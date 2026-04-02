صفقة جديدة يتنافس عليها قطبا جدة؛ الاتحاد والأهلي، قبل أشهر من الميركاتو الصيفي المقبل (2026)، وما يزيد الصراع عليها أنها "مجانية".
رفض تجديد عقده مع ناديه .. الاتحاد والأهلي يتصارعان على لاعب الهلال السابق
ما القصة؟
الحديث هنا عن متعب المفرج؛ ظهير أيسر الهلال السابق والتعاون الحالي، حيث دخل الفترة الحرة في عقده مع سكري القصيم في يناير الماضي، وينتهي عقده بنهاية يونيو المقبل.
وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن الظهير الدولي رفض عرض نادي التعاون لتجديد عقده، بعد مناقشته مع وكيل أعماله.
صراع ثلاثي على ضم المفرج
على جانب آخر، يحظى صاحب الـ29 عامًا باهتمام من عدد من أندية دوري روشن السعودي، الراغبة في الظفر بخدماته.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن الثلاثي الاتحاد، الأهلي والاتفاق، دخلوا في مفاوضات شفهية مع اللاعب، سعيًا في إقناعه بالتوقيع لأحدهم في الصيف المقبل.
لكن في الوقت ذاته، أكدت الصحيفة نفسها أن مستقبل المفرج لا يزال غامضًا، دون ترجيح كفة أي من الثلاثي على الآخر في صراع التعاقد معه.
مسيرة متعب المفرج في الملاعب
الظهير الأيسر السعودي كان قد بدأ مسيرته في الفئات السنية بنادي الهلال، قبل أن يرحل في يوليو 2018 من فريق تحت 23 عامًا نحو التعاون على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد.
وقتها ظهر المفرج مع الفريق الأول لسكري القصيم في 24 مباراة، بواقع 1894 دقيقة، قبل أن يعود للهلال بنهاية موسم 2018-2019.
مع العودة، أُعير صاحب الـ29 عامًا مرة ثانية من الهلال، لكن هذه المرة إلى الشباب، ولمدة موسم وحيد كذلك (2019-2020).
لكن لم يفلح المفرج في تجربته مع الليوث، إذ لم يخض سوى خمس مباريات فقط في مختلف البطولات.
وشهد صيف 2020 استقرار المفرج في الهلال، لمدة أربع سنوات، لكن خلالها نصيبه من المشاركة كان 27 مباراة فقط، ما أسفر عن رحيله في صيف 2024 نحو التعاون.
سكري القصيم هو التجربة الأنجح لمتعب المفرج في الملاعب، حيث خاض معه على مدار أقل من موسمين (2024-2025) و(2025-2026)، 75 مباراة، محرزًا هدفًا وصانعًا مثله.
موسم متعب المفرج 2025-2026
يخوض المفرج موسم ناجح مع التعاون حتى الآن، شارك به بـ25 مباراة بواقع 1984، ليصبح واحد من أهم اللاعب السعوديين في مركزه.
التألق مع السكري حاليًا قاده للعودة للمنتخب السعودي بعد غياب سنوات، حيث شارك في التوقف الدولي بشهر مارس الجاري، خلال وديتي مصر وصربيا، ومرشح بقوة لدخول القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم 2026.