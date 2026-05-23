Qatar v IR Iran - FIFA World Cup 2026 Qualifier
علي رفعت

الاتحاد الدولي وافق أخيرًا.. حسم مصير معسكر إيران في كأس العالم 2026!

نجحت إيران في الضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لنقل مقر تدريباتها لكأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك. ويأتي هذا القرار في ظل التوترات الإقليمية والتحديات اللوجستية الأمنية التي دفعت الاتحاد الإيراني إلى البحث عن بديل لخططه الأصلية في أريزونا.

  • الفيفا يوافق على نقل المعسكر الرئيسي

    أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد وافق رسمياً على نقل معسكر تدريب المنتخب الوطني استعداداً لكأس العالم. وكان من المقرر في الأصل أن يستعد المنتخب الإيراني للبطولة في توكسون بولاية أريزونا، إلا أن الفريق سيقيم الآن معسكره عبر الحدود في تيخوانا بالمكسيك.

    ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس، أعلن مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني، عن هذا التطور عقب مفاوضات مكثفة. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها استجابة استراتيجية للمناخ الجيوسياسي المعقد والمخاوف الأمنية المستمرة التي تحيط بالمنتخب الوطني خلال إقامته في أمريكا الشمالية للمشاركة في البطولة الموسعة التي تضم 48 فريقاً.

    المخاوف الأمنية تفرض الانتقال من أريزونا

    كان لقلة الاستقرار الناجمة عن الصراع الدائر حالياً في الشرق الأوسط تأثير كبير على قرار التخلي عن مجمع «كينو الرياضي» في توسون. فقد تزايد قلق المسؤولين الأمنيين وقادة الاتحاد بشكل متزايد بشأن احتمال حدوث اضطرابات وسلامة الوفد المسافر على الأراضي الأمريكية.

    وبالانتقال إلى تيخوانا، الواقعة جنوب سان دييجو مباشرةً، يعتقد الاتحاد أنه يمكنها توفير بيئة أكثر أمانًا للفريق. وقد تم بالفعل وضع الترتيبات اللوجستية التفصيلية للموقع الجديد، حيث أشار الاتحاد إلى أن الموقع الجديد "يضم جميع مرافق التدريب وصالة الألعاب الرياضية ومطعمًا خاصًا وكل ما يحتاجه الفريق".

  • بيانات رسمية صادرة عن الاتحاد الإيراني

    وقدم رئيس الاتحاد، مهدي تاج، شرحاً مفصلاً للعملية الدبلوماسية التي استلزمتها هذه الخطوة. وفي بيان صدر عبر القنوات الإعلامية للاتحاد، استعرض بالتفصيل الاجتماعات رفيعة المستوى التي عُقدت لضمان بقاء عملية الانتقال ضمن الإطار التنظيمي للفيفا.

    وقال تاج في بيانه: "يجب أن تحصل جميع معسكرات الفرق المشاركة في كأس العالم على موافقة الفيفا". "لحسن الحظ، وبناءً على الطلبات التي قدمناها والاجتماعات التي عقدناها مع مسؤولي الفيفا وكأس العالم في اسطنبول، بالإضافة إلى الاجتماع عبر الإنترنت الذي عقدناه أمس في طهران مع الأمين العام الموقر للفيفا، تمت الموافقة على طلبنا بتغيير مقر الفريق من الولايات المتحدة إلى المكسيك".

    المزايا اللوجستية وجدول البطولة

    وبصرف النظر عن الجانب الأمني، فإن الانتقال إلى تيخوانا يوفر مزايا لوجستية لمسيرة إيران في المجموعة الخاصة بها، فمن المقرر أن يلتقي المنتخب مع نيوزيلندا وبلجيكا بولاية كاليفورنيا، قبل التوجه إلى سياتل لمواجهة مصر، ويُسهل قرب تيخوانا من منطقة لوس أنجلوس التنقل للعب مبارياته الافتتاحية في البطولة.

    علاوة على ذلك، أشار الاتحاد إلى أن هذه الخطوة قد تسهل إجراءات الحصول على التأشيرات وتخفف من عقبات السفر.

    وأشار الرئيس إلى أن الفريق "قد يتمكن حتى من السفر من وإلى المكسيك على متن رحلات الخطوط الجوية الإيرانية". يمثل تغيير مكان المعسكر تحولاً مهماً لدولة تشارك للمرة الرابعة على التوالي في كأس العالم، حيث تهدف إلى تجاوز مرحلة المجموعات للمرة الأولى.

