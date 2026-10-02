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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
أحمد فرهود

فصل آخر منتظر.. خطة من الاتحاد البرتغالي لإعادة كريستيانو رونالدو إلى المنتخب و"هذا الحل البديل"!

كريستيانو رونالدو
البرتغال
جورج جيسوس
النصر

تطورات مثيرة..

يبدو أن الشارع الرياضي العالمي على موعد مع فصل آخر، في أزمة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم.

أزمة رونالدو اشتعلت خلال فترة التوقف الدولي الحالية؛ وتحديدًا بعد مواجهة البرتغال ضد منتخب النرويج، في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    تفاصيل أزمة كريستيانو رونالدو في منتخب البرتغال

    الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، جلس على "دكة البدلاء"، طوال الـ90 دقيقة من عمر مباراة منتخب بلاده ضد نظيره النرويجي، ضمن الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الرابعة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    وبمجرد إطلاق صافرة النهاية؛ غادر رونالدو الملعب وهو مُحبط، دون أن يُشارك في المصافحة بين أعضاء المنتخبين، أو تحية الجماهير البرتغالية التي حضرت في المدرجات.

    وتم الربط بين تصرف الأسطورة البرتغالية، وعدم تنفيذ المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس وعده، بإشراكه في الشوط الثاني ضد النرويج.

    جيسوس صرح قبل المباراة، بأن رونالدو سيُشارك في الشوط الثاني ضد النرويج، وذلك إذ لم يدخل "التشكيل الأساسي"؛ ولكنه تراجع عن تنفيذ ذلك خلال المباراة نفسها، بسبب سير مجريات اللعب.

    وبعد ذلك.. أخذت الأزمة في التصاعد تدريجيًا؛ حيث قيل إن رونالدو "تمرد" وغاب عن تدريبات المنتخب دون إذن وأن جيسوس سيعاقبه، قبل أن ينفي المدير الفني المخضرم كل ذلك.

    ورغم نفيه وجود أي خلاف؛ إلا أن جيسوس أكد أنه صاحب الكلمة "الأولى والأخيرة"، حيث لن يستطيع رونالدو أو أي لاعب ومسؤول تغيير خطته أو طريقة تفكيره.

    هذه الكلمات يبدو أنها أغضبت الأسطورة البرتغالية؛ الذي غادر معسكر منتخب بلاده نحو مدريد، مع تأكيده على أنه سيكشف الحقائق كاملة في الوقت المناسب.

  • Cristiano RonaldoGetty

    اجتماع مرتقب بين الاتحاد البرتغالي وكريستيانو رونالدو

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "ماركا" مساء اليوم الجمعة، عن وضع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم "خطة"؛ من أجل إنهاء أزمة الأسطورة كريستيانو رونالدو، وإعادته إلى المنتخب الوطني مجددًا.

    هذه الخطة المزعومة؛ تبدأ باجتماع "مجدول" بين مسؤولي الاتحاد البرتغالي ورونالدو خلال الأسبوع القادم، حسب الصحيفة الإسبانية الشهيرة نفسها.

    وأوضحت الصحيفة أن هذا الاجتماع الحاسم والمرتقب؛ سيحاول تهدئة الأوضاع بين جميع الأطراف، مع إصلاح جميع العلاقات التي تضررت خلال الأزمة.

  • Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport

    الاتحاد البرتغالي يريد "نهاية سعيدة" لمسيرة رونالدو الدولية

    واستكمالًا لخبرها.. أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، مساء اليوم الجمعة، أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يريد أن ينهي الأسطورة كريستيانو رونالدو، مسيرته الدولية مع المنتخب الوطني، بأفضل طريقة ممكنة.

    وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو، إذا أصر على عدم العودة إلى منتخب البرتغال مجددًا، واعتزل اللعب الدولي نهائيًا؛ فإن الاتحاد المحلي سينظم احتفالية تليق بهذا اللاعب الأسطوري، حتى يكون رحيله بالشكل الذي يستحقه.

    وشددت الصحيفة على أن الاتحاد البرتغالي، يريد الأفضل لـ"الدون"، وأن الأسبوع القادم سيكون حاسمًا في ملف عودته للمنتخب من عدمه.

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  • Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport

    أرقام كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال

    الأسطورة كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 سنة، انضم إلى منتخب البرتغال - لأول مرة -، في أغسطس من عام 2003.

    ومنذ ذلك الوقت؛ لعب رونالدو 234 مباراة دولية مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، مسجلًا خلالها 146 هدفًا وصانعًا 45 آخرين.

    وتوج الأسطورة البرتغالية، بـ3 ألقاب رسمية مع منتخب بلاده الأول؛ وهي:

    * كأس أمم أوروبا: 2016.

    * دوري الأمم الأوروبية: 2019 و2025.

    وتبقى النكسة الأكبر في مسيرة رونالدو الدولية؛ هي عدم تتويجه بلقب كأس العالم أبدًا، وآخرها نسخة 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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