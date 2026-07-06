انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، برئاسة ألكسندر تشيفرين، قرار الفيفا بإلغاء البطاقة الحمراء لمهاجم الولايات المتحدة الأمريكية، مما يسمح له بالمشاركة الليلة ضد بلجيكا.

وقال البيان: "قرار الأمس بتعليق تطبيق الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب فولارين بالوجون، ووضعه تحت فترة اختبار لمدة عام، قد تجاوز خطًا أحمر لا يمكن المساس به. كرة القدم، كأي رياضة أخرى، تعتمد على قواعد تشكل الأساس لمنافسة عادلة ونزيهة وشفافة".

وأضاف: "وفي حين أن بعض القواعد قد تخضع للتفسير، إلا أن هذا لا ينطبق على هذه الحالة. الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة كحد أدنى إثر البطاقة الحمراء ليس مسألة تقديرية، ولا يتطلب قرارًا من جهة مختصة لتنفيذه. إنه مبدأ راسخ في اللوائح لا يقبل الاستثناءات، ناهيك عن حدوثه في منتصف بطولة شهدت مواقف مشابهة لعدة لاعبين آخرين، حيث التزموا بتنفيذ عقوبة الإيقاف الخاصة بهم بشكل طبيعي".