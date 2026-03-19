الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوجه تهمة إلى إيغور تودور بسبب انتقاداته الحادة لـ«الحكم المحلي» عقب هزيمة توتنهام أمام فولهام

إلى جانب انتقاده للحكم الرئيسي، وجه تيودور انتقادات أيضًا لمهاجم فولهام راؤول خيمينيز لدوره في الصراع البدني مع خط دفاع توتنهام. ووصف المدرب التدخل على دراغوسين بأنه «خطأ فادح» من قبل طاقم التحكيم، وذهب إلى حد وصف تصرفات المهاجم بأنها غير نزيهة.

أصر تودور على أن الهدف كان يجب إلغاؤه، قائلاً للصحفيين إن خيمينيز كان "يغش" بدفعه مدافع توتنهام للحصول على ميزة غير عادلة. أدى هذا الموقف العدواني في النهاية إلى الإجراءات التأديبية التي يواجهها الآن المدرب السابق لمارسيليا وهيلاس فيرونا.

وقال: "بالطبع أعتقد أنها مخالفة. أعتقد أن 9 من كل 10 أشخاص سيقولون إنها مخالفة، لأنها واضحة جدًا، كما تعلمون. أحيانًا لا يفهمون أن هذا كافٍ، حتى لو كان تلامسًا بسيطًا، كما تعلمون، إذا كان يمنحك ميزة لتسجيل الهدف، فيجب إلغاء هذا، وإنهاء الأمر. لا يتعلق الأمر بمنافسة عادية عندما يكون لينًا، لا، عندما يدفع بيديه ولا يراقب الكرة، لا. أحيانًا يكون من السهل الحصول على ميزة."



