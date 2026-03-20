الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ونادي ليفربول يبدآن تحقيقاً في إصابة نوا لانغ بعد اصطدام نجم غالطة سراي بلوحة إعلانية

تعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لقطع جزئي في إبهامه، وكان يعاني من ألم شديد أثناء قيام الطاقم الطبي بمعالجته على أرض الملعب. وكان الفريق الطبي التابع لنادي ليفربول من بين الذين قدموا الرعاية للجناح قبل أن يتم حمله خارج الملعب. وأكد غالطة سراي في بيان صدر في الساعات الأولى من صباح الخميس أن لانغ تعرض لـ"جرح خطير" في إبهامه الأيمن وسيخضع لعملية جراحية في ليفربول. وكان من المتوقع أن يغادر المدينة بعد الجراحة بوقت قصير، قبل أن يبدأ برنامج إعادة التأهيل. وكان لانغ أحد أهم لاعبي غالطة سراي منذ انضمامه على سبيل الإعارة من نابولي في يناير، وأصبح لاعباً أساسياً في تشكيلة الفريق المتصدر للدوري التركي.