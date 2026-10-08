لم يترك الاتحاد السعودي لكرة القدم الجدل الدائر حول مصير اليوناني جورجيوس دونيس؛ المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، يطول، وأصدر بيانًا رسميًا نافيًا تفكيره في الاستغناء عنه.
بيان رسمي .. الاتحاد السعودي يرد على مزاعم اتفاقه مع روبرتو مارتينيز للإطاحة بجورجيوس دونيس
ماذا حدث؟
خلال الساعات الماضية، زعم البعض أن الاتحاد السعودي اتفق بالفعل مع الإسباني روبرتو مارتينيز؛ المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال، لخلافة دونيس رغم تحقيق الأخير للقب كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27".
الإعلامي عمار باحكيم قال عبر برنامج "في 90" على القناة الرياضية السعودية:"عندما سألنا بدر الرزيزاء عن إمكانية استمرار دونيس، لم يحسم الأمور وترك الأمور مفتوحة لتقييم مات كروكر المدير الرياضي للاتحاد".
وأضاف:"القصة حسب معلوماتنا هي أن مات كروكر اتفق مع المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، وهذا الأمر تم قبل كأس الخليج، وهذا الأمر تم الاتفاق عليه في أول اجتماع للاتحاد السعودي ورئيسه بدر الرزيزاء".
وتابع:"امتلكنا هذه المعلومات قبل انطلاق بطولة خليجي 27، ولم نعلن عنها حفاظًا على استقرار الفريق خلال البطولة".
وفي هذا السياق، واصل باحكيم حديثه:"عقد دونيس مستمر لما بعد بطولة كأس آسيا 2027، وحقق بطولة مع المنتخب بعد غياب طويل عن الألقاب، والسؤال الآن، هل يستمر أم يتم الاعتذار لمارتينيز؟ أم سيحدث العكس".
واستكمل:"نحن الآن نعيش الحلقة الأخيرة من القصة، والإجابة لن يتم الإعلان عنها اليوم، سنعرف ما سيحدث خلال الأيام القادمة".
بيان الاتحاد السعودي
من جانبه، نفى الاتحاد السعودي بشكل قاطع ما تردد، مؤكدًا استمرار دونيس في منصبه، مضيفًا: "لا يوجد أي قرار يتعلق بتغيير الجهاز الفني".
وتابع اتحاد الكرة في بيانه: "ندعو وسائل الإعلام كافة إلى ضرورة تجري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".
ماذا قدم دونيس مع المنتخب السعودي؟
صاحب الـ56 عامًا تولى المسؤولية الفنية لمنتخب السعودية الأول في أبريل 2026، خلفًا للفرنسي المقال هيرفي رينارد.
وكان الظهور الرسمي الأول لدونيس مع الأخضر في كأس العالم 2026، حيث حصد نقطتين قبل وداع دور المجموعات بالتعادل أمام أوروجواي (1-1)، وكاب فيردي (0-0)، بجانب الهزيمة من إسبانيا (0-4).
فيما توج مؤخرًا بكأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، بالفوز أمام المنتخب الإماراتي في النهائي (2-0).
- Icon Sportswire
وماذا بعد؟
الظهور القادم للمنتخب السعودي على الساحة الرسمية سيكون في أوائل يناير المقبل، حيث كأس آسيا السعودية 2027، إذ يلتقي بفلسطين، عمان والكويت في دور المجموعات، أيام 7 و12 و17 من يناير المقبل.
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