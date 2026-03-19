الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوجه تهمة إلى إيغور تودور بسبب انتقاداته الحادة لـ«الحكم المحلي» عقب هزيمة توتنهام أمام فولهام
الاتحاد الإنجليزي يتخذ إجراءات بشأن تصريحات تودور
أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA) بياناً رسمياً يوم الخميس أوضح فيه طبيعة التهمة الموجهة إليه، وجاء فيه: «تم توجيه تهمة سوء السلوك إلى إيغور تودور، مدرب توتنهام هوتسبير، على إثر التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة فريقه ضد فولهام يوم الأحد 1 مارس في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويُزعم أن المدرب تصرف بطريقة غير لائقة خلال مقابلة أجريت معه بعد المباراة، حيث أدلى بتصريحات تنطوي على تحيز و/أو تشكك في نزاهة و/أو تشكل إهانة شخصية تجاه أحد مسؤولي المباراة».
لا يرحم توماس برامال
ينبع غضب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من تلميح تودور بأن التحكيم كان منحازًا لصالح الفريق المضيف. وقد غضب المدرب الكرواتي بشكل خاص من الهدف الأول الذي سجله هاري ويلسون، معتقدًا أن راؤول خيمينيز قد ارتكب خطأً ضد رادو دراغوسين في اللحظات التي سبقت تسجيل الهدف.
وفي تقييمه الصريح بعد صافرة النهاية، قال تودور: "لم يعجبني الحكم اليوم، كان متحيزاً للفريق المضيف بشكل مفرط، ولم أشعر بالارتياح تجاهه. كانت جميع القرارات في صالحهم. إنه لا يفهم كرة القدم، ولا يشعر بما هو صواب وما هو خطأ".
اتهامات بالغش في ملعب كرافن كوتيدج
إلى جانب انتقاده للحكم الرئيسي، وجه تيودور انتقادات أيضًا لمهاجم فولهام راؤول خيمينيز لدوره في الصراع البدني مع خط دفاع توتنهام. ووصف المدرب التدخل على دراغوسين بأنه «خطأ فادح» من قبل طاقم التحكيم، وذهب إلى حد وصف تصرفات المهاجم بأنها غير نزيهة.
أصر تودور على أن الهدف كان يجب إلغاؤه، قائلاً للصحفيين إن خيمينيز كان "يغش" بدفعه مدافع توتنهام للحصول على ميزة غير عادلة. أدى هذا الموقف العدواني في النهاية إلى الإجراءات التأديبية التي يواجهها الآن المدرب السابق لمارسيليا وهيلاس فيرونا.
وقال: "بالطبع أعتقد أنها مخالفة. أعتقد أن 9 من كل 10 أشخاص سيقولون إنها مخالفة، لأنها واضحة جدًا، كما تعلمون. أحيانًا لا يفهمون أن هذا كافٍ، حتى لو كان تلامسًا بسيطًا، كما تعلمون، إذا كان يمنحك ميزة لتسجيل الهدف، فيجب إلغاء هذا، وإنهاء الأمر. لا يتعلق الأمر بمنافسة عادية عندما يكون لينًا، لا، عندما يدفع بيديه ولا يراقب الكرة، لا. أحيانًا يكون من السهل الحصول على ميزة."
الموعد النهائي لتقديم الرد الرسمي هو يوم الاثنين
أمام توتنهام وتودور الآن فترة قصيرة لتقييم خياراتهما واتخاذ قرار بشأن الطعن في تهمة سوء السلوك. وقد أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن مدرب «السبيرز» أمامه مهلة حتى أوائل الأسبوع المقبل لتقديم إخطاره الرسمي بشأن الحادثة وتعليقاته اللاحقة.
واختتم البيان بالقول: "أمام إيغور تودور حتى يوم الاثنين 23 مارس للرد على هذه التهمة". وفي حال تأييد التهمة، قد يواجه تودور غرامة كبيرة أو حتى حظر محتمل من التواجد على خط التماس، في الوقت الذي يحاول فيه توتنهام درء خطر الهبوط.
