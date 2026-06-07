في خطوة مفاجأة، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميًا اليوم الأحد، تمديد عقد المدرب الوطني الأول البوسني فلاديمير بيتكوفيتش قبل أيام قليلة من كأس العالم 2026، وهو ما لم يعجب الجماهير.
"على رئيس الجمهورية التدخل فورًا" .. الجمهور يثور عقب قرار الاتحاد الجزائري تجاه فلاديمير بيتكوفيتش قبل كأس العالم 2026
ما القصة؟
الاتحاد الجزائري قرر تمديد عقد بيتكوفيتش حتى نهاية يوليو 2028، دون انتظار تقييم عمله في كأس العالم 2026، المتبقي على انطلاقه أربعة أيام فقط.
وأوضح الاتحاد المحلي أن قرار التمديد يشمل كامل الجهاز المعاون للمدرب البوسني، الذي يضم أيضًا مساعد المدرب دافيد موراندي، مدرب الحراس جيدو ناني، والمُعد البدني باولو رونجوني.
فيما أشار إلى أن الدافع وراء هذا القرار هو نجاح صاحب الـ62 عامًا في قيادة محاربي الصحراء للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026 بعد غياب عن آخر نسختين، بجانب الوصول لربع نهائي كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 بعد وداع نسختي 2021 و2023 من الدور الأول.
غضب الجماهيري
بيان التجديد لفلاديمير بيتكوفيتش قوبل بهجوم كبير في التعليقات عبر الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر منصة "إكس"، حيث استغربت الغالبية من عدم انتظار المسؤولين لانتهاء كأس العالم 2026 لاتخاذ هذه الخطوة أو التراجع عنها حال سوء الأداء والنتائج.
على سبيل المثال لا الحصر، كتب أحد الغاضبين: "أتمنى من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن يفصل رئيس الاتحادية لكرة القدم وليد صادي من الوزارة الرياضية لإعفاءه من حصانة منصب الوزير من أجل رقابة أكثر ومحاسبة جادة...لأن رائحة عدم الكفاءة والفشل بدأت تفوح".
فيما علق آخر: "لم أفهم حتى الآن سبب التجديد وكيف يكون التجديد قبل المونديال يعني لو فشل فالمونديال وتمت إقالته مستقبلًا راح يأخذ أموال كل ما تبقى من العقد".
وأضاف ثالث: "مهزلة، إذا كان بدون شروط يجب إقالة رئيس الاتحادية فورًا".
ماذا قدم بيتكوفيتش مع المنتخب الجزائري؟
صاحب الـ62 عامًا تولى المسؤولية الفنية لمحاربي الصحراء في فبراير 2024 خلفًا للمدرب الوطني جمال بلماضي.
ومنذ ذلك الحين، خاض الجزائر 28 مباراة، فاز في 21 منها، وتعادل في أربع، فيما خسر ثلاثة لقاءات أخرى.
فيما ودع المحاربون معه كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 من دور ربع النهائي بالهزيمة أمام نيجيريا بثنائية نظيفة.
وماذا بعد؟
يستعد المنتخب الجزائري لختام استعداداته لكأس العالم 2026 بمواجهة ودية أمام بوليفيا في العاشر من يونيو الجاري، بعد التعادل أمام أوروجواي (0-0)، وفوز أمام هولندا (1-0).
فيما يستهل محاربو الصحراء مشوارهم في الحدث العالمي بمواجهة الأرجنتين ثم الأردن فالنمسا، أيام 17، 23 و28 من يونيو الجاري، على الترتيب.