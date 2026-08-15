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محمود خالد

دانيلو وصفها بـ"احتكاك عادي": إجماع تحكيمي حول طرد مدافع الاتحاد .. وخلاف على ركلتي الجزاء أمام الخلود!

دانيلو بيريرا
الاتحاد
الخلود
دوري روشن السعودي

الاتحاد فقد أولى نقطتين في دوري روشن..

لم تمر أحداث مباراة الاتحاد والخلود، بدون حالة واسعة من الجدل التحكيمي، في ليلة التعثر الأول للعميد، بهدف لمثله، في أرضية ملعب الإنماء، ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2026-2027.

المباراة شهدت العديد من الأحداث البارزة، حيث تقدم الاتحاد عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 43، بينما تعادل جوليان دومينجيز في الدقيقة 52.

وواصلت كتيبة المدير الفني ينز فيسينج، المباراة بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 58، بعد تلقي المدافع دانيلو بيريرا، بطاقة حمراء مباشرة، فيما تعرض ظهير الخلود، رمزي صولان، لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة 64.

الاتحاد استهل رحلته مع فيسينج بخسارة نقطتين في دوري روشن، كما فشل في الثأر من الخلود الذي أطاح به من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الماضي.

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  • ركلة جزاء وبطاقة حمراء

    وأثارت قرارات الحكم ماجد الشمراني، جدلًا، حول احتسابه ركلة جزاء لصالح الاتحاد، بداعي خطأ لمسة يد المدافع إيدجاراس أوتكوس، فيما فشل حسام عوار في ترجمتها بنجاح، بعد تألق الحارس حامد الشنقيطي، المعار من الاتحاد، في التصدي لها بالدقيقة 32.

    وتسبب دانيلو بيريرا، مدافع الاتحاد، في أزمة أولى لدفاع العميد في المباراة المُقبلة، بعد طرده على إثر ركله المدافع شاكيل بيناس، في منطقة حساسة.

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  • خلاف تحكيمي حول لقطتي الاتحاد

    وشابت حالة من الخلاف بين الخبراء التحكيميين، حول صحة ركلة الجزاء المحتسبة للاتحاد في الدقيقة 28، حيث ارتأى الخبير التحكيمي فهد المرداسي، عدم استحقاق العميد لتلك الركلة، واعتبارها قرارًا غير صحيح.

    في المقابل، أكد الخبير عبد الله القحطاني، عبر برنامج "دورينا غير"، أن قرار الحكم ماجد الشمراني، باحتساب ركلة الجزاء صحيحًا، فرغم أن اليد تبدو وكأنها ملاصقة للجسد، إلا أن تغيير حركة المدافع أثناء التعامل مع التسديدة، وكذلك تغير مسار الكرة بعد اصطدامها بذراعه، يؤكد أن الركلة صحيحة.

    ولم يتوقف الخلاف عند تلك الواقعة، بل استمر أيضًا إلى قرار الحكم بعدم احتساب الحكم لجزائية للاتحاد في الدقيقة 54، بداعي إعاقة المدافع دانيلو بيريرا داخل منطقة الجزاء.

    المرداسي، عبر برنامج "نادينا"، أقرّ بصحة الركلة، وخطأ قرار الحكم بعدم احتسابها، في الوقت الذي أكد فيه القحطاني أن الحكم كان محقًا في عدم منح الاتحاد ركلة جزاء.

    وكان مبرر القحطاني، بأن المخالفة واقعة بالفعل على لاعب الخلود، بإعاقة دانيلو بيريرا، إلا أن هناك عملية مسك من قِبل وسط الاتحاد، ديون لوبي، ومحاولته منع منافسه من التقدم، ما يعني وجود التحام مشترك من الطرفين، وبالتالي يستمر اللعب.

    وحول الدقيقة 65، فقد شهدت عملية اصطدام الكرة في ذراع ظهير الاتحاد، فارس عابدي، دون احتساب الحكم لركلة جزاء لصالح الخلود، وهي اللقطة التي أقرّ فيها الخبيران التحكيميان فهد المرداسي وعبد الله القحطاني، بأن قرار الحكم بعدما احتسابها كان صحيحًا، لأن اليد كان قريبة من الجسم وفي وضع طبيعي أثناء الاصطدام.

  • بيريرا يعترض على الطرد .. ماذا قال الخبراء؟

    وفي سياق متصل، أبدى البرتغالي دانيلو بيريرا، مدافع الاتحاد، اعتراضًا على قرار طرده أمام الخلود، واصفًا إياها بأنها قرار سيء للغاية، وأنه لم يستحق الطرد.

    وفسًر بيريرا قولته، بوجود مخالفة قبل واقعته، بأن لاعب الخصم دفعه من الخلف، وكان من الواضح أنها ركلة جزاء لم تحتسب، وأن ركلته للاعب الخلود، كان تدخلًا عاديًا، والاحتكاك كان بسيطًا جدًا، ورغم ذلك أشهر الحكم البطاقة الحمراء.

    في المقابل، اتفق الخبيران التحكيميان فهد المرداسي وعبد الله القحطاني، على صحة قرار الحكم بطرد بيريرا، بداعي استخدامه القوة المفرطة في منطقة غير محمية للاعب الخصم.

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    ماذا ينتظر الاتحاد؟

    وينتقل الاتحاد من جولة افتتاحية الدوري، إلى منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يضرب موعدًا مع النجمة، الثلاثاء المُقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

    وتنتظر العميد مواجهة من العيار الثقيل، أمام القادسية الذي ينتظره على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يوم الجمعة، في ثاني جولات دوري روشن.

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