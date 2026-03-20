AFP
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ونادي ليفربول يبدآن تحقيقاً في إصابة نوا لانغ بعد اصطدام نجم غالطة سراي بلوحة إعلانية
لانغ سيخضع لعملية جراحية بسبب إصابة في الإبهام
تعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لقطع جزئي في إبهامه، وكان يعاني من ألم شديد أثناء قيام الطاقم الطبي بمعالجته على أرض الملعب. وكان الفريق الطبي التابع لنادي ليفربول من بين الذين قدموا الرعاية للجناح قبل أن يتم حمله خارج الملعب. وأكد غالطة سراي في بيان صدر في الساعات الأولى من صباح الخميس أن لانغ تعرض لـ"جرح خطير" في إبهامه الأيمن وسيخضع لعملية جراحية في ليفربول. وكان من المتوقع أن يغادر المدينة بعد الجراحة بوقت قصير، قبل أن يبدأ برنامج إعادة التأهيل. وكان لانغ أحد أهم لاعبي غالطة سراي منذ انضمامه على سبيل الإعارة من نابولي في يناير، وأصبح لاعباً أساسياً في تشكيلة الفريق المتصدر للدوري التركي.
التحقيق الذي تجريه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جارٍ
أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه يجري تحقيقاً في الحادثة بالتعاون مع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز، مع التركيز على اللوحة الإعلانية نفسها وما إذا كانت تتوافق مع اللوائح التي تنظم التركيبات الموجودة على جوانب الملعب في مباريات دوري أبطال أوروبا. وقد يكون لنتائج التحقيق تداعيات أوسع نطاقاً على اللوائح المتعلقة بالملاعب في جميع أنحاء البطولة، لا سيما فيما يتعلق بوضع وتركيب اللوحات في المناطق التي يركض فيها اللاعبون بانتظام وراء الكرة خارج خط التماس.
أوسيمين يزيد من حدة أزمة الإصاباتلم تكن إصابة لانغ هي الشاغل الرئيسي الوحيد لفريق غالطة سراي في ملعب أنفيلد. فقد تم استبدال فيكتور أوسيمهن في نهاية الشوط الأول بعد تعرضه لكسر في ذراعه الأيمن إثر اصطدامه بإبراهيما كوناتي. تم استبدال المهاجم النيجيري، الذي سجل 19 هدفاً في 29 مباراة هذا الموسم بعد انتقاله بشكل نهائي من نابولي الصيف الماضي، بـ ليروي ساني في الشوط الثاني، حيث أكد النادي أنه تم استبداله "بسبب خطر كسر ذراعه".
فان ديك يتحدث عن إصابة زميله في المنتخب الهولندي
تحدث فيرجيل فان ديك، قائد فريق ليفربول واللاعب الدولي الهولندي وزميل لانغ المقرب، عن الجناح بعد صافرة النهاية، لكنه قلل من أهمية أي إشارة إلى إلقاء اللوم على البنية التحتية للملعب. وقال فان ديك: "إنه حادث كبير للغاية، لكنه لا علاقة له بالملعب، إنه مجرد حادث". "تحدثت معه، وآمل أن يعود إلى الملعب في أقرب وقت ممكن لأننا بحاجة إليه إذا كان سيشارك مع المنتخب الوطني الأسبوع المقبل".
