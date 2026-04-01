الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوجه تهمة إلى هاري ماجواير: نجم مانشستر يونايتد يواجه خطر الإيقاف لفترة أطول بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة بورنموث

أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA) توجيه تهمة إلى ماغواير عقب تحقيق في سلوكه خلال مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع بورنموث. وكان الحكم ستيوارت أتويل قد أظهر البطاقة الحمراء المباشرة للاعب المنتخب الإنجليزي لحرمانه فريقًا منافسًا من فرصة واضحة لتسجيل هدف، لكن رد فعله على الطرد أدى الآن إلى توريطه في مشكلة أكبر مع السلطات.

شوهد ماجواير وهو يحتج على القرار قبل أن يتجه لمواجهة الحكم الرابع على خط التماس. وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بياناً أكد فيه توجيه التهمة: "تم توجيه تهمة إلى هاري ماجواير بعد طرده في الدقيقة 78 من مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بورنموث يوم 20 مارس. ويُزعم أن المدافع تصرف بطريقة غير لائقة و/أو استخدم كلمات و/أو سلوكاً مسيئاً و/أو مهيناً تجاه الحكم الرابع عقب طرده. وأمام هاري ماجواير حتى 2 أبريل لتقديم رد".



