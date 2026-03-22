الاتحاد الألماني لكرة القدم يواجه خسارة قاسية أخرى: هل سيغادر حامل الرقم القياسي في الدوري الألماني الاتحاد؟

"لقد كان هناك اتصال بالفعل، نعم. لكن لا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك. لم أتخذ أي قرار بعد وسأخذ وقتي في ذلك. سنرى كيف ستسير الأمور"، أوضح موهيا.

يحمل اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا الجنسية الألمانية والمغربية، لكنه لم يلعب حتى الآن سوى مع فرق الشباب الألمانية. وسيخوض مع منتخب تحت 18 عامًا بقيادة المدرب هانو باليتش، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، منافسة للحصول على تذكرة للمشاركة في بطولة أوروبا تحت 19 عامًا 2027.

لعب موهيا سبع مباريات مع ألمانيا. بعد ثلاث مباريات مع منتخب تحت 16 سنة (سجل فيها هدفاً واحداً)، لعب مباراة واحدة مع منتخب تحت 17 سنة، قبل أن يشارك لأول مرة مع منتخب تحت 18 سنة في نوفمبر 2025. وقد سجل هدفين في ثلاث مباريات مع هذا المنتخب.