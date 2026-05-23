الاتحاد الدولي وافق أخيرًا.. حسم مصير معسكر إيران في كأس العالم 2026!

أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد وافق رسمياً على نقل معسكر تدريب المنتخب الوطني استعداداً لكأس العالم. وكان من المقرر في الأصل أن يستعد المنتخب الإيراني للبطولة في توكسون بولاية أريزونا، إلا أن الفريق سيقيم الآن معسكره عبر الحدود في تيخوانا بالمكسيك.

ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس، أعلن مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني، عن هذا التطور عقب مفاوضات مكثفة. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها استجابة استراتيجية للمناخ الجيوسياسي المعقد والمخاوف الأمنية المستمرة التي تحيط بالمنتخب الوطني خلال إقامته في أمريكا الشمالية للمشاركة في البطولة الموسعة التي تضم 48 فريقاً.