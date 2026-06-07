"على رئيس الجمهورية التدخل فورًا" .. الجمهور يثور عقب قرار الاتحاد الجزائري تجاه فلاديمير بيتكوفيتش قبل كأس العالم 2026

الاتحاد الجزائري قرر تمديد عقد بيتكوفيتش حتى نهاية يوليو 2028، دون انتظار تقييم عمله في كأس العالم 2026، المتبقي على انطلاقه أربعة أيام فقط.

وأوضح الاتحاد المحلي أن قرار التمديد يشمل كامل الجهاز المعاون للمدرب البوسني، الذي يضم أيضًا مساعد المدرب دافيد موراندي، مدرب الحراس جيدو ناني، والمُعد البدني باولو رونجوني.

فيما أشار إلى أن الدافع وراء هذا القرار هو نجاح صاحب الـ62 عامًا في قيادة محاربي الصحراء للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026 بعد غياب عن آخر نسختين، بجانب الوصول لربع نهائي كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 بعد وداع نسختي 2021 و2023 من الدور الأول.



