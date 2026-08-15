دانيلو وصفها بـ"احتكاك عادي": إجماع تحكيمي حول طرد مدافع الاتحاد .. وخلاف على ركلتي الجزاء أمام الخلود!

لم تمر أحداث مباراة الاتحاد والخلود، بدون حالة واسعة من الجدل التحكيمي، في ليلة التعثر الأول للعميد، بهدف لمثله، في أرضية ملعب الإنماء، ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2026-2027.

المباراة شهدت العديد من الأحداث البارزة، حيث تقدم الاتحاد عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 43، بينما تعادل جوليان دومينجيز في الدقيقة 52.

وواصلت كتيبة المدير الفني ينز فيسينج، المباراة بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 58، بعد تلقي المدافع دانيلو بيريرا، بطاقة حمراء مباشرة، فيما تعرض ظهير الخلود، رمزي صولان، لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة 64.

الاتحاد استهل رحلته مع فيسينج بخسارة نقطتين في دوري روشن، كما فشل في الثأر من الخلود الذي أطاح به من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الماضي.