"اعتدنا العبور فوقه"!.. المذيع الداخلي يسخر من الاتحاد بـ"كلمات مثيرة" قبل مواجهة التعاون

الاتحاد
التعاون ضد الاتحاد
التعاون
دوري روشن السعودي

ماذا قال المذيع الداخلي؟!..

تعرض عملاق جدة الاتحاد لـ"السخرية"؛ وذلك قبل انطلاق مواجهته ضد فريق التعاون الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء.

الاتحاد يحل ضيفًا على التعاون، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    كلمات مثيرة للجدل من المذيع الداخلي لمباراة الاتحاد والتعاون

    وفي هذا السياق.. ألقى المذيع الداخلي لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، الذي يحتضن مباراة عملاق جدة الاتحاد ضد مستضيفه التعاون، كلمات مثيرة للجدل.

    كلمة المذيع الداخلي، جاءت أثناء عمليات "الإحماء"؛ التي سبقت انطلاق صافرة بداية مباراة الاتحاد والتعاون، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

  • ماذا قال المذيع الداخلي لمباراة الاتحاد والتعاون؟!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. حملت كلمات المذيع الداخلي لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، "سخرية واضحة" ضد عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك قبل انطلاق مواجهة التعاون، مساء اليوم الأربعاء.

    المذيع الداخلي للملعب قال: "سنستضيف ضيفنا الذي اِعتدنا العبور فوقه نحو المجد.. فأهلًا بكم في ليلة العبور التعاونية".

    وأضاف: "اِستعدوا.. ففي هذا العرين، تسقط الأوهام وتُكتب الحقيقة بألوان التعاون".


    التعاون يسقط كثيرًا على ملعبه ضد الاتحاد

    المثير في الأمر أن نادي التعاون، يمتلك "أرقامًا سيئة" للغاية على أرضية ميدانه؛ وذلك في مبارياته الأخيرة ضد عملاق جدة الاتحاد، بمختلف المسابقات.

    ويكفي القول إن التعاون؛ لم يفز سوى مرتين فقط في آخر 10 مباريات على أرضية ميدانه، ضد العميد الاتحادي.

    - أرقام التعاون في آخر 10 مباريات على ملعبه ضد الاتحاد:

    * فوز: 2.

    * تعادل: 2.

    * خسارة: 6.

    * أهداف مسجلة: 15.

    * أهداف مستقبله: 18.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 28 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 13 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و9 هزائم.

    وقاريًا.. ودع العميد مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من دور ربع النهائي؛ وذلك بعد الخسارة الصادمة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

