ماتشيدا زيلفيا، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بأنه انتقاص من قدر أساطير الاتحاد، إلا أنه يجب الاعتراف بأن ظروف العميد لا تحتمل غيابه في ظل الإصابات التي تعصف بالفريق، وآخرها ستيفن بيرجفاين.

    عودة العبود في الوقت المناسب، وبعيدًا عن نتيجة المباراة، فقد قدم حلولًا عدة لمدرب المنتخب السعودي، جورجيوس دونيس، كجناح قادر على التواجد في الطرف الأيمن والأيسر، بل ويساهم في الزيادة العددية في عمق الملعب.

    ومن طرفة القدر، أن الثنائي الذي أثبت نظرية "روح القانون"، قد دخلا معًا في مواجهة "1 ضد 1" في أكثر من مناسبة، أثبتت قتالية كلٍ منهما، فيما كاد العبود أن يخرج بتمريرة حاسمة، حينما مرر كرة إلى مهند الشنقيطي، فشل في استغلال انفراده وتسديدها في الشباك، بالدقيقة 50.

    • إعلان
  • Noureddine ZekriGetty

    إبداع جزائري وقمة بلا 9

    ثاني الدروس المستفادة من قمة الاتحاد والشباب، كلا الفريقين بحاجة إلى مهاجم رقم 9، رغم حالة اللامركزية التي شاهدنا في اللقاء، من أجل تعويض هذا النقص، إلا أن "اللمسة الأخيرة"، كانت الأزمة التي لولاها لشاهدنا وجبة كروية دسمة بالأهداف.

    على عكس المتوقع، رأينا المدير الفني للشباب، الجزائري نور الدين بن زكري، يصنع شكلًا هجوميًا، لليث، الذي كان الأكثر سيطرة واستحواذًا، ولكن قوبل بتألق الحارس رايكوفيتش، خاصة في الشوط الأول.

    ابن زكري أثبت في الميدان، بأنه يراهن على مواطنه، ياسين عدلي، الذي كان "الدينامو" الذي تبدأ عنده فرص الشباب، بانطلاقاته في العمق، والعودة للخطوط الخلفية أيضًا.

    على الطرف الآخر، كانت خطورة الاتحاد، في تحركات الجزائري حسام عوار، الذي كسر صمت العميد التهديفي، كما كان قائد حركة العمق، مع توزيع الأدوار مع موسى ديابي وعبد الرحمن العبود، في التحرك في مختلف المناطق الهجومية.

    ورغم أن هارون كمارا سجل هدفًا رائعًا للشباب، ومشاركة المغربي يوسف النصيري، مهاجم الاتحاد، في الشوط الثاني، إلا أن القمة أثبتت بأن الفريقين بحاجة لهذا المهاجم رقم 9، الذي يملك حس التهديف من أنصاف الفرص، وهذا ما عاب كمارا الذي أهدر فرصتين في أول شوط.

  • Hilal Nassr Ittihad Ahli 2026Getty

    لا أحد ينام في جدة والرياض

    بهذا يمكن القول، إن الأهلي هو الفريق الوحيد الذي سينام هنيئًا، قبل الجولة الأخيرة، وهو الذي ضمن حساباته في الموسم، بالتتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة، واحتلال المركز الثالث.

    أما بقية الكبار، فإن الجولة الأخيرة، المقررة يوم الخميس المُقبل، ستشهد الكثير من الحسم، في نقطتين..

    * صراع النصر والهلال على لقب دوري روشن السعودي.

    * صراع الاتحاد والتعاون على آخر مقاعد دوري أبطال آسيا للنخبة.

    الاتحاد، الذي استفاق مؤخرًا، أبى أن يستغل انهيار الشباب، حيث أثبت نور الدين بن زكري بأنه الأفضل تكتيكيًا، من سيرجيو كونسيساو، بفضل التفوق في لعبة العمق، واستغلال المرتدّات والبناء من الخلف على أفضل نحو ممكن.

  • Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كاراسكو كسب الرهان يا حمد الله

    في الوقت الذي تأكد فيه استبعاد عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، حتى نهاية الموسم، لأنه لا يناسب بيئة الليث، كما وصف رئيس النادي، فإن يانيك كاراسكو يواصل إثبات بأنه يستطيع اللعب بأريحية كبيرة في غياب المغربي الذي دخل معه في خلافات أسفرت عن استبعاده.

    إن أجزنا التعبير بأن ياسين عدلي، كان "المحرك" لفرص الشباب، فإن الحل المثالي لتهديد المرمى، جاء من عند يانيك كاراسكو، الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته، وأثبت بأنه نجم الليث الأول في الموسم بلا منازع، بعدما صنع تمريرتين حاسمتين وسجل الهدف الثالث.

    تحركات أكثر من رائعة، وصنع الحلول بتمريراته البينية، ليؤكد كاراسكو بأنه لا خوف إطلاقًا على الشباب، رغم حاجة الفريق إلى الرقم 9، كما أشرت سلفًا.

  • كلمة أخيرة..

    في ليلة براءة فهد سندي، رئيس الاتحاد، من اتهامات "التهرب"، حيث يواصل الغياب عن مباريات الفريق بسبب عارض صحي لزوجته، أثبت العميد معاناته أمام التحولات والضغط الشبابي من العمق، وسط غياب محور الوسط فابينيو، الذي افتقده الاتحاد كثيرًا في مباراة القمة، خاصة مع فداحة الدفاع، والثغرات التي صنعها سيميتش.

    نور الدين بن زكري يفك عقدته أمام الأندية الكبرى، ويثبت بأنه ربما يحتاج الفريق للمزيد من التدعيمات في الموسم المُقبل، إذا ما أراد الجزائري أن يصنع فريقًا قويًا قادرًا على مقارعة الكبار.

    قمة كروية تثبت بأن الاتحاد خسر كثيرًا من عدم إتمام الصفقة التبادلية، في الفترة الشتوية، كما أشارت التقارير، بضم يانيك كاراسكو مقابل انتقال موسى ديابي، خاصة وأن الفرنسي لا يزال يعاني من عدم ثبات المستوى، في الوقت الذي يقدم فيه البلجيكي حلولًا هجومية مذهلة لشيخ الأندية.

دوري روشن السعودي
النجمة crest
النجمة
النجمة
الشباب crest
الشباب
الشباب
دوري روشن السعودي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
القادسية crest
القادسية
القادسية